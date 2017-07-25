Банк "Югра" начал судиться с ЦБ. Какие шансы на успех?

Правообладатель иллюстрации SOROKIN DONAT/TASS Image caption Из карточки дела нельзя сделать вывод, кто именно подал иск от лица банка "Югра"

Банк "Югра" обжаловал в суде действия российского центробанка, который ввел в нем временную администрацию.

Банк "Югра" во вторник обратился с иском к ЦБ в Арбитражный суд Москвы, потребовав признать действия регулятора незаконными. Ранее ЦБ ввел в банке временную администрацию.

Несмотря на заступничество генпрокуратуры, шансы "Югры" на победу в такой тяжбе невелики, считают эксперты.

Как следует из карточки дела в картотеке арбитража, кредитная организация подала заявление о признании решений и действий (бездействий) регулятора незаконными. Заявление рассматривается в первой инстанции, в самом суде факт подачи иска подтвердили.

ЦБ ввел временную администрацию в "Югре", основным собственником которого является предприниматель Алексей Хотин, 10 июля. Причиной регулятор назвал неустойчивое финансовое положение банка, а также подозрения в осуществлении махинаций по вкладам.

Генпрокуратура опротестовала решение Банка России. В прокуратуре считают, что банк не нарушал нормативы ЦБ и обладает запасом ликвидности. Действия генпрокуратуры стали первым в истории случаем вмешательства в дела центробанка, который, тем не менее, отказался отменять свои предписания.

В итоге в конце прошлой недели начались выплаты вкладчикам банка - за два дня 60 тыс. клиентов "Югры" получили свыше 52 млрд рублей. Кремль вмешиваться в конфликт вокруг "Югры" отказался.

Как банки судились с ЦБ

С приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы центробанка в 2013 году политика регулятора в области надзора за банковской деятельностью заметно ужесточилась. После начала расчистки финансового сектора лишь одному банку удалось оспорить в суде решение о лишении лицензии - российской "дочке" черногорского Atlas Banka.

Атлас-банк обратился в суд сразу после отзыва лицензии из-за проведения сомнительных операций в 2014 году. Он проиграл тяжбу в первой инстанции, однако в феврале 2015 года выиграл апелляцию, по итогам которой решение ЦБ было признано недействительным. Кассацию, с которой обратился Банк России, суд оставил без удовлетворения.

Несмотря на победу в суде, Атлас-банк так и не смог продолжить свою работу. Параллельно со спором с ЦБ банк также вел тяжбу, касающуюся ликвидации юридического лица. В итоге по решению суда банк был исключен из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц" и перестал заниматься банковским бизнесом в России.

Атлас-банк - один из четырех банков, которым за 15 лет удалось победить в споре о лишении лицензии ЦБ.

В 2010 году Арбитражный суд Москвы признал недействительным приказы Банка России об отзыве лицензии у банка "Вест", назначении временной администрации и приостановлении полномочий руководства банка. Маленький столичный банк лишился лицензии за недокапитализацию, однако суд посчитал эти нарушения недоказанными.

Сейчас "Вест" существует в виде расчетной небанковской кредитной организации (НКО). Председатель правления "Веста" Валерий Серлин рассказывал "Ведомостям", что даже после победы в суде ЦБ фактически не давал банку работать, проводя проверки.

"Мы банально не успели в очередной раз увеличить капитал и были вынуждены преобразоваться в НКО", - говорил Серлин. По его словам, во время тяжбы клиенты "Веста" открыли счета в других банках, большинство из них так и не вернулись.

РТБ-банк в 2006 году смог выиграть у ЦБ в суде о лишении лицензии в двух первых инстанциях. А в 2007 году ЦБ выиграл кассационную жалобу, после чего банк лишили лицензии окончательно.

Победы в тяжбе с Банком России добился и Объединенный промышленный банк. В 2002 году по итогам рассмотрения иска в нескольких инстанциях банк смог вернуть лицензию. Однако в 2003 году ЦБ вновь отозвал ее по другим основаниям.

Тяжба с Мастер-банком

Самым известным случаем судебной тяжбы частного банка и ЦБ стала история Мастер-банка. Проблемы у него начались весной 2012 года: тогда в банке прошли обыски по делу об обналичивании более 2 млрд рублей, а МВД попросило ЦБ провести внеплановую проверку банка. СМИ и аналитики до этого также указывали на то, что банк вовлечен в отмывание денег.

В итоге ЦБ сделал банку несколько предписаний, в том числе ограничил некоторые виды переводов и потребовал увеличить резервы по некоторым кредитам. Банк попытался оспорить их в суде, затем ЦБ выдвинул новые предписания, которые Мастер-банк также оспаривал.

Судебные тяжбы длились примерно до осени 2013 года. 20 ноября 2013 года ЦБ лишил банк лицензии за проведение крупномасштабных сомнительных операций. Это стало одним из крупнейших отзывов лицензий на тот момент: у банка было три миллиона клиентов, а АСВ оценило страховые выплаты его вкладчикам в 30 млрд рублей.

В январе 2014 года арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал Мастер-банк банкротом. ЦБ и представители временной администрации банка заявили, что размер его обязательств на 17,2 млрд рублей превышает стоимость имущества.

В отношении бывших руководителей банка было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве. Власти до сих пор пытаются привлечь руководство банка к возмещению убытков вкладчиков. Именно с делом против бывших владельцев «Мастер-банка» связывают недавние обыски в Международном центре Рерихов в Москве.

"Конечно, хочется "пободаться"

Решения и предписания центробанка можно успешно оспаривать в арбитраже, такой опыт есть, однако Банк России выигрывает подобные дела в большинстве случае, говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Владимир Плешаков.

Случаев, когда банк продолжал работу после тяжбы с ЦБ, не было, добавляет юрист.

"Думаю, что и в случае "Югрой" все останется в силе", - сказал Плешаков.

Подобные тяжбы, по его мнению, могут быть нужны для того, чтобы успеть вывести активы или закрыть какие-то сделки.

Центробанк обладает огромным массивом данных, которые могут быть использованы в судебном процессе и которыми прокуратура не обладает, продолжил эксперт. "Если решение о введении администрации было принято, значит, материалов для этого было более чем достаточно", - считает он.

Поддержка "Югры" генпрокуратурой, по мнению Плешакова, в этой тяжбе роли не сыграет.

Центральный банк и Агентство страхования вкладов (АСВ) в последние годы пользуются безграничным доверием, в том числе президента Владимира Путина, поэтому решения, касающиеся проблемных банков, оспорить почти невозможно, говорит Андрей Корельский, управляющий партнер адвокатского бюро КИАП.

"Конечно, кому-то хочется "пободаться" с ЦБ, но, учитывая, что [существует] вертикаль судебной системы - правительство и центробанк заодно, выигрывать в таких судах очень тяжело", - сказал адвокат.

Ситуация с заступничеством генпрокуратуры - нетипичная ситуация для рынка, напоминает Корельский говорит юрист. По его словам, на данный момент неясно, является ли возникший спор единичной ситуацией или подобные споры могу приобрести системный характер.

"На данный момент сомнений в полномочиях ЦБ и АСВ у Кремля отсутствуют, поэтому их шансы в противостоянии с генпрокуратурой выглядят предпочтительнее", - полагает Корельский.

В рамках судебного спора могут быть достигнуты какие-то соглашения, но пока ситуация выглядит так, как будто эта история движется к финальной точке существования "Югры", подытожил адвокат.