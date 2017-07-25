Пресса Британии: не нужно возрождать культ принцессы Дианы

В обзоре британских газет:

Политика приструнивания Москвы может аукнуться США

Не нужно возрождать культ принцессы Дианы

Британский премьер Мариинского театра о своем выборе России

Разногласия Запада позволят Путину играть свою игру

"В отсутствие лидерства Трампа решения по России принимает конгресс" - таков заголовок редакционной статьи Financial Times о сложном треугольнике взаимоотношений между Москвой, Дональдом Трампом и американским конгрессом. Подзаголовок статьи звучит как предостережение: "США, пытаясь приструнить Москву, должны помнить, что такая политика может аукнуться в другом месте".

Перед хозяином Белого дома - кто бы им ни стал - в этом году неизбежно встал бы вопрос о продлении санкций против России за ее вмешательство в американские выборы, пишет издание. Ведь речь идет не только о покушении на американскую избирательную систему. Это, по словам главы американской разведки Дэна Коутса, была попытка подорвать "западную демократию". Бездействие было бы равнозначно разрешению Москве продолжать подобную деятельность. Победа Трампа на выборах осложнила проблему. В ходе предвыборной кампании в прошлом году он много говорил о желании восстановить отношения с Кремлем.

И он, и Путин единодушны в том, что западные санкции, введенные после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины, - препятствие на этом пути, считает газета. В спецслужбах США ни у кого нет сомнения в том, что Россия вмешалась в выборы ради обеспечения победы Трампа, ожидая, что он ослабит режим санкций. Ведущееся расследование о возможном сотрудничестве членов ближайшего окружения президента с Россией подрывает его возможности для маневра. Теперь американские законодатели намерены связать руки Трампу еще и формально. В минувшие выходные они приняли новые карательные меры, призванные усилить давление на российскую экономику.

Согласно внесенному на рассмотрение конгресса законопроекту, президент больше не сможет простым указом снимать санкции против России, Ирана или Северной Кореи. Для этого он должен будет представить в конгресс письменное объяснение и обоснование такого решения. Затем конгресс в течение 30 дней будет рассматривать просьбу президента. Голосование по новому законопроекту состоится во вторник.

Реакция на этот шаг законодателей со стороны Белого дома, мягко говоря, смешанная. Однако, учитывая почти единодушную поддержку документа со стороны обеих партий, способность президента наложить на законопроект вето выглядит крайне сомнительной.

Никакому президенту не понравится столь жесткое наступление на его права и полномочия, отмечает газета. Именно благодаря президентскому указу Обаме, например, удалось продавить соглашение по Ирану, в результате которого санкции были сняты в обмен на договоренность о десятилетнем контроле за ядерными амбициями Тегерана. Связав Трампу руки в возможности строить отношения с Москвой напрямую, американские законодатели, и в особенности республиканское большинство, по сути дела говорят, что доверить президенту действовать в этом вопросе самостоятельно - не в интересах страны.

Для Трампа это унизительно, а для Путина - серьезная проблема, говорится далее в статье. Если российский президент и в самом деле затеял всю эту игру с вмешательством в американские выборы, то ее результат оказывается прямо противоположным задуманному. В отсутствие лидерства Трампа у конгресса есть все права для защиты демократических институтов. Проблемой, однако, являются сопутствующие риски, главным образом в Европе. Вашингтон находится в уникальном положении - в том смысле, что введенные им экономические санкции обладают глобальным эффектом.

В таком случае внутриполитическая проблема США может создать трения между союзниками, как это уже случалось во время первой администрации Рейгана в связи с санкциями по трубопроводу. По новому закону, штрафным мерам со стороны США будет подвергнута любая компания, участвующая в энергетических проектах с Россией. Если эти положения не будут изменены, они ставят под удар планы Германии о доставке газа напрямую из России, а также приведут к нарастанию напряженности между Берлином и государствами Балтии в связи с "Северным потоком".

"Путин показал себя мастером в использовании подобных разногласий, - говорится в заключение статьи FT. - Было бы очень нежелательно, если американский законопроект расстроит единство Запада и позволит Путину вновь сыграть на его отсутствии".

Возрождение культа принцессы Дианы опасно для монархии

"Не нужно возрождать культ принцессы Дианы", - под таким заголовком Times публикует статью, поводом к которой стал не только показанный в понедельник по каналу ITV документальный фильм "Принцесса Диана", но и многочисленные публикации британской прессы последних недель. В основу как телефильма, так и многих публикаций в прессе легла история о том, как и 20 лет спустя принцы Уильям и Гарри переживают не только потерю матери, но и ту травму, которую им в столь юном возрасте нанес разрыв отношений между родителями.

