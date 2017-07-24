Суд над журналистами Cumhuriyet: что происходит в Турции со СМИ?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Группы активистов требуют освободить журналистов оппозиционного издания

В Турции начался судебный процесс над 17 журналистами крупной оппозиционной газеты Cumhuriyet, которых обвиняют в связах с террористами. Сотрудникам газеты могут грозить длительные тюремные сроки.

Перед зданием суда в Стамбуле собрались активисты с плакатами, призывающими освободить журналистов, и родственники подсудимых. Некоторые из них перед началом процесса пытались проникнуть в суд.

Это уже не первый процесс над работниками турецких СМИ после усиления контроля над прессой, который начался вслед за неудачной попыткой военного переворота в стране в июле прошлого года.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в ситуации, в которой оказалась одна из самых влиятельных газет страны и турецкая пресса в целом.

Что представляет собой газета Cumhuriyet?

Cumhuriyet ("Республика") считается старейшей газетой в стране: она была основана в 1924 году одним из соратников основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Редакция газеты находится в Стамбуле, у нее также есть представительства в Анкаре и Измире.

На сегодняшний день Cumhuriyet - одно из немногих изданий в Турции, находящихся в открытой оппозиции к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это также одна из немногих оппозиционных газет, которые не были закрыты после попытки госпереворота.

Как отмечает журналист Турецкой службы Би-би-си Онур Эрем, тиражи газеты до недавнего времени были самыми большими среди всех оппозиционных изданий, однако сегодня они идут на спад.

За что судят журналистов газеты?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За последний год в стране были закрыты в общей сложности около 150 газет, радиостанций и телеканалов

Сотрудникам издания предъявлены обвинения в связах с террористической организацией. По этой статье им грозит до 43 лет тюремного заключения. Десять журналистов газеты находятся под стражей уже девять месяцев.

Как заявляет следствие, сотрудники газеты связаны с боевиками Рабочей партии Курдистана и движением живущего в США мусульманского проповедника Фетхулы Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В обвинительном заключении отмечается, что газета, в частности, выпускала "жестокие и спорные новостные истории", а также "интервьюировала лидеров террористических организаций".

В октябре прошлого года полиция задержала главного редактора Cumhuriyet Мюрата Сабунчу по обвинению в причастности к терроризму.

Против сотрудников издания ранее выдвигались и другие обвинения. В декабре прошлого года заведующий буфетом оппозиционной газеты был арестован после слов о том, что он бы не подал чаю президенту Эрдогану. Власти обвинили Шенола Бурана в оскорблении главы государства.

В апреле прошлого года два журналиста газеты были приговорены к двум годам тюрьмы за "разжигание ненависти" после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда из французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Какая ситуация сложилась сегодня в турецких СМИ?

По данным организаций по защите свободы прессы, Турция сегодня является мировым лидером по числу находящихся в заключении журналистов: за решеткой находятся более 150 работников СМИ.

При этом сам Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Би-би-си утверждал, что в тюрьмах содержатся лишь двое журналистов.

"Все остальные - это либо террористы, либо при них было оружие, либо они грабили банкоматы", - сказал Эрдоган.

За последний год в стране были закрыты в общей сложности около 150 газет, радиостанций и телеканалов.

Как отмечает Онур Эрем, работа журналиста в Турции сегодня связана с повышенными рисками и осложняется растущей в этой сфере безработицей, вызванной массовым закрытием СМИ.

Сегодня безработица среди работников СМИ достигает 20%.

При этом, по его словам, ведущие оппозиционные и независимые СМИ Турции остаются влиятельными и популярными в интернете, и у них по-прежнему большое число подписчиков в "Твиттере" и "Фейсбуке".

Как власти регулируют работу прессы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Cumhuriyet считается старейшей газетой в стране: она была основана в 1924 году одним из соратников основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка

Вскоре после попытки госпереворота президент Турции подписал указ, предусматривающий закрытие трех информагентств, 16 телеканалов, 23 радиостанций, 45 газет, 15 журналов и 29 издательских предприятий.

В январе этого года вышел указ, согласно которому власти могут приостановить вещание СМИ на один день, если оно нарушает запрет на публикацию. Если нарушение повторяется три раза в год, то власти имеют право отозвать лицензию у СМИ.

Кроме того, в Турции действует закон об оскорблении президента страны и антитеррористический закон: оба документа периодически применяются по отношению к публикациям в прессе.

Какие СМИ сильнее всего затронули массовые аресты?

В июле прошлого года турецкие власти выпустили ордеры на арест 47 сотрудников одной из самых влиятельных турецких газет Zaman ("Время") в рамках расследования попытки госпереворота. Журналистов издания заподозрили в связях с проповедником Фетхуллой Гюленом.

За несколько месяцев до этого турецкие власти ввели внешнее управление редакцией газеты, фактически взяв издание под свой контроль.

В августе 2016 года под арест попали более 40 сотрудников государственной телерадиокомпании TRT. В ноябре 2016 года в Турции были арестованы девять журналистов оппозиционной газеты Hurriyet. Всех арестованных также подозревали в связях с Гюленом.

Среди наиболее популярных СМИ, закрытых по распоряжению властей, были газета Taraf, с которой сотрудничал сайт WikiLeaks, а также оппозиционный телеканал IMC TV, известный своими либеральными взглядами.