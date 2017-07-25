12-летний глава компании советует, как преуспеть в бизнесе

Image caption Идея открыть бизнес возникла у Дженка Оза, когда ему еще не было и 10 лет

Дженк Оз - британский бизнесмен, который создал интернет-портал для детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Казалось бы - ну и что? Но от него не отстает пресса. Озу - всего 12 лет.

Он живет в Оксфорде. И именно в школе он понял, что он не похож на своих одноклассников.

Правообладатель иллюстрации Dmitro2009 Image caption Вместо того, чтобы в свободное время играть в футбол, Дженк Оз учился рисовать графити и надеялся стать диджеем

Пока остальные школьники в свободное время играли в футбол или видеоигры, Оз писал пьесы, учился рисовать и стоял за диджейским пультом.

Понемногу многие одноклассники стали ему подражать. И тут ему пришла в голову мысль.

Портал

Он рассказал о своей идее учителям - создать портал, на котором дети и подростки могли бы узнать, чем интересным можно заняться в каждый день недели.

Три года спустя сайт iCoolKid стал реальностью. На сайте дети и подростки могут узнать, где можно заняться искусством, наукой или музыкой.

Image caption Портал расчитан на детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет

На сайте также появляются статьи с заголовками вроде: "А что если бы тиранозоры пахли как розы?" или "Лучшие летние лагеря 2017 года".

Би-би-си встретилась с Озом, чтобы спросить, что бы он посоветовал начинающим бизнесменам, в том числе и взрослым?

Вот четыре главных совета мальчика:

1. Работайте вместе, одной командой

"Самое главное - создать идеальный совет директоров", - объясняет Оз.

По его мнению, в совете должно быть пять-шесть человек.

2. Внесите разнообразие среди коллег

Члены "идеального совета директоров" должны быть разного происхождения, и у них должен быть разный жизненный опыт.

Оз считает, что в совете директоров должен быть как минимум один взрослый человек, даже если это бизнес, управляемый подростками и нацеленный на других подростков.

На Оза и в самом деле работают взрослые - в том числе и его мать.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption По словам Оза, в совете директоров должен быть как минимум один взрослый

Но он также говорит, что важно, чтобы среди директоров был кто-то моложе вас.

"Совет директоров, состоящий из самых разнообразных людей, помогает вам развивать ваши идеи, кроме того, полезно, когда рядом с вами есть человек, который может сказать, какая из этих идей сработает, а какая - нет", - говорит он.

3. Разговаривайте друг с другом

Молодой бизнесмен также рекомендует обращать внимание на характер членов команды: "Они должны уметь выслушать друг друга и быть непредвзятыми".

По его мнению, совет директоров должен встречаться не реже раза в месяц, хотя и не обязательно в полном составе.

Важно - регулярно общаться друг с другом, так как это "помогает развивать идеи".

4. Не забывайте о соцсетях

Молодежь чувствует себя как дома в социальных сетях.

iCoolKid зарабатывает на рекламе и маркетинге и серьезно относится к своему присутствию в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Инстаграме".

Но при этом надо знать, как пользоваться соцсетями. Статистика посещаемости не столь важна, считает Оз, "надо просто расти и постоянно общаться с пользователями".