Американец в Донбассе: краудфандинг на войну

Правообладатель иллюстрации YouTube/EoT Deutschland Image caption Техасец Рассел Бентли воюет на стороне сепаратистов в Донбассе

Сайты благотворительных организаций, с помощью которых обычно собирают пожертвования в помощь жертвам насилия и на прочие благородные цели, в последнее время все чаще используются на Западе людьми, пытающимися финансировать свои персональные военные кампании.

В рядах сепаратистов, воюющих на востоке Украины, есть некоторое число выходцев из стран Запада, финансирующих свое участие в военных действиях именно через сайты благотворительных организаций.

Делая это, они нарушают не только правила сайтов, организующих краудфандинг, но и украинское законодательство.

Один из самых известных - техасец Рассел Бентли, называющий себя пророссийским коммунистом. До конфликта на востоке Украины, где с 2014 года уже погибли более 10 тыс. человек, он работал на пилораме в городе Остин.

Но в декабре 2014 года Рассел, вооруженный гранатометом, находился уже в самой гуще украинских событий. Рассел Бентли был среди тех, кому поставили задачу выбить украинских бойцов из аэропорта Донецка.

С самого начала своей эпопеи Рассел Бентли полагался на краудфандинг в интернете.

Обычно сайты вроде GoFundMe, JustGiving или Indiegogo используются теми, кто собирает деньги на помощь жертвам каких-нибудь трагических событий.

Например, газете Manchester Evening News удалось собрать через сайт JustGiving более двух с половиной миллионов фунтов стерлингов на помощь семьям погибших и раненых в результате теракта в Манчестере.

Но Бентли и ему подобные используют те же сайты для того, чтобы поехать воевать на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Бентли открыл страницу в GoFundMe для того, чтобы, как он заявил, поехать в Донбасс и выяснить, что там происходит.

"Через две недели я отправлюсь в Ростов-на-Дону на границе России и Украины выяснять, что там происходит. Я останусь там как можно дольше или до конца войны. Посаженное США правительство в Киеве называет жителей Донбасса террористами и утверждает, что российские войска вторглись на восток Украины. Жители Донбасса говорят, что защищаются от неонацисткого режима, совершающего преступления против гражданского населения. Одна из сторон лжет. Я собираюсь увидеть это своими глазами и доложить вам", - написал Рассел Бентли.

В итоге Бентли собрал 2000 долларов и с тех пор не возвращался в США.

Рассел Бентли провел полгода на передовой, после чего, по его словам, стал бойцом информационного фронта и теперь производит пропагандистские видеоролики.

Бентли связан с российским левопатриотическим движением "Суть времени", которое хочет воссоздания подобия СССР и, соответственно, раскола Украины. Движение размещает видеоролики, снятые Бентли, на своем канале в YouTube. У канала 25 тысяч подписчиков.

В этих видео Бентли призывает американцев присоединиться к нему на востоке Украины. Среди прочего он советует возможным добровольцам самофинансироваться через благотворительные сайты.

"Не приезжайте сюда без денег, - советует он в одном из видео. - Можно организовать краудфандинг через GoFundMe или Indiegogo. Говорите, что вы едете оказать помощь. Говорите, что вы хотите узнать правду. Не говорите, что вы едете воевать".

Правообладатель иллюстрации GoFundMe Image caption "Через две недели я отправлюсь в Ростов-на-Дону на границе России и Украины выяснять, что там происходит", - написал Рассел Бентли, собирая деньги на сайте GoFundMe

Практически все подобные сайты строжайше запрещают собирать с их помощью деньги на участие в военных действиях.

Несмотря на это, последнее обращение за финансовой помощью на сайте Indiegogo содержит видеозапись, на которой Рассела Бентли можно увидеть в зоне конфликта с автоматом в руках. В какой-то момент он даже стреляет в украинский беспилотник.

Бентли рассказывает о том, как воевал на линии фронта, и призывает к сопротивлению против, как он выражается, "украинских нацистов".

Сейчас Бентли собирает деньги на публикацию книги. Техасец предлагает военные нашивки или футболки донорам, готовым пожертвовать от 100 до 999 долларов.

До того, как Би-би-си связалась с Indiegogo по поводу этого краудфандинга, Бентли также предлагал некие секретные подарки за более крупные пожертвования. Узнать о том, что именно представляют собой эти секретные подарки можно было, лишь направив имейл непосредственно самому Бентли.

Рассел Бентли, однако, раскрыл секрет, объявив, что за 15 тысяч долларов он организует турпоездку в Одессу или Киев "после того, как мы их освободим".

Бентли хочет собрать девять тысяч долларов на публикацию своей книги, и у него уже набралась половина этой суммы.

Мы спросили Бентли, можно ли взять у него интервью, но он отказался. Однако после того, как Би-би-си связалась с ним и с Indiegogo, все упоминания о секретных подарках исчезли с его страницы.

Правообладатель иллюстрации Essence of Time/YouTube Image caption Бентли распространяет свои видео при помощи российской левопатриотической организации "Суть времени"

Британец

Бентли не один такой человек. Краудфандингом занимаются и другие люди из стран Запада, причем с самого начала конфликта на Украине.

Вот, например, Грэм Филлипс из Ноттингема, что на севере Англии. Он публикует видеозаписи конфликта в Донбассе с самого его начала. Часто на записях слышно, как свистят пули, и видно, как рушатся дома.

Он даже приобрел некоторую известность: у его канала в YouTube 86 тысяч подписчиков. Между 2014 и 2015 годами Грэм работал на российский телеканал "Звезда", а в качестве фрилансера сотрудничал с российским каналом RT.

Филлипс резко критикует власти Украины и, судя по всему, поддерживает идею раздела этой страны. В одном из снятых Расселом Бентли видеороликов Филлипс обвиняет правительство Украины в том, что оно "лжет и распространяет пропаганду", и добавляет, что абсолютно убежден в окончательной победе сепаратистов.

С мая 2014 украинскими властями из соображений национальной безопасности Филлипсу запрещен въезд в страну. Правительство Украины даже опубликовало открытое обращение к британским властям, осуждая действия Филлипса.

Сам Филлипс называет себя независимым журналистом и утверждает, что с января 2016 финансирует себя лишь при помощи краудфандинга. Правда, согласно информации самих сайтов, ему удалось набрать менее 7500 фунтов стерлингов.

Правообладатель иллюстрации Indiegogo Image caption Грэм Филлипс вновь просит пожертвовать ему деньги для того, чтобы остаться на востоке Украины

Несмотря на запрет въезжать на Украину, он часто бывает в Донбассе. В своем блоге он пишет, что проникает туда с российской территории, несмотря на то, что это запрещено законами Украины.

Сайт JustGiving закрыл одну из страниц Грэма Филлипса в июле 2015 года. Узнав, что Филлипсу запрещено посещать Донбасс, JustGiving отказался передать ему собранные на эти цели 2000 фунтов.

Филлипс опротестовал действия сайта. Его страница на Indiegogo все еще существует.

В отличие от Бентли, Филлипс не участвовал в боевых действиях, хотя есть кадры, на которых он пытается управлять беспилотником. Кроме того, он брал интервью у украинских пленных.

"Враг народа"

Филлипс - не единственный британец, отправившийся в эту зону конфликта.

В начале июне суд в Манчестере приговорил Бенджамина Стимсона к пяти годам и четырем месяцам заключения за участие в боевых действиях в Донбассе.

Филлипс также работает с видеоблогером из США Патриком Ланкастером. Ланкастер тоже называет себя независимым журналистом и утверждает, что вся его деятельность финансируется исключительно краудфандингом.

Правда, насколько известно, за последние восемь месяцев ему удалось выручить всего лишь 6500 долларов.

Видеоролики Ланкастера покупались крупными СМИ - от Sky News до газеты Telegraph.

Но многие его репортажи выдержаны в открыто враждебном тоне по отношению к властям Украины и Западу. Выступая на RT в феврале 2015 года, Ланкастер назвал президента Украины Петра Порошенко врагом народа.

В ответ на запрос Би-би-си о деятельности Бентли, Филлипса и Ланкастера сайт Indiegogo обнародовал заявление, в котором говорится: "Indiegogo провел проверку этих кампаний и принял меры с тем, чтобы они соответствовали нашим правилам".