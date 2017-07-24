Пресса Британии: украинец успешно продает липовые премии Оксфорда

В обзоре британских газет:

Путин и товарищ Си против Трампа

Украинский бизнесмен заработал миллионы на репутации Оксфордского университета

Польза кофе, возможно, переоценена, но и вреда от него нет

Путина и Си Цзиньпина Трампу не разнять

Financial Times публикует статью руководителя программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александра Габуева, посвященную российско-китайскому сотрудничеству.

Двухдневный визит Си Цзиньпина в Москву накануне саммита "большой двадцатки", в отличие от состоявшейся вскоре встречи Путина с Трампом на полях G20, мало освещался прессой, пишет автор статьи. Между тем трезвомыслящие люди в Кремле считают, что именно встреча между лидерами России и Китая была результативной. Пекин и Москва незаметно расширяют свое сотрудничество в областях, которые могут создавать проблемы для западных интересов и политики.

Доминирующим взглядом на Западе является то, что показная крепкая дружба между Путиным и Си маскирует неловкие отношения, в которых взаимное доверие явно отсутствует. Но такое восприятие затмевает более сложную картину, считает Габуев. Правда же заключается в том, что российские и китайские национальные интересы, как правило, совпадают именно в тех областях, где они противостоят западным.

"Возьмем ядерную проблему Северной Кореи. Дональд Трамп хочет, чтобы Си Цзиньпин и Владимир Путин оказали давление на Пхеньян, - говорится в статье в FT. - Но Китай и Россия рассматривают усилия Северной Кореи по созданию межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным оружием как нежелательное, но неизбежное развитие, вызванное желанием северокорейского режима иметь страховку от возможных враждебных действий со стороны США и их союзников".

Путин и Си разделяют параноидальную уверенность Ким Чен Ына, что Запад работает над сменой власти в странах с авторитарными режимами. Ястребы в российских и китайских службах национальной безопасности едины в своем убеждении, что Вашингтон использует северокорейскую ядерную проблему в качестве предлога для оказания большего военного давления на обе страны путем развертывания системы противоракетной обороны THAAD. Обе страны считают, что вооруженный Ким Чен Ын - гораздо меньшая угроза, чем растущее американское военное присутствие практически у них на пороге. Путин и Си достаточно долго обсуждали именно эти вопросы и выступают единым фронтом, блокируя действия США в отношении Северной Кореи.

Трамп вызвал на себя лавину критики за идею создания совместной с Россией программы кибербезопасности, пока сам же от нее не отказался. Но в реальности, пишет Габуев, Россия и США в течение многих лет выступали противниками на "киберринге" и сильно расходятся в вопросах глобального управления интернетом.

А Москва и Пекин как раз последовательно сходились в этих вопросах. Совместное заявление, опубликованное после визита Си Цзиньпина в Москву, продвигает идею глобального управления интернетом, ставя государственные интересы национальных доменов выше принципа свободы информации.

На внутреннем фронте оба правительства с удовольствием обмениваются передовым опытом по ограничению инакомыслия в интернете, говорится далее в статье в FT. В Пекине реконструирован драконовский российский закон о неправительственных организациях, в то время как эксперты Кремля заняты изучением "Великого Китайского Файрвола".

Есть и другие примеры того, как китайская и российская повестки дня могут не совпадать напрямую, но достаточно близки, чтобы две державы помогали друг другу. Пекин выступал против аннексии Крыма, но втихаря продал России электрический кабель, который подорвал энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева.

Точно так же Москва не занимала публичной позиции по территориальным спорам в Южно-Китайском море, но вскоре после войны на Украине возобновила продажу военной техники, которая увеличит потенциал Китая в спорных водах.

"Сотрудничество между Китаем и Россией может быть транзакционным, но оно имеет геостратегические последствия", - пишет Габуев в заключение статьи. Маловероятно, что Путин и Си нашли союзника в лице Трампа. Неуклюжий подход последнего к внешней политике и давшие трещины отношения с давними союзниками оставляют Запад слабо подготовленным к противостоянию. Также не следует ожидать, что все более изолированная администрация США будет иметь достаточный политический капитал для урегулирования конфликтов и соперничества между великими державами в эпоху после окончания холодной войны.

Репутацию Оксфорда подмочил украинский бизнес

Times посвящает свой первополосный материал успешно действующему уже много лет бизнесу по торговле липовыми премиями, имиджево связанными с Оксфордским университетом, которым занимается харьковский бизнесмен и его сын.

"Репутация Оксфордского университета была подорвана украинским бизнесменом, который продает липовые награды и звания за миллионы фунтов стерлингов", - утверждает газета.

Компания "Европейская Бизнес Ассамблея", по данным газеты, в рекламе ассоциирует себя с Оксфордом, чтобы лучше продавать самоизобретенные призы, типа "Международной премии имени Сократа" или "Креста Королевы Виктории", стоимость которых достигает 9300 фунтов стерлингов.

Бывшие сотрудники компании, принадлежащей украинскому бизнесмену Антону Саввову и его сыну Ивану, с офисами в Оксфорде и в Харькове, рассказали изданию, что их работа заключалась в том, чтобы находить в развивающихся странах с помощью массовых почтовых рассылок и телефонных звонков платежеспособных бизнесменов и научных деятелей. Затем им сообщалось, что они номинированы на одну из пяти наград Ассамблеи. Тем, кто выражал заинтересованность, предлагалось заплатить несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть административные издержки компании и оплатить пятилетнюю лицензию на использование брэндинга наград для промоушена и маркетинга.

Другой бывший сотрудник компании сообщил журналистам, что их просили фокусироваться на тех странах, где люди будут готовы платить. Речь шла о странах Ближнего Востока, Восточной Европы и России, то есть на странах, где еще жива идея о том, что за деньги можно купить регалии.

Times цитирует еще одного анонимного собеседника из бывших работников фирмы: "Что такое 8000 фунтов за сертификат?! 8000 - не так уж много за то, чтобы у тебя на стене было написано "Оксфорд".

Бизнес появился в 2000 году и за прошедшее время вручил тысячи "наград", что, по мнению издания, принесло его владельца миллионы фунтов стерлингов.

По мнению Times, Ассамблея эксплуатировала репутацию Оксфордского университета, используя в рекламе фотографии его колледжей и утверждая, что участники их мероприятий получат доступ на эксклюзивные лекции в Оксфорде, а также используя другие визуальные элементы, добавляющие ассоциаций со знаменитым университетом.

Вручение наград также проходило с размахом, в том числе в мэрии Оксфорда, Лондонском институте директоров и других престижных площадках в разных странах Европы. В мероприятиях принимали участие известные британские ученые, политики и бывшие министры. Мероприятиям давались звучные названия: "Саммит Лидеров", "Клуб ректоров Европы".

Среди тех, кто не устоял от искушения получить красивый титул и диплом, оказались два мэра португальских городов, оплативших награды из государственной казны. И генеральный директор портов Ганы, ставший "Менеджером года" за несколько месяцев до того, как был уволен в связи с обвинениями в коррупции и взяточничестве.

Владельцы компании не ответили на запрос газеты о комментариях; организации, где проводились помпезные "торжества", в свою очередь, отметили, что арендовать их залы можно для разных мероприятий и это не дает никакой ассоциации с самими престижными организациями. Оксфордский университет подтвердил, что с Ассамблеей никак не связан, но от дальнейших комментариев отказался.

Процедуру смены пола в Британии предлагается упростить

Times рассказывает, что правительство Британии подготовило предложения, которые упростят официальную смену пола. Женщины и мужчины смогут менять пол без направления врача. По мнению авторов новых предложений, это сделает саму процедуру более быстрой, простой и менее травматичной.

На сегодняшний день, пишет издание, правила таковы, что мужчина, желающий быть идентифицированным как женщина (и наоборот), обязан доказать, что он уже прожил в новом гендере два года - до того, как запросить формализацию этого статуса в документах. Также необходимо предъявить медицинский сертификат о расстройстве гендерной идентичности.

Министр по делам женщин и равноправия Джастин Гриннинг считает, что нужно прекратить воспринимать людей, желающих сменить пол как больных, нуждающихся в лечении: "На самом деле, это свободный выбор людей, и мы должны помочь делать им этот выбор проще".

Министр считает, что в Ирландии и на Мальте эти вопросы решаются гораздо более современным и уважительным способом.

Пока же правительство планирует начать консультации по Закону о признании гендерного разнообразия, который должен быть опубликован осенью этого года. Среди прочего на обсуждение будет вынесен вопрос о том, смогут ли люди, считающие себя гендерно-нейтральными, получать свидетельства о рождении со знаком Х в графе "пол".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com