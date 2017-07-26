Если не Богатов, то кто: что привело к аресту московского математика

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev / TASS Image caption Домашний арест Богатову назначен до 31 августа 2017 года

26-летнему математику Дмитрию Богатову грозит срок по обвинению в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Основа обвинения - экстремистские сообщения на форуме сисадминов.

Би-би-си попыталась установить их авторство и обнаружила, что сообщения, авторство которых приписывают Богатову, - только вершина айсберга: экстремизм и травля пользователей по политическим мотивам процветают на этом форуме уже несколько лет. Так мы вышли на след человека, действия которого могли привести к аресту Богатова.

24 июня математик и вегетарианец Дмитрий Богатов впервые за четыре месяца вышел на улицу без конвоя. Суд отпустил его под домашний арест, программисту будут запрещены прогулки, телефон и интернет.

Следствие обвиняет Богатова в том, что в марте 2017 года он под псевдонимом "Айрат Баширов" разместил на форуме sysadmins.ru "видеозаписи с неподчинением законным требованиям полиции и массовыми беспорядками", а также призывы приносить на несогласованную акцию 2 апреля в Москве "тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон".

Богатов вину не признает и утверждает, что на форум системных администраторов никогда не заходил. Единственная улика, которую следствие предъявило в качестве доказательства причастности Богатова к сообщению на форуме - сетевой адрес (IP), которым однажды воспользовался участник форума "Айрат Баширов". Этот адрес принадлежит Дмитрию Богатову.

Теоретически сетевым адресом Богатова мог воспользоваться любой пользователь сети Tor. Богатов установил на своем компьютере выходной узел этой сети, предоставив свой адрес всем, кто стремится к анонимности в интернете. По всему миру установлено более 800 выходных узлов Tor.

Media playback is unsupported on your device "Интернет не посадишь": в Москве прошла акция против сетевой цензуры

Адвокаты Богатова, знакомые с материалами дела, утверждают, что призывы были размещены на форуме с сетевого адреса в Японии, также относящегося к Tor.

Адвокат Саркис Дарбенян приобщил к делу письмо Минкомсвязи, в котором утверждается, что сетевой адрес (IP) не может считаться средством идентификации пользователя.

Упомянутый в деле аккаунт "Айрат Баширов", которым Богатов якобы пользовался для публикации экстремистских сообщений, продолжал оставлять записи на форуме и в те дни, когда Богатов уже был в СИЗО, без доступа к интернету.

Владелец этого аккаунта уже после задержания Богатова сообщил корреспонденту Би-би-си, что не имеет никакого отношения к арестованному.

Об абсурдности дела Богатова все эти месяцы говорили в интернет-сообществе, оно стало одной из главных тем марша "За свободный интернет" в Москве 23 июля. Бывший аналитик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден также призвал освободить Богатова. "Даже если московская полиция не понимает, как работает Tor, это неприемлемо!" - написал Сноуден.

Гик и пацифист

Мог ли сам Богатов оставить экстремистские призывы на форуме сисадминов?

В интернете не так много записей, оставленных самим Богатовым на русском языке. Его персональный сайт - полностью англоязычный.

Компьютерный гик и пацифист Богатов писал, что не любит игрушки, сувениры, картинки и лишний программный код.

"Баширов", чередовавший на форуме пространные политические манифесты с порнографическими картинками во весь экран, - противоположность сдержанному Богатову.

Достоверно вычислить автора экстремистских сообщений на форуме невозможно: для этого необходимо иметь доступ к компьютеру автора сообщения.

Image caption Экстремистские призывы, которые вменяются Богатову, лишь вершина айсберга. Подобные сообщения публиковались на форуме сисадминов уже много лет

Поначалу "Баширов" охотно переписывался с журналистами: даже согласился на предложение Би-би-си записать видеообращение, в котором он бы заходил на форум под своим аккаунтом, но в назначенный час передумал, сославшись на обнаруженную им "необычную активность на своих серверах в Украине и Белоруссии".

Передумав записывать видео, он продолжил публиковать нецензурные воззвания на форуме сисадминов. Но теперь в подпись к этим сообщениям он прикреплял фотографию Богатова.

Переписываясь с "Башировым", корреспондент Би-би-си определил его сетевые адреса - они были расположены в США и Тайване и совпадают с адресами выходных узлов Tor, как и следует из материалов дела.

