Как бизнесмены на Сицилии борются с сельской мафией

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Заниматься бизнесом в сельских районах сложно из-за постоянных угроз местной мафии

Итальянский винодел Чезаре Никодемо обозревает угодья, стоя на терассе с бокалом своего лучшего игристого. Его винодельни расположены недалеко от городка Кальтаджироне, на юго-востоке Сицилии.

Теплый июльский вечер среди горящих золотом холмов наполнен стрекотанием цикад и щебетанием ласточек.

Настоящая сельская идиллия, но на поверку не все так радужно.

По всему периметру виноградника установлены камеры видеонаблюдения. Железные ворота, через которые мы въехали на винодельческую ферму, плотно заперты. Внутри здания - множество экранов, на которых виден практически каждый участок виноградника.

Именно так приходится заниматься бизнесом в Сицилии в XXI веке, говорит Никодемо и кивает на местную мафию, которая строит ему всяческие козни и пытается прибрать к рукам его земли.

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Местная мафия пытается прибрать к рукам его виноградники, сетует Никодемо

Ему уже неоднократно угрожали, неизвестные личности врывались на его виноградники, кто-то пытался взломать его дом и срубил и поджег деревья на ферме.

А однажды его даже избили.

"Местная сельская мафия пытается выгнать нас с наших земель и уничтожить наш бизнес", - говорит он, попивая вино.

Жизнь по-сицилийски

Сельская мафия - кто они?

В основном это местные пастухи, но есть мнение, что они орудуют вместе с местными адвокатами, бухгалтерами и, вероятно, политиками.

По словам Чезаре, это битва между теми, кто смотрит в будущее, и теми, кто хочет сохранить традиционный уклад жизни на Сицилии.

Выезжая с фермы, он показывает вбитые в землю деревянные столбики. "Видите это? Это все сельская мафия", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Чезаре Никодемо говорит, что этими столбиками мафия помечает территорию, которую она считает своей

Эти столбики с метр высотой с белой картонкой посередине можно видеть сплошь и рядом вокруг виноградника Чезаре.

Не редкость они и в других сельских районах Сицилии.

Поджог

Примерно в ста километрах от виноградника Чезаре, в городке у подножия Этны, Себастиано Бланко восстанавливает свой пострадавший после поджога дом.

"Те, кто устанавливает эти столбики, хотят сказать: "Эта земля - наша, - говорит он. Они, сельская мафия считают землю своей, вне зависимости от того, кому она на самом деле принадлежит по закону".

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Себастиано Бланко в своем подожженном доме

Вслед за Чезаре он повторяет, что в округе есть местные кланы, которые хотят, чтобы все жили по их законам, а не по законам Италии.

В прошлом году дом Себастиано подожгли. Полиция и пожарные сочли, что, дом, скорее всего, поджег бездомный, забравшийся, чтобы согреться.

Но сам Себастиано с этой версией не согласен. Незадолго до пожара вокруг его земли появились те самые столбики. Себастиано уверен, что местные отомстили ему за то, что он отказался добровольно отдать свою землю.

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Себастиано уверен, что его дом подожгла местная мафия

Но чего именно добивается мафия?

Крупное мошенничество

Джузеппе Анточи, глава крупнейшего сицилийского заповедника Неброди, и один из руководителей Федерации сицилийских заповедников, уже несколько лет изучает этот вопрос.

Он обнаружил массовые хищения европейских субсидий фермерам и сельским районам.

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Полицейский Даниеле Манганаро говорит, что сейчас мафия расхищает субсидии Евросоюза

Анточи провел расследование вместе с замначальника полиции района Мессины Даниеле Манганаро.

Они обнаружили, что местные преступные группировки предоставляли поддельные документы на владение тем или другим участком земли, а затем подавали прошение на получение европейских субсидий.

"Мы видим, как мафия видоизменилась здесь", - говорит Джузеппе.

"Эта не та мафия, которая занималась торговлей наркотиками или оружием. Чтобы делать то, что они делают, надо разбираться в бюрократии. Эта не та мафия, какой она была 30 лет назад, когда местные пастухи просто вымогали деньги у фермеров в обмен на протекцию".

"Сейчас мафия крадет деньги Евросоюза. А простые пастухи такими делами не могут заниматься".

"Для этого нужна целая организация, нужны образованные люди, люди, которые понимают, как работает эта бюрократическая система. Ведь сначала нужно свою компанию открыть", - говорит Даниеле Манганаро.

Новый законопроект

Джузеппе Анточи попытался положить конец этому мошенничеству.

Он вышел с законодательной инициативой, согласно которой любой человек, претендующий на субсидии ЕС, должен будет доказать, что не связан с мафией.

В Италии уже существует закон, согласно которому в совете директоров и среди держателей акций компаний не может быть никого, кто уже был как-то наказан за связи с мафией.

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Джузеппе Анточи продвигает новый законопроект для борьбы с мафией

Некоторые считают, что мафию очередным законом не уничтожишь, ведь мафиози будут просто регистрировать свои сделки с подставными лицами.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF в настоящий момент пересматривает 35 тысяч прошений о субсидиях, полученных в Италии. Речь идет о полумиллионе евро, начиная с 2006 года.

Сотрудники OLAF уже возбудили девять уголовных дел, в которых замешаны организованные преступные группировки. OLAF расследует дыру в 500 тысяч евро, а Джузеппе Анточи и местная полиция уверены, что похищено было гораздо больше, до 3,5 миллиардов евро.

"Я могу вас заверить, что Евросоюз и местные власти твердо намерены бороться с этим явлением", - говорит глава департамента OLAF Франческо Альборе.

К 2020 году ЕС планирует направить еще 2,2 млрд евро на развитие сельских районов и сельского хозяйства в Италии.

Но можно ли быть уверенным в том, что деньги окажутся в честных руках?

Гарантии дать сложно, соглашается Франческо Альборе, но говорит, что ЕС требует подобных гарантий от национальных правительств. В случае проблем выплата субсидий может быть приостановлена, отмечает он.

Засада

Борьба с мошенниками на Сицилии уже дорого обошлась Джузеппе Анточи.

Правообладатель иллюстрации Giuseppe Romeo/Antenna del Mediterraneo Image caption Джузеппе Анточи пытались убить - к счастью, безуспешно

Ему неоднократно угрожали, и сейчас он без вооруженной охраны не передвигается.

В прошлом году он чудом остался жив: его машину обстреляли, когда он возвращался домой поздним вечером через заповедник Неброди.

По его словам, он выжил лишь благодаря вооруженной охране и тому, что за ним ехал замначальника полиции Даниеле Манганаро, который открыл ответный огонь.

После этого началась кампания в прессе, целью которой была попытка поставить под сомнение его расследование.

Некоторые итальянские газеты и вовсе писали, что нападение на Анточи могло быть подставным.

Но самого Анточи это не останавливает, он твердо намерен продолжать расследование.

"Знаете, сразу после этого инцидента в кустах, где это произошло, нашли бутылки с зажигательной смесью, - говорит он. - Они хотели меня убить. Но пока меня спасали, я думал лишь о моей семье и охранявших меня полицейских, на какие жертвы им приходится идти, лишь потому что я решился на борьбу".

Еще один местный бизнесмен, которому тоже угрожали расправой, если он не согласится отдать землю, говорит, что местные власти почти никак не помогали ему.

Правообладатель иллюстрации Sarah Stolarz Image caption Себастиано Бланко еще не перестроил подожженный дом

Именно поэтому на Себастиано Бланко футболка с надписью: "Сельская мафия - охраняемый вид".

"На дворе 2017 год, - говорит он. - Неужели такое вообще возможно сейчас?"

Жестом он показывает на виднеющийся вдалеке вулкан.

"Это место - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но нас постоянно запугивают. Спрашивается, как в таких условиях мы сможем развивать экономику?"