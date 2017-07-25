Иллюстратор Патрик Хайнс и его любовь к Microsoft Paint

Из миллионов рисунков, скетчей и не всегда удобоваримых фотографий, прошедших через Microsoft Paint за последние 32 года, мало что можно назвать произведением искусства, что бы ни говорили их создатели. Но есть человек, который с легкостью признается в любви к разменявшему четвертый десяток графическому редактору.

Microsoft сообщила накануне, что в следующих версиях Windows прекратит поддержку графического редактора Paint и вместо этого будет предлагать его бесплатно для скачивания в Windows Store.

На свете есть как минимум один художник, который уже оплакивает Paint, хотя тот пока еще никуда не исчез.

Американский иллюстратор Патрик Хайнс работает исключительно с Paint (по его словам, он абсолютный профан в Adobe Photoshop или других подобных программах).

Он научился делать удивительные вещи с Paint, пока работал ночным сторожем в приемном отделении больницы.

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption Человек, с которого все началось - основатель Microsoft Билл Гейтс

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption Сначала Патрик Хайнс рисует простой набросок

Хайнс самостоятельно написал и выпустил электронную книгу, действие которой проходит в летнем детском лагере в 1980-е годы. Все иллюстрации он сделал сам в программе Paint.

Хайнс рассказал Би-би-си, что пользуется разными версиями редактора, в том числе и на старых компьютерах, например, на бывшем компьютере его родителей. Первая версия графического редактора вышла в далеком 1985 году.

Работа эта кропотливая, но, по его словам, умиротворяющая, на манер медитации".

"Я бы не сказал, что это проще простого. Времени это занимает уйму! На каждую иллюстрацию может уйти до 20 часов работы", - говорит он.

Но зачем же тогда он упорствует?

"Потому что конечный результат всегда соответствует тому, что у меня в голове", - объясняет Хайнс.

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption Электронная книга Хайнса посвящена вражде между двумя летними лагерями для детей

На многих его картинах и иллюстрациях фигурируют персонажи из телешоу, комиксов и кино.

Если кто-то сомневается в том, что он работает только с MS Paint, можно увеличить изображения и рассмотреть детали, или же посмотреть на процесс создания произведений на сайте художника.

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption Подростки бегут из летнего лагеря

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption Пат Хайнс собирается опубликовать еще несколько электронных книг

Пат Хайнс говорит, что тем, кто хочет научиться работать с MS Paint, нужно прежде всего запастись свободным временем.

Ему повезло - когда он дежурил по ночам в больнице в начале 2000-х годов, его единственным развлечением на работе был пасьянс.

А сейчас, по его словам, ему уже поздно переучиваться работать в более навороченных программах.

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption "Звездные войны"

"Я рисую компьютерной мышью, а это непохоже на работу с пером или стилосом", - говорит он.

И потом, Хайнс, как и многие другие, просто привязан к Paint, а работа в этом редакторе вызывает лишь приятные воспоминания.

"Мне всегда очень нравилась эта программа. Я пытался работать и с другими графическими редакторами, но никаких эмоций они у меня не вызывали", - говорит Пат Хайнс.

Правообладатель иллюстрации Pat Hines Image caption "Гарри Поттер"

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