Почему Израиль убрал металлодетекторы из Восточного Иерусалима?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Металлодетекторы начали убирать после ночного совещания спецслужб

Власти Израиля согласились убрать металлодетекторы на входе на Храмовую гору после массовых протестов палестинцев и заменить их видеокамерами. Палестинская сторона новыми мерами недовольна.

Вместо них будут установлены камеры видеонаблюдения, а также будет увеличено число патрульных полицейских.

Исламская администрация Waqf, под управлением которой находится Храмовая гора, призвала мусульман продолжить бойкот даже после демонтажа металлодетекторов.

В заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху говорится, что Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности одобрила "рекомендацию всех спецслужб заменить проверку на металлодетекторах на проверку с использованием новейших технологий и других методов".

На закупку и установку нового оборудования будет потрачено около 28 млн долларов, говорится в заявлении. Как ожидается, новые меры будут приняты в ближайшие полгода. Также планируется привлечь больше военных для патрулирования этих районов.

Металлодетекторы были установлены после того, как 14 июля двое израильских полицейских были убиты вооруженными людьми. Полиция Израиля утверждала, что нападавшие прятали оружие на Храмовой горе.

Том Бейтман, корреспондент Би-би-си в Иерусалиме

Кризис в одном из самых почитаемых мест города- это больше чем просто установка аэропортовых рамок и электроники для металлодетекторов.

Для палестинцев эта установка символизирует попытку Израиля усилить контроль над их святыней в оккупированном Восточном Иерусалиме - мечетью, которая считается мощным национальным символом.

Для израильских властей этот шаг означает необходимость защитить то, что один из министров назвал "самым важным местом на Земле", главную святыню иудаизма, после убийства двух израильских полицейских неподалеку.

Лидеры обеих сторон должны были испытывать давление со стороны своих избирателей, которые требовали от них не сдавать позиции.

Призывы международного сообщества к решению проблемы лишь добавили напряженности для обеих сторон (у которых есть еще и сложные политические разногласия), однако пока неясно, решен ли до конца этот кризис.

Почему было так важно убрать рамки?

Решение об установке рамок вызвало массовые протесты среди палестинцев, которые назвали эту меру попыткой Израиля установить контроль над историческим районом.

В минувшую пятницу трое палестинцев были убиты в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. В тот же день трое граждан Израиля были убиты палестинцем, ворвавшимся в дом в еврейском поселении на Западном берегу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израильская сторона говорит, что рамки нужны для того, чтобы в Старый город не проходили с оружием

В понедельник посол ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил, что волнения могут распространиться за пределы древнего города, если вопрос не будет решен до пятницы, когда мусульмане традиционно отправляются на молитвы к святым местам.

"Они (столкновения палестинцев и израильтян) могут привести к катастрофическим последствиям далеко за пределами Старого города, за пределами Израиля и Палестины, за пределами Ближнего Востока", - сказал Младенов.

Связана ли эта мера с событиями в Иордании?

По некоторым данным, Израиль согласился убрать рамки в обмен на согласие Иордании выпустить из страны сотрудников израильского посольства на фоне дипломатического скандала.

Ранее власти Иордании хотели допросить сотрудника израильской службы безопасности, который, по данным Израиля, застрелил гражданина Иордании, напавшего на него с отверткой в резиденции рядом с посольством. В результате перестрелки был случайно убит еще один иорданец.

Израиль утверждает, что открывший огонь сотрудник имеет дипломатическим иммунитет.

В ночь на вторник король Иордании Абдалла II и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор и обсудили сложившуюся ситуацию. Король попросил израильского премьера убрать металлодетекторы. Вскоре после этого было объявлено, что сотрудники израильского посольства вернулись на родину.

В Иордании проживает большое число палестинцев, и власти страны трепетно относятся к иерусалимским святыням.

Почему начались столь бурные волнения?

Территория Старого города в Иерусалиме является священным местом как для евреев, так и для мусульман. Там находятся и древние библейские святыни, и одна из важнейших исламских мечетей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие палестинцы отказались проходить через рамки и предпочли молиться на улицах в знак протеста

Палестинцы утверждают, что установка рамок-металлоискателей нарушает договоренность об охране этих объектов и доступе к ним, которая была достигнута 50 лет назад.

Согласно этому договору, израильская сторона отвечает за безопасность, а финансируемый Иорданией фонд Waqf ежедневно следит за общим состоянием района.

В знак протеста многие палестинцы отказались проходить через рамки и предпочли молиться на улицах.

Храмовая гора/Харам аль-Шариф

Комплекс храмовой горы в Старом городе в Восточном Иерусалиме занимает площать в 35 акров. Иудеи считают его местом, на котором в древние времена стояли Первый и Второй храмы. В иудейской традиции Храмовая гора известна как "место присутствия Господа".

Реглигиозные евреи полагают, что именно на этом месте будут спасаться правоверные, когда придет Мессия. И для них, и для светских евреев неприемлема сама мысль о том, чтобы отдать Храмовую гору.

Это еще и символ гордости. Взятие израильтянами под свой контроль Стены плача, Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима в 1967 году было объявлено великим национальным достижением.

Мусульмане называют это место Харам аль-Шариф (Благородное святилище). Для палестинцев и мусульман всего мира оно имеет глубокое религиозное и политическое значение.

Возможность создать столицу именно в Восточном Иерусалиме палестинцы считают одним из фундаментальных элементов своего будущего государства.