Три года продуктовому эмбарго: сравниваем чеки из магазинов

Image caption У каждого россиянина инфляция своя - ее можно посчитать по старым товарным чекам из магазинов

Три года назад Россия ввела эмбарго на продукты из стран Евросоюза, США и других западных стран в ответ на их санкции после аннексии Крыма.

Необходимость замещения импорта сделало российское сельское хозяйство одной из немногих растущих отраслей российской экономики.

"Производители выиграли, потребители проиграли. Если посмотреть на чистый эффект с точки зрения общественного благосостояния, то он, скорее, будет отрицательным", - сказал Русской службе Би-би-си глава экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Чтобы в этом убедиться, можно не проводить большое экономическое исследование, достаточно взглянуть на чеки из магазинов досанкционной эпохи.

Очень личная инфляция

Сотрудники Русской службы Би-би-си нашли у себя дома несколько чеков, оставшихся от закупок в гипермаркетах трехлетней давности.

Два документа датированы 27 июля и 4 августа 2014 года. В эти дни о грядущем продовольственном эмбарго знали разве что наиболее информированные люди в России.

Третий чек был отпечатан на кассе вечером 6 августа. По перечню продуктов в нем видны лихорадочные попытки покупателя запастись товарами, которые вот-вот могли исчезнуть из российских магазинов на неопределенный срок.

Дело в том, что в этот день был опубликован указ Владимира Путина о "применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности".

В чеке есть не только оказавшиеся под эмбарго сыры, но и оставшиеся на полках магазинов до сих пор вино и оливковое масло из стран ЕС.

Это произошло потому, что список попавших под запрет позиций стал известен только день спустя, когда вышло соответствующее постановление правительства.

Русская служба Би-би-си посетила те же самые магазины в Московском регионе накануне годовщины контрсанкций.

Image caption Личная инфляция сотрудника Русской службы Би-би-си оказалась вдвое выше официальной

Из реальных цифр в трех чеках, пробитых с интервалом менее чем в две недели в 2014 году, мы составили единый список и проверили, во сколько бы обошлись те же еда и напитки сегодня.

Как выяснилось, вместо 4422 рублей три года назад в настоящее время нужно заплатить за аналогичный набор 7471 рубль. Рост - на 69%.

Для корректности расчетов мы оставили за скобками "запрещенку" и другие товары, близких к которым по свойствам нам не удалось найти.

С учетом же санкционного продовольствия вроде итальянского пармезана или испанского хамона в июле-августе 2014-го с нас бы взяли на кассе 6270 рублей - все равно заметно меньше сегодняшнего чека.

Сильнее всего - в три раза за три года - подорожал дикий рис.

Более чем вдвое также выросли цены на майонез с лимонным соком(при этом обычный провансаль оказался единственным товаром в выборке, который за три годы не подорожал, а подешевел), адыгейский сыр, кабачки, дыни, огурцы, пищевую морскую соль, итальянское игристое вино просекко и оливковое масло.

Менее чем на 10% подорожало только пять товаров из 42-х, цены на которые мы смогли сравнить с нынешними: молодой чеснок, сыр рикотта российского производства, сумка для покупок из нетканого материала, булочка с кунжутом и сушеная петрушка.

А как выросли цены в среднем по стране?

С конца июля 2014-го по конец июня 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги в России вырос на 29%.

Image caption Продукты подорожали сильнее, чем все остальное

При этом население воспринимало рост цен более остро, чем Росстат. Так, в сентябре 2015 года почти каждый пятый россиянин считал, что цены за предыдущие 12 месяцев взлетели более чем на 50%, показал опрос Банка России.

В июне 2017-го эта доля сократилась до 3%, однако россияне в среднем все равно считают, что инфляция примерно втрое выше росстатовской.

В этом нет ничего удивительного, поскольку индекс потребительских цен Росстата - это агрегированный показатель, который отражает потребление среднего россиянина, подчеркивает Салихов из Института энергетики и финансов. Это характерно не только для России. По словам эксперта, американцы и европейцы тоже считают, что инфляция у них в стране выше, чем показывают официальные цифры.

Номинальные среднемесячные доходы россиян с 2014-го по первое полугодие 2017 года прибавили только 19%. Это значит, что реальные доходы работающих россиян от наемного труда (с поправкой на инфляцию) упали на 10%.

Если смотреть только на цены на продукты, то накопленная инфляция за аналогичный период достигла 34%. Непродовольственные товары стали на 28% дороже, услуги - на 24%.

На графике выше можно увидеть небольшой скачок продовольственной инфляции после августа 2014 года. Еще сильнее цены выросли после обвала курса рубля в середине декабря. Два фактора - валютный и продуктового эмбарго - совпали по времени, и сложно точно измерить вклад каждого из них, отмечает Салихов.

В любом случае, продовольствие к настоящему времени подорожало заметно сильнее других категорий товаров, а также услуг - и контрсанкции внесли в это свой вклад.