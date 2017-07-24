Почему бензин в России никогда не подешевеет?

Правообладатель иллюстрации Alexander Tarasenkov/Interpress/TASS Image caption Цены на заправках будут постепенно повышаться в ближайшие месяцы

В России в последние годы произошел переворот на рынке бензина: производство топлива в стране растет, рынок все меньше зависит от импорта, а в следующем году предложение, согласно прогнозам, может примерно на 10 млн тонн превысить спрос.

В теории это могло бы привести к снижению цен на бензин, но в реальности этого не произойдет. В июле, по данным Росстата, бензин дорожал каждую неделю, а с начала году цены на АИ-92 выросли на 4,6%.

Согласно прогнозу аналитической компании Vygon Consulting, представленном на прошлой неделе, цены на АИ-92 в этом году в среднем вырастут на 8,5% до 37,2 рублей за литр при цене на нефть в 53 доллара за баррель. Если цены на нефть будут 46 долларов за баррель, то среднегодовой рост составит 7,3%.

Причем большая часть этого роста уже произошла в первом полугодии. По данным Росстата на 17 июля, литр АИ-92 стоил 37,03 рубля. Эта марка бензина, по мнению экспертов, является самой популярной в России, так как пользуется спросом в регионах.

Эксперты Vygon Consulting предполагают, что цены во втором полугодии по сравнению с нынешними значениями могут вырасти примерно еще на 1%.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в конце июня заявил, что рост цен на бензин в этом году не превысит инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, составит 4%. Реальная ситуация на рынке бензина слова Артемьева опровергает.

Русская служба Би-би-си разбиралась, почему цены на бензин в России не могут упасть.

Бензин как жертва акцизов, налогов и слабого рубля

Рост цен на бензин АИ-92 в последние месяцы вполне оправдан, уверены экономисты аналитической компании Vygon Consulting. С этим согласны и другие эксперты, опрошенные Би-би-си.

Старший аналитик "Атон" Александр Корнилов отмечает два фактора. Во-первых, сказался эффект сезонности - это сезон отпусков и уборка урожая. Во-вторых, нефтяники перекладывают на конечного потребителя рост своих расходов.

Эксперты Vygon Consulting приводят график, на котором видна структура розничных цен на нефть. Цены на заправках зависят от оптовых цен на заводах, а также акцизов и других налогов. Причем доля последних в цене резко выросла в 2016 году - тогда же начали резко расти цены.

Правообладатель иллюстрации Vygon Consulting, BBC

Эксперты Vygon поясняют, что вся переработка нефти в России субсидируется государством за счет "таможенных субсидий" - фактически для заводов она составляет разницу между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты. В 2016 году из бюджета на это ушло около 646 млрд рублей. Однако в случае бензина этот эффект полностью перекрывает акциз, что и приводит к увеличению цены. Акцизы были повышены в 2016 году.

"Акциз полностью перекладывается на конечного потребителя", - отметил на прошлой неделе управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон. Практически это и произошло в 2016 году и первой половине 2017 года.

Не спасет россиян от роста цен на бензин и снижение цен на нефть: падение цен приведет к снижению курса рубля.

Компании будут производить все больше бензина, но цены не снизят

В 2011 году в России была проведена модернизация нефтеперерабатывающих заводов, что повлекло за собой рост производства нефтепродуктов, рассказывает Корнилов.

По словам Дмитрия Терентьева из Argus Media, анализирующей нефтяной рынок, компании продолжают модернизировать свои заводы, постепенно увеличивая долю светлых нефтепродуктов, к которым относится бензин.

"По нашим оценкам в 2020 году доля автомобильного бензина в структуре производства вырастет с 16% до 18% от общего объема производства нефтепродуктов и составит около 40 млн тонн", - рассказывает он.

У Vygon Consulting оценки выше: в 2017-2018 годах в России будут введены дополнительные мощности по производству бензина, благодаря которым профицит может потенциально увеличиться до 10 млн тонн. Фактически речь идет о потенциале в 45 млн тонн при спросе, который эксперты оценивают в 35 млн тонн.

Рост производства бензина приведет к тому, что России больше не нужно будет импортировать его.

"Есть сезонный фактор, фактор неожиданных ремонтов, остановок заводов, но в целом мы говорим о том, что производство будет примерно на 20-25% превышать потребности. Это такой достаточно надежный запас", - пояснил Выгон.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Производители бензина страдают от низкого спроса и небольшой маржи от его продажи

В теории рост предложения бензина при слабом спросе должен был бы привести к снижению цен. Но на практике того не произойдёт из-за низкой маржи производителей. "За счет чего компании должны снизить цены на бензин? Маржа розницы небольшая. Что такое 1,2 [рубля] на литр?", - полагает Выгон.

При этом все эксперты полагают, что значительно увеличить цены, чтобы повысить маржу, производители также не смогут во многом из-за Федеральной антимонопольной службы, которая пристально следит за рынком.

По словам Корнилова, все, что остается компаниям, - это медленно наращивать цены на бензин. По его словам, в среднесрочной перспективе цены будут расти на уровне инфляции или чуть быстрее.

Российский бензин в Африке

В Vygon Consulting отмечают, что 10 млн тонн - это потенциальный избыток производства бензина. В действительности компании могут производить меньше топлива или производить другие виды нефтепродуктов. Например, государство субсидирует производство нафты (иначе нефтяной спирт, используемый в нефтехимии) или авиакеросин.

Еще один вариант для них - это экспорт бензина, например, в Африку или на Ближний Восток, где есть дефицит, полагают в Vygon Consulting. Эксперты особенно отметили Ирак - страну с дефицитным рынком.

В эти же страны может быть экспортирован и российский дизель, которого также производится с избытком, уверены эксперты.

Терентьев также отметил, что российский бензин уже поставляется в Африку и страны бывшего СССР. "Российский бензин, в основном, экспортируется в Европу, где блэндируется, а затем может быть поставлен в США или на европейский рынок", - добавляет он.

По словам экспертов Vygon Consulting, для рынка бензина есть и еще один риск - отмена "таможенной субсидии", которая могла бы привести к тому, что производство большей части бензина стало бы нерентабельным. В этом случае производство бы резко сократилось, а цены выросли.

Большинство экспертов, опрошенных Би-би-си, полагают, что этот вариант маловероятен.