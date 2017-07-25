Удивительная жизнь 91-летней королевы красоты

Правообладатель иллюстрации Brian Finke Image caption Кристине скоро исполнится 92, и весь прошлый год она была королевой красоты штата Коннектикут среди женщин зрелого возраста

Кристине Фарли 91 год, она - королева красоты штата Коннектикут, но ее жизнь не всегда была гламурной. Кристина выросла в любящей семье в Польше, но детство ее было омрачено войной. Вот история ее жизни.

"У меня очень хорошая кожа, - говорит Кристина. - Я почти не пользуюсь косметикой, только крашу губы".

Кристине скоро исполнится 92, и весь прошлый год она была королевой красоты штата Коннектикут среди женщин зрелого возраста.

"Люди думают, что после 60-ти все кончено, но это не так",- объясняет Кристина, рассказывая о том, почему она любит конкурсы красоты.

"Ты показываешь людям, что ты полна жизни, ты еще можешь все это делать - танцевать, шить, рисовать, делать все, что ты хочешь", - говорит она.

Жизнелюбие и оптимизм Кристины просто поражают, если принять во внимание тяготы и лишения, которые ей пришлось пережить в детстве и юности.

Кристина Фарли родилась в восточной Польше в 1925 году, она была вторым ребенком в семье из пяти детей.

Ее семья владела 35 акрами земли, которую отец получил в награду за военную службу во время Первой мировой войны, в доме, окруженном вишневыми деревьями.

"Эта жизнь была прекрасна, потому что у нас не было никаких забот, - вспоминает Кристина. - Мы были еще маленькими и всегда хорошо проводили время".

Правообладатель иллюстрации Krystyna Farley Image caption Кристина с двоюродным братом в 1938 году

И вот пришла война. В 1940 году все изменилось.

Кристину и ее семью, как и тысячи других поляков, холодной ночью выгнали из домов и затолкали в вагоны для скота. Им предстояла тяжелая дорога на Урал длиной в месяц.

"В поезде не было окон, - говорит Кристина. - В полу было отверстие - наш туалет, а в углу стояла угольная печка. В каждом вагоне было около 60 человек, из еды у нас был только хлеб".

Семью Кристины отправили на заготовку древесины, это был советский трудовой лагерь, где царил голод.

"Мы не думали ни о чем другом, кроме еды, - вспоминает Кристина. - Нам нечего было есть, у нас было только немного черного хлеба".

Семья провела там два ужасных года - до нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Сталин, нуждавшийся в как можно большем количестве союзников, внезапно выпустил десятки тысяч польских военнопленных, среди которых оказалась и Кристина со своей семьей.

Отец Кристины Анджей вместе со многими тысячами соотечественников вступил в новую армию - Польскую армию в изгнании.

Но все женщины и дети остались в СССР. После того, как Гитлер вторгся в восточную Польшу, у них уже не было возможности вернуться в свои дома.

Кристину, ее мать Валентину, ее братьев и сестер посадили на судно, набитое до отказа больными и голодными людьми, и отправили по Каспийскому морю в Узбекистан. Там семья работала на хлопковых полях недалеко от Ташкента.

В Узбекистане их рацион питания расширился: прибавились лепешки, ежевика, твердый сыр и сушеная дыня.

Но жизнь оставалась очень тяжелой, поэтому Валентина приняла нелегкое решение: отправить детей, за исключением старшей дочери Элис, которая была уже достаточно взрослой, в персидские приюты, созданные Польской армией в изгнании.

Детей отправили - сначала на судне по Каспийскому морю, а потом на грузовиках - на юг, в Тегеран. Они не знали, что никогда больше не увидят мать и старшую сестру.

После ужасных условий в России и Узбекистане жизнь в Иране оказалась намного лучше. В приюте было чисто, еды было много. Но Кристина сильно заболела.

Ее посчитали умершей и отправили в морг. Лишь по счастливой случайности одна из медсестер увидела, что девочка пошевелилась, и поняла, что она жива.

"У меня было двусторонее воспаление легких, - рассказывает Кристина. - Я была полужива, почти ничего не помню о Тегеране".

Когда Кристина выздоровела, она договорилась о том, чтобы ее братья, Тедди и Честер, стали военными кадетами, а сестру Натали, которой было всего восемь лет, отправила в детский дом в Африке.

Затем она вступила в Польскую армию в изгнании.

Правообладатель иллюстрации Krystyna Farley Image caption Кристина с отцом в его части в Иерусалиме в 1943 году. Кристина пятая слева в верхнем ряду, Анджей справа во втором ряду

"Я хотела вступить в армию, чтобы водить машину, - объясняет она, - какая наивность! Вот что называется быть молодой и глупой".

Кристине должно было исполниться 18, но она наврала о своем возрасте, поскольку в армию брали с 19 лет.

Тем не менее, ей не позволили стать военным водителем, а отправили учиться на помощницу медсестры в Ирак.

Пятилетняя воинская служба Кристины, за которую она получила медаль короля Георга, забросила ее в Египет, а затем в Ирак, где она встретилась со своим отцом. Позже они вместе оказались в Иерусалиме.

"Это было очень приятное чувство, но видите ли, когда вы молоды, вы думаете о еде и деньгах, а не о семье", - признается Кристина.

"Ну, я просто спросила отца: "Пап, у тебя есть деньги?" - вспоминает она. - Он проверил карманы, где оказалось достаточно много денег, я взяла часть, потому что мы просто хотели купить себе косметику и тому подобное".

Кристина и ее отец служили в военных частях, которые были переброшены морем в Италию, чтобы участвовать в битве под Монте-Кассино, к югу от Рима. Это был опасный путь через Средиземное море, где легко можно было попасть под авианалет.

Ухаживая за ранеными и искалеченными солдатами, участниками этих сражений, Кристина встретила Стэнли Словиковски, которому суждено было стать ее первым мужем. Он попал к ней палату с ранением ноги.

Правообладатель иллюстрации Krystyna Farley Image caption Кристина и Стэнли Словиковски поженились в 1945 году

Когда война закончилась, Кристина и Стэнли поселились в Англии, и именно здесь семья Кристины - ее отец, братья и младшая сестра - окончательно воссоединилась.

Позднее Кристина узнала, что ее мать умерла от малярии. Но она до сих пор ничего не знает