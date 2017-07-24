Пресса США: Мюллер изучает сомнительные сделки Трампа с русскими

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп: "Ближе всего я был к России, когда купил несколько лет назад дом в Палм-Бич за 40 миллионов и продал его русскому за 100 миллионов!"

Очередная порция утечек в американских СМИ свидетельствует о том, что расследование по поводу предположительных связей избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой метастазировало в сферу деловых связей президента, его родных и приближенных с Россией.

По данным агентства Блумберг, которое первым сообщило эту новость, возглавляющего расследование специального прокурора Роберт Мюллера интересуют, в частности, покупки богатыми россиянами квартир в трамповских домах, участие выходцев из Союза в строительстве небоскреба "Трамп-Сохо" в Нью-Йорке, конкурс "Мисс Вселенная", проведенный Трампом в Москве 2013 году, и подозрительно высокая цена, заплаченная ему российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за поместье на флоридском курорте Палм-Бич.

Сотрудники Мюллера также продолжают разрабатывать бывшего главу избирательного штаба Трампа, известного политтехнолога Пола Манафорта, которого подозревают в отмывании денег.

Это расследование начал еще манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара, впоследствии уволенный Трампом. Мюллер принял у него эстафету.

Квартиры в "Трамп-тауэр"

Между 2006 и 2013 годами Манафорт купил в Нью-Йорке три квартиры, включая одну в небоскребе "Трамп-тауэр", сразу расплатившись за них полностью. Впоследствии он взял на них закладные. Бывший сотрудник правоохранительных органов сказал агентству Рейтер, что это классический маневр при отмывании денег.

Официально Манафорта ни в чем не обвиняют.

Агентство Рейтер также сообщило со ссылкой на анонимные источники, что следственная бригада Мюллера надеется взамен на проявленное к Манафорту снисхождение склонить его к сотрудничеству и получить от него показания на других членов трамповского окружения.

Это обычная тактика американских следователей в делах с несколькими подозреваемыми. Представитель Манафорта Джеймс Малони говорит, что тот не сделался свидетелем обвинения.

Манафорт возглавил трамповский штаб в июне прошлого года, но два месяца спустя вынужден был подать в отставку, после того как в прессе появились сообщения о его деловых связях с Виктором Януковичем.

New York Times сообщила, что Манафорт задолжал подставным российским компаниям 17 млн долларов.

Трамповский адвокат Джон Дауд заявил корреспонденту Блумберга, что он у него нет сведений об интересе Мюллера к деловым связям президента и его окружения, и добавил, что спецпрокурор превысит свои полномочия, если будет лезть в эту область. К тому же, добавил адвокат, срок давности на бизнес-транзакции Трампа уже истек.

СМИ не исключают, что Трамп может даже уволить Мюллера, который, с точки зрения президента, переходит запретную черту. Теоретически Трамп может это сделать, хотя только руками руководства минюста и ценой грандиозного скандала.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Официально Пола Манафорта ни в чем не обвиняют

Подозрительная сделка

Из деловых операций Трампа, в которых, как сообщают, копаются помощники Мюллера, наиболее неординарна продажа поместья Рыболовлеву, закончившему пермский мединститут, но сменившему кардиологию на предпринимательство и заработавшему миллиарды на калийных удобрениях.

Поскольку центр американской медиавселенной находится в Нью-Йорке, самый большой фурор произвело приобретение Рыболовлевым квартиры для своей дочери в фешенебельном манхэттенском районе Сентрал-Парк-Вест за рекордную на тот момент сумму в 88 млн долларов.

При этом еще большую сумму россиянин выложил за поместье площадью 2,5 га в Палм-Бич, которое Трамп приобрел в 2004 году у обанкротившегося владельца Абрахама Космана за 41 млн долларов. Поместье представляло собой огромный особняк с бальным залом на сотни человек, картинной галерей, подземным гаражом на десятки машин и 33-метровым бассейном, просторный амбар и гостевые коттеджи.

По словам местного риэлтора Кэрол Диггс, которая выступала посредником при заключении сделки, Трамп рассматривал поместье исключительно в качестве инвестиции.

"Он никогда не собирался там жить", - заверила Диггс газету Miami Herald.

Трамп немного подремонтировал особняк и два года спустя выставил его на продажу, заломив такую цену, которая поразила даже старожилов далеко не дешевого Палм-Бич - 125 млн долларов.

Глава местного издания Gossip Extra Хосе Ламбиет, который был в числе журналистов, приглашенных туда на экскурсию, сообщил, что бывал в доме и прежде, и что Трамп почти к нему не притронулся.

Как утверждает Ламбиет, миллиардер "наложил лишь пару слоев краски". "Он сказал нам, что сантехника в ванных из золота, но, когда он отошел в сторону, я ковырнул кран ногтем и обнаружил, что он покрыт золотой краской",- вспоминает издатель.

По словам Ламбиета, особняк "выглядел ужасно, просто безвкусно... Я подумал, что он в жизни его не продаст. И действительно, года два желающих не было. А потом появился этот русский".

Это был Рыболовлев, которого журналисты называют королем удобрений. В 2008 году, когда он первый раз приценился к поместью, Трамп уже снизил цену до 100 млн. Рыболовлев предложил еще меньше - 75 млн.

Трамп держался твердо и в конце концов уступил россиянину сущую малость: Рыболовлев купил недвижимость за 95 млн долларов. По словам гордящегося этой операцией Трампа, вместе с расходами на заключение сделки продажная цена достигла 100 млн.

Считается, что это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за дом в американской истории.

"Какое отношение я имею к России? - повторил Трамп вопрос, заданный ему прошлым летом на пресс-конференции. - Знаете, ближе всего я был к России, когда купил несколько лет назад дом в Палм-Бич за 40 миллионов и продал его русскому за 100 миллионов!"

Как и Трамп, Рыболовлев в доме никогда не жил и, говорят, посетил его лишь однажды. Кое-кто объясняет это тем, что в доме обнаружились целые плантации плесени. Более похожа на истину та версия, что Рыболовлев был слишком поглощен своим бракоразводным процессом, растянувшимся на целые семь лет.

Тяжба закончилась в 2015 году внесудебной сделкой. К этому времени Рыболовлев утратил к своему приобретению интерес, снес дом с плесенью и выкрашенными под золото кранами и получил разрешение у местных властей разбить участок на три части для продажи по отдельности под застройку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дмитрий Рыболовлев живет в Монако и является президентом одноименного футбольного клуба, поэтому оказаться в одной ложе с принцем Монако (справа) для него дело обычное

Самый большой участок ушел в ноябре прошлого года за 34,34 млн. Учитывая расходы по содержанию циклопического особняка и уплаченный Рыболовлевым налог на недвижимость, достигавший 1,4 млн долларов в год, предсказывают, что он вряд ли вернет свои деньги.

Некоторые и раньше находили размер барыша, полученного Трампом благодаря сделке с королем удобрений, довольно странным, а в нынешнем политическом климате она кажется вдвойне подозрительной.

Немудрено, что сделка привлекла внимание спецпрокурора Мюллера, расследующего предполагаемые связи Трампа с Кремлем, хотя Рыболовлев, как сообщают, не особенно близок с Путиным и живет в основном за пределами России.

Яхты и самолеты - "случайное соседство"

Еще в середине марта в нью-йоркской Daily News была помещена статья под заголовком "Знакомьтесь: Дмитрий Рыболовлев - олигарх, который, как считают, связан с Трампом".

Газета пишет, что "связи Трампа с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым привлекают более пристальное внимание на фоне спекуляций насчет тайного союза между этими двумя воротилами".

Daily News многозначительно отмечает со ссылкой на газету Palm Beach Post, что яхты, принадлежащие Рыболовлеву и трамповскому финансисту Роберту Мерсеру, были в марте пришвартованы рядом друг с другом на британских Виргинских островах.

Газета также цитирует появившиеся незадолго до этого сообщения о том, что самолет Рыболовлева стоял рядом с трамповским в Северной Каролине за несколько дней до выборов. А за несколько дней до этого оба они были в Лас-Вегасе - хоть и на разных мероприятиях.

Как пишет Daily News, представитель Рыболовлева заявил агентству McClatchy, что его самолет оказался рядом с трамповским "чисто случайно", и что 50-летний россиянин никогда не встречался с Трампом лично.