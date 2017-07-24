Город, где строят самые дорогие в мире суперяхты

Image caption Первая верфь в Виареджо была построена почти 200 лет назад

Если вы окажетесь на пляже итальянского города Виареджо, вы вполне можете решить, что это обычный фешенебельный курорт.

Однако за ровными рядами пляжных зонтиков и лежаков скрывается мощная кораблестроительная индустрия: в этом городе строят одни из самых дорогих и эксклюзивных судов в мире.

Виареджо специализируется на суперяхтах, этих солидных судах с многочисленным экипажем, длина которых начинается от 24 метров - как средний бассейн - и доходит до более чем 100 метров.

Подобное себе может позволить самый состоятельный из богачей, и в самом деле - чтобы приобрести суперяхту, нужно быть супербогачем.

В прошлом году во всем мире было продано всего 370 суперяхт, зато их общая цена составила 3,4 млрд евро.

В этом году, по данным издания Boat International, самой дорогой стала яхта, проданная за 155 млн евро.

Пятая честь всех этих огромных элитных судов сходит с верфей Виареджо. Неудивительно, что мэр города Джорджио дель Гингаро гордо называет Виареджо "колыбелью кораблестроения".

Первая верфь в городе была построена почти 200 лет назад, в 1819 году.

Тогда здесь строили не яхты, а крупные деревянные суда для перевозки мрамора, который в изобилии добывали в местных карьерах. Так была заложена основа крупной международной судостроительной индустрии, которая всегда славилась опытными корабелами и качеством продукции.

С ростом популярности роскошных яхт мастера Виареджо сменили профиль и вместо знаменитых деревянных судов стали производить яхты из металла и стекловолокна.

По мнению исполнительного директора базуирующейся в Виареджо кораблестроительной фирмы Benetti Винченцо Перио, успеху яхтостроения во многом способствовали аристократически корни этого региона.

Города Тосканы, такие как Лукка, Пиза, Сиена и Флоренция, знамениты на весь мир своими изделиями из мрамора, кожи и дерева, а также своей архитектурой. И покупатели суперяхт ожидают, что интерьер и внешний вид их судов будут безупречными.

Разумеется, для постройки такого судна нужно нечто большее, чем просто безупречный художественный вкус. В таких крупных и дорогостоящих проектах не менее важны инженерный опыт и качественный менеджмент, без которых яхту нелегко построить в срок и не выходя за рамки бюджета.

Но самым главным фактором успеха в этом секторе кораблестроения, по мнению Перио, остается качество взаимодействия с людьми и коммуникабельность, ведь часто компаниям приходится иметь дело с неординарными запросами богачей.

Хорошие отношения с заказчиком, по его словам, играют ключевую роль, поскольку это лежит уже в сфере личных интересов, а не деловых. "В конце концов, вы создаете большую игрушку, возможно, самую дорогую в мире", - объясняет Перио.

Image caption Покупатели суперяхт ожидают, что они будут идеальными во всем

В отличие от роскошных автомобилей и даже частных самолетов, яхты требуют нестандартного подхода.

"В нашем случае начинать приходится как правило с нуля, - говорит Перио. - Наш клиент не просто покупает продукт, он создает его, и в этом заключается огромная разница, поскольку в большинстве случаев удовлетворить запросы заказчика очень сложно", - говорит Перио.

Image caption В суперяхтах качество интерьера играет не менее важную роль, чем внешний вид

Однако и этот подход начинает меняться, и некоторые фирмы, такие как Benetti и Perini Navi, начинают строить относительно небольшие суперяхты, не дожидаясь конкретного заказа.

Дело в том, что это привлекает состоятельных клиентов, которые привыкли получать то, что им хочется и когда им хочется.

Конечно, вкладывать миллионы в проекты, не зная, удастся ли найти покупателя - это большой риск для компании.

Однако управляющего директора судостроительной компании Perini Navi Бурака Акгюля это не беспокоит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На постройку суперяхты порой уходят годы

"Мы занимаемся роскошью. Люди, желающие искупаться в роскоши, есть всегда, вопрос лишь в том, удастся нам их заполучить или нет", - шутит Акгюль.

По его словам, брэнд Perini стал своего рода символом статуса, что само по себе является большим достижением.

"Появились люди, которые, по собственному представлению, достигли такого уровня, когда им по статусу положено иметь яхту Perini, - поясняет Акгюль. - Они еще не знают точно, что им нужно, но понимают, что достигли той точки личного успеха, когда пора обзаводиться яхтой Perini".

Еще одно преимущество корабелов Виареджо заключается в том, что они хорошо приспособились к резким изменениям спроса, которым подвержена . узкоспециализированная индустрии суперяхт. Дело в том, что их опыт в строительстве яхт класса люкс отлично применим при производстве военных кораблей схожих размеров.

По словам владельцы судостроительной фирмы San Lorenzo Массимо Перотти, сложился удобный баланс, когда падение спроса на яхты компенсируется увеличением спроса на военные катера, и наоборот. Наконец, огромные состояния клиентов судостроительных верфей во многом оберегают их от потрясений мировой экономики.

Компания San Lorenzo умудрилась расшириться даже в условиях серьезного финансового кризиса, сделав ставку на развивающиеся рынки, такие как Россия, Южная Америка, Бразилия и Индия, продав в эти страны 20 яхт.

Впрочем, кризис все же оказал свое влияние на клиентуру фирмы. Если раньше это были в основном люди, желавшие с помощью яхты продемонстрировать свою власть и богатство, то теперь большинство покупателей по-настоящему заинтересованы в морских походах.

Image caption Винченцо Перио: "Для очень богатых людей цена не имеет значения"

Конечно, даже несмотря на поток состоятельных покупателей, желающих потратить деньги на это развлечение, итальянские фирмы сталкиваются с конкуренцией со стороны европейских и даже китайских производителей. Ведь соперники по бизнесу, которые имеют в своем распоряжении более дешевую рабочую силу и материалы, могут строить более дешевые яхты.

Но, по словам Перио, для "очень, очень, очень богатых людей", на которых делает ставку фирма Benetti, цена не имеет значения. "Когда люди тратят миллионы евро, бренд кое-что значит", - утверждает он.

Перио уверен, что личные отношения с клиентами, уровень предлагаемых услуг, а также гарантия безупречного качества помогут и в будущем удержать покупателей.

Image caption Массимо Перотти : "Если вы хотите приобрести произведение искусства, вы отправитесь в Италию"

Перотти из San Lorenzo согласен с таким подходом. "Когда вы покупаете суперяхту, вы покупаете ее для себя, - объясняет он. - Это значит, что вам нравятся новые технологии, дизайн, роскошь. Вы понимаете, что это стоит недешево, и вы не рассчитываете приобрести это по дешевке".

В конечном итоге все сводится к тому, чем так знаменит Виареджо - к артистическому флеру.

"Итальянцам присущ индивидуализм и креативность, - напоминает Перотти. - Возможно, вы купите немецкий автомобиль, потому что немцы лучше организованы. Но если вы хотите приобрести произведение искусства, вы скорее всего отправитесь в Италию".