Украина заявляет об усилении российских войск на границе. Есть ли там военные?

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Глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия перебросила к границе с Украиной дивизии, "предназначенные для ведения быстрых наступательных действий". Россия действительно размещает военные дивизии на западных границах, но делает это постоянно, начиная с 2015 года.

Заявление Виктора Муженко было опубликовано на странице генштаба ВСУ в Facebook накануне переговоров лидеров "нормандской четверки" о ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По словам главы генштаба, три мотострелковые дивизии, переброшенные к российско-украинской границе "являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий".

Глава украинского генштаба не в первый раз говорит об опасности для Украины со стороны усиливающейся у границ страны российской военной группировки. 8 июля он говорил об этом же в ходе совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук в Киеве. «События последних двух недель свидетельствуют о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе», - предупреждал Виктор Муженко еще ранее, 1 апреля. А в декабре 2016 года в интервью изданию «Укринформ» глава генштаба ВСУ говорил: «Угроза для Украины исходит отовсюду, где есть российские войска. Это не только восток. Мы можем ждать удара от российских группировок с севера, с запада и с юга, из Крыма, где россияне сосредоточили существенные наступательные способности».

"Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее выступление Муженко.

Войска с востока

Перебрасывать войска к украинской границе Россия начала с весны 2015 года, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе. В мае 2015 года агентство Reuters сообщило, что на полигон Кузьминский Ростовской области доставляются новые танки, системы залпового огня, артиллерийские установки. "На значительной части техники не видно маркировки, а многие солдаты носят камуфляж без опознавательных знаков. Это соответствует описаниям замеченных на востоке Украины сил, в которых Киев и его западные союзники подозревали замаскированных российских военных", - описывал корреспондент агентства появившихся в области военнослужащих.

Летом 2015 года российские военные уже официально говорили о планах по наращиванию войск на западном направлении. «В первую очередь, будет усилена группировка войск по всему периметру западной границы России, включая новые формирования танковых, артиллерийских и авиационных частей», - говорил 15 июня 2015 года координатор управления генеральных инспекторов Минобороны РФ генерал армии Юрий Якубов, комментируя публикации западных СМИ о планах США и НАТО разместить тяжелое вооружение в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии.

В июне 2015 года в Воронеж прибыл штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии, а уже в августе стало известно о начале строительства крупной военной базы в Богучаре Воронежской области, городе в 50 км от границы с Украиной. В минобороны подтвердили строительство военного городка, но называли его "плановым"..

20-я гвардейская общевойсковая армия дислоцировалась в ГДР, после вывода советских войск из Германии штаб армии был в Воронеже, а затем в 2007 году переехал в поселок Мулино Нижегородской области.

С 2015 года воинские части армии также дислоцировались в Брянской и Белгородской областях.

С июля 2015 года по август 2016 года 20-й армией командовал генерал-майор Сергей Кузовлев, затем до января 2017 года генерал-майор Евгений Никифоров, с февраля армию возглавил генерал-майор Александр Перязев.

Еще под командованием Сергея Кузовлева к лету 2016 года подразделения 20-й армии начали перебрасывать на свою западную границу России уже официально. Чтобы не связывать это напрямую с войной на территории Украины, в российском министерстве обороны объяснили решение о передислокации войск участившимися учениями НАТО в Восточной Европе. «Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. До конца года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, одна — в Южном военном округе», - говорил 4 мая 2016 года министр обороны Сергей Шойгу. Однако уже в 2017 году Шойгу напрямую говорил о необходимости наращивания

«Наше оборонное ведомство и соответствующие службы, они, естественно, должным образом отслеживают изменения дислокации вооруженных сил зарубежных у наших границ, - говорил 14 июня 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Они анализируют все эти перемещения контингентов и, безусловно, предпринимают необходимые меры для выполнения своих функций, а именно, это защита интересов и обеспечение безопасности России».

Правообладатель иллюстрации Wiktor Dabkowski/DPA/TASS Image caption Глава генштаба Украины Виктор Муженко

В июне 2016 года в Клинцы Брянской области начала передислоцироваться 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Тогда же из Самары в Валуйки Белгородской области началась переброска 23-й бригады. В Богучар из Нижегородской области начала переезжать 9-я отдельная Висленская мотострелковая бригада, а также батальон 82-й отдельной Варшавской радиотехнической бригады особого назначения и части РХБЗ. Наконец, 448-я ракетная и 53-я зенитная ракетная бригады начал возвращаться в Курскую область, где, впрочем, действующие соединения оставались и в то время, когда большая часть армии была передислоцирована в глубь страны.

Обо всех этих перемещениях в Минобороны заявляли официально. В Клинцах первый эшелон с военнослужащими даже встречала делегация из чиновников городской администрации, учителей местных школ и оркестра национальной гвардии. До конца 2016 года численность военнослужащих в городе планировали довести до 7 тысяч человек.

Южные назначения

Помимо переброски подразделений 20-й армии в приграничные с Украиной регионы, Россия продолжает усиливать группировку в Южном военном округе со столицей в Ростове-на-Дону. В начале июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что министерство обороны завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Причем многие офицеры, получившие новые назначения, имеют за плечами не только опыт кампаний в Чечне, но и обвинялись ранее украинскими спецслужбами в том, что они тайно принимали участие в конфликте на Донбассе.

Командует 8-й армией сейчас тот же генерал-майор Сергей Кузовлев. Помимо командования в 2015-2016 годах 20-й армией за плечами генерала участие в двух чеченских кампаниях. В июле 2015 года агентство Bloomberg сообщило, что украинские спецслужбы направили в Вашингтон досье с именами пяти российских генералов, принимающих участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Сергея Кузовлева украинские спецслужбы обвиняли в том, что он командует российскими регулярными частями в районе Луганска. Сам генерал назвал тогда сообщения о своем участии в конфликте на территории Украины "провокацией".

Первым заместителем генерала Кузовлева и начальником штаба армии в начале июля был назначен генерал-майор Олег Цеков. С 2011 года генерал-майор был командиром 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в поселке Печенга Мурманской области в 10 км от границы с Норвегией. Украинские СМИ неоднократно сообщали об участии военнослужащих этой бригады в боях на Донбассе, а украинские спецслужбы обвиняли генерала Цекова в том, что он под псевдонимом Олег Турнов командовал 2-й бригадой народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Заместителя Сергея Кузовлева стали также генерал-майор Игорь Красин и генерал-майор Александр Худяков. Генерала Худякова на Украине обвиняли в том, что он курировал поставку вооружений на Донбасс, а генерала Красина называли командующим 2-м армейским корпусом ЛНР.

В министерстве обороны России на все эти обвинения неизменно отвечали, что кадровые российские военные не принимают участия в боевых действиях на востоке Украины. Но как минимум дважды, в августе 2015 года и январе-феврале 2016 года, вооруженные силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР получали существенную поддержку со стороны России, когда требовалось остановить наступление ВСУ на Донецк с Луганском, и во время дебальцевской операции. Участия российских военнослужащих в этом операциях подтверждалось многочисленными свидетельствами работавших в зоне конфликта журналистов и интервью военнослужащих.

Результатом этих двух вмешательств стали первые и вторые «Минские соглашения», заключенные в сентябре 2015 года и феврале 2016 года.







Накануне переговоров

Комментарии о российских военнослужащих на границе с Украиной появились накануне переговоров "нормандской четверки". В понедельник лидеры Германии, Франции, Украины и России выслушали доклад председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга, сообщила пресс-служба президента Украины.

Переговоры "нормандской четверки" прошли на фоне обострения вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. В ходе разговора с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и поддержал идею введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. «Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко», - цитирует президента Украины его пресс-служба.

В свою очередь на сайте Кремля о прошедших переговорах сообщается, что «лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учётом серьёзных сбоев с реализацией минских договорённостей от 12 февраля 2015 года». "Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договорённостей", - сказано в сообщении.

Лидеры «нормандской четверки» договорились о том, что во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств, которые продолжат работу над "дорожной картой" имплементации минских договоренностей нормандского формата.