Десятка троллей

Форум sysadmins.ru существует больше 15 лет, за это время там сложилась почти семейная атмосфера. Пользователи откровенно рассказывают о личной жизни и делают шуточные фотоколлажи по мотивам историй друг друга. Факты биографии некоторых пользователей стали местным фольклором.

Многие члены этой "семьи" годами публично ненавидят друг друга. Основное противостояние на форуме - политическое.

Первый политизированный аккаунт с именем "Айрат" появился на форуме в 2013 году - в настоящее время все его сообщения удалены.

Айрат Баширов - это настоящее имя другого участника форума. Оригинал живет в Уфе, придерживается прогосударственных взглядов и несколько лет назад начал подписывать свои сообщения "Крым наш!". К этому моменту уже существовали клоны с его именем, постоянно травившие его за взгляды и неславянское происхождение.

К моменту ареста Богатова на форуме было зарегистрировано шесть "Айратов Башировых". После ареста Богатова к ним добавилось еще два одноименных аккаунта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сеть Tor не позволяет отследить конечного пользователя, распределяя интернет-соединение случайным образом по узлам в разных концах света

Другие сторонники российских властей на форуме также столкнулись с массовой регистрацией аккаунтов под их настоящими именами.

За свои взгляды от троллей пострадали сисадмин из Петербурга и генеральный директор IT-компании из Архангельска. Последний писал на форуме, что "предпринимал некие действия", чтобы наказать обидчиков в правовом поле. На вопросы Би-би-си пострадавшие не ответили.

К моменту начала дела Богатова "Башировы" и другие тролли оставили на форуме сотни сообщений с оскорблениями и экстремистскими призывами.

У всех троллей была похожая вымышленная биография, взгляды и лексикон. Так, тролль "Николай Нелюбин" писал, что восемь лет живет в США, тролль "Николай Корчагин" - что живет в США 20 лет, из которых семь лет является гражданином этой страны.

Один из «Башировых» - тот, от чьего имени были оставлены сообщения, за которых судят Богатова - писал Би-би-си, что он гражданин США уже пять лет, хотя корреспондент не спрашивал об этом.

Почти все тролли позиционируют себя как расисты и ненавистники христианства. Их посты подпадают под несколько статей российского уголовного кодекса; помимо призывов к терроризму и массовым беспорядкам - возбуждение ненависти либо вражды и оскорбление чувств верующих.

Тролли используют одни и те же замысловатые ругательства. Одно из таких слов, популярных на sysadmins.ru, встречается настолько редко, что в Google есть всего восемь страниц с примерами его употребления.

Тролли часто копируют на форум сообщения с имиджбордов - интернет-площадок, где можно публиковать любой контент, не регистрируясь.

Оттуда же скопировано сообщение "Айрата Баширова", что в его компанию якобы пришла повестка на регистрацию автомобилей в российском военкомате. На основе этого сообщения волонтер-расследователь под псевдонимом Henry Kitteridge сделал вывод, что "Баширов" - это якобы участник форума из Москвы, также владеющий транспортной компанией.

На деле это сообщение имеет не больше общего с реальностью, чем другие "личные" истории "Баширова".

Главный подозреваемый

Что сами тролли говорят о своем происхождении?

Еще до ареста Богатова "Айрат Баширов" утверждал, что его основной ник на форуме - Red@ktor. Никаких подтверждений этому «Баширов» не приводил.

Ником Red@ktor пользуется 32-летний специалист по информационной безопасности из Киева Олег Васильев. Он не скрывает свою личность. Red@ktor пишет на форум с 2008 года, часто рассказывал о прыжках с парашютом в разных странах и местах, в том числе в России и в Крыму. Также он более двух лет прожил в США.

На Майдане Васильев работал врачом и регулярно публиковал на форуме сводки о ходе противостояния. После начала конфликта на юго-востоке Украины он - опять же на форуме - объявил вендетту россиянам, пообещав убить столько врагов, сколько сможет.

Позже он назвал этот пост "годным вбросом" и извинился перед участниками форума, но не перед всеми, а лишь перед теми, которых считает адекватными.

К дальнейшим эпизодам биографии Red@ktor следует относиться скептически - доказательств им нет. Он писал, что отправляется на войну, а после возвращения, - что убил семь русских.

Активист

Именно Red@ktor чаще всего призывал россиян на форуме к насильственному протесту. Он предлагал сжечь одно из московских отделений полиции. За сообщение "Баширова" с похожими формулировками впоследствии арестовали Дмитрия Богатова.

Red@ktor копировал некоторые воззвания с аккаунта "Баширова", например, 1008 слов о насилии и методах уличной партизанской войны, которые также легли в основу дела Богатова.

Этот текст не встречается больше нигде: это на 100% авторское произведение со всеми признаками экстремистского материала.

Image caption Эдвард Сноуден назвал "чудовищным" содержание Богатова под стражей

Однажды Red@ktor выяснил настоящее имя одного из участников форума с пророссийскими взглядами и затем опубликовал его личные данные. Через восемь месяцев на форуме появился очередной агрессивный тролль - на сей раз с именем, которое вычислил Red@ktor.

Red@ktor писал на форуме, что "угонял" чужие аккаунты с простыми паролями.

В принципе, такая практика при желании позволяет создавать троллей, у которых есть "форумная биография" - некая история сообщений. Это добавляет постам таких троллей веса и авторитета: их собеседники предполагают, что общаются с реальными людьми.

Некоторые тролли на sysadmins.ru и были такими "обустроенными": у них даже были контакты предыдущих владельцев. Менялись только ники и контент.

Red@ktor публично предлагал российским пользователям форума по 50 долларов за каждый снимок передвижения российской военной техники и завел для этих снимков отдельный почтовый ящик.

И Red@ktor, и "Айрат Баширов" с аккаунта, который проходит в деле Богатова, использовали одни и те же редкие ругательства в отношении одного и того же человека - другого участника форума sysadmins.ru, их противника в дискуссиях.

Сторонники справедливости

Red@ktor всегда отрицал, что имеет отношение к троллям с форума. Аргументом в его пользу служит то, что "Баширов" писал о двух своих бывших женах и сыне - Red@ktor же был женат однажды и он бездетен.

Он не удивился звонку корреспондента Би-би-си и предложил далее общаться в мессенджере. Сперва написал, что за троллями с форума стоят настоящий Айрат Баширов и настоящий гендиректор IT-компании из Архангельска, сами пострадавшие от травли: "Они таким образом решили достичь две цели: 1) арестовывать предателей, как они их называют, 2) добиться закрытия ресурса sysadmins.ru".

По словам Red@ktor, эту версию он услышал от модератора форума на закрытой конференции в Skype в 2015 году. Однако модератор форума, на которого указал Red@ktor, заявил Би-би-си, что это ложь.

Настоящий Баширов сообщил, что не знает, кто стоит за троллями, гендиректор из Архангельска дал понять, что не хочет общаться с Би-би-си.

Red@ktor выдвинул и другую версию: якобы за созданием двух политических троллей стоит "Упячка" - давно отжившее интернет-сообщество, которое использовало другие методы троллинга и специфичный сленг.

Корреспондент Би-би-си попросил Red@ktor прокомментировать его посты, столь похожие на сообщения "Баширова" из уголовного дела.

По словам Red@ktor, в даркнете уже 10 лет существует закрытый форум международной инициативной группы "сторонников справедливости". Этот форум - часть большого проекта, о котором писали СМИ, но название которого он сказать не может.

Red@ktor утверждает, что этот проект не связан ни с украинскими кибервойсками, ни с движением "Справедливость" бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, ни с партией "Справедливая Россия" (все это были гипотезы корреспондента Би-би-си).

Правообладатель иллюстрации Torflow Image caption Москва (справа) занимает важное место в распределении трафика Tor

На этом форуме взаимодействуют несколько сотен уникальных пользователей, часть из которых имеют доступ к его аккаунту на форуме сисадминов, а также к аккаунтам других пользователей на других форумах, поведал Red@ktor. И именно они, по его словам, и размещали эти посты.

Могли ли мифические "сторонники справедливости" писать от имени "Башировых" и других троллей? Red@ktor ответил, что это "противоречит общему меморандуму" и было бы "самой хитрой комбинацией, о которой он когда-либо слышал".

Red@ktor отказался давать ссылку на форум и делать на нем скриншоты. "Знаете блатную поговорку? Сегодня кент [друг], а завтра - мент", - написал он.

И напоследок сослался на этический кодекс Би-би-си, напомнив корреспонденту, что, чтобы подтвердить существование форума, ему нужно как минимум два источника.

Станет ли российский суд первым в мире, который осудит владельца выходного узла Tor за сообщения, которые прошли через этот узел? Закон, запрещающий анонимные интернет-сервисы, вступит в силу с 1 ноября 2017 года. К этому времени в деле Богатова, скорее всего, будет поставлена точка.