После того как брак Дианы и Чарльза распался, пресса все больше и больше культивировала имидж "народной принцессы", как ее назвал после смерти Тони Блэр, - жертвы холодной и бессердечной королевской семьи, пишет издание.

На самом деле никто не знает, что на самом деле ощущали в тот момент королева и принц Чарльз, полагает Times. Люди знали лишь то, что сообщали СМИ. Массовые проявления народные горя относились к медийному имиджу Дианы, во многом созданному ею самой.

"Реакция на ее смерть сигнализировала фундаментальный сдвиг в британском обществе, - пишет издание. - На смену традиционной чопорности пришла эмоциональная несдержанность. Сентиментальность стали путать с искренним чувством. Культивирование жертвенности стало инструментом эмоциональной пропаганды. Диана знала, что она звезда, а потому является выгодной дойная коровой для медиа, - и безо всякого смущения этим пользовалась. Любой ее шаг был объектом пристального внимания".

Королева, как говорят, была потрясена, увидев фотографии Дианы в операционной в белом халате и хирургической маске - по ее мнению, эта была беззастенчивая и циничная манипуляция с целью формирования своего имиджа.

Это не отрицает всего того хорошего, что на самом деле делала Диана - и для больных СПИДом, и для бездомных или тех, кто потерял ребенка. Принц Чарльз, однако, делает в области благотворительности отнюдь не меньше, хоть и без такого откровенного самопрославления, отмечает газета.

Принцы Уильям и Гарри и сами проявляют активную социальную позицию, однако предполагать, что благодарить за это нужно исключительно их мать, было бы и неверным, и несправедливым.

В фильме Диана показана словно сквозь розовые очки. Там ничего не говорится ни о том, как она манипулировала медиа, ни о предшествовавших разводу эмоциональных срывах. Но главное - в фильме ни разу даже не упомянут принц Чарльз, пишет Times.

"Может сложиться впечатление, будто за этим фильмом стоит сама Диана, - говорится далее в статье. - Она начала кампанию мести королевской семье. Разумеется, приняв столь активное участие в создании фильма, ее сыновья ни о чем подобном и не помышляли. Они всего лишь хотели отдать должное матери, укрепив память о ней в общественном сознании".

Тем не менее столь некритичное восхваление человека, который скобы чуть было не обрушил британскую монархию, неизбежно заставляет предположить, что до появления Дианы монархия была прогнившей и что Уильям и Гарри символизируют собой все то лучшее, что появилось с ее приходом. А их отец при этом как будто бы и не существует.

"Букингемский дворец, вроде бы, утвердил фильм. Интересно, о чем они там думали? Быть может, там сочли хорошим пиар-ходом представить публике, как Уильям и Гарри шагают в ногу со "Слезливым веком"?", - задается вопросом Times.

"Монархия, как воплощение нации, служит отражением тех качеств, с которыми публика хочет идентифицировать себя и которыми она может восхищаться, - говорится в заключение статьи. - Король Георг VI был символом стойкости во время войны. Королева Виктория отражала имперское величие и силу семьи. Если сегодня монархия олицетворяет нарциссизм и дисфункцию, то может ли нация чувствовать себя удовлетворенной? Может ли нас радовать тот факт, что единственное, чего хочет сегодня британский лев - это быть поглаженным по головке?"

В Россию из Британии со своим балетом

В связи с начавшимися в Лондоне гастролями балета Мариинского театра сразу несколько британских газет рассказывают о первом в истории британском танцовщике Ксандере Парише, который, отчаявшись сделать карьеру в Королевском балетном театре, уехал в Россию. Сейчас он вернулся на родину в статусе премьера Мариинки и танцует на сцене Королевской оперы.

Париш родился в небольшом городе Халл в Йоркшире, окончил Королевскую балетную школу, был зачислен в труппу театра Ковент-Гарден, где прослужил четыре года, так толком ничего и не станцевав.

Daily Telegraph цитирует слова Париша о том, что он согласился на предложение замдиректора Мариинского балета Юрия Фатеева, чувствуя, что уходит время. По его словам, в Королевском балете считали, что молодые танцовщики, как хорошее вино, должны сначала настояться, чтобы раскрыться в свое время. А в России, наоборот, доминирует идея взять неограненный талант - может быть, еще и не готовый к большим ролям - и работать с ним до тех пор, пока он не сможет танцевать на сцене.

В интервью изданию I премьер Мариинского театра отметил, что, когда он в 23 года приехал в Санкт-Петербург, ему было очень тяжело. Он не знал русского, а потому не понимал на репетициях и в балетных классах, чего от него хочет репетитор.

Париш отмечет, что, конечно, британцу танцевать классические партии в знаменитой балетной труппе довольно странно. "Это как продавать уголь в Ньюкасл. Никому не придет в голову продавать балет в Россию".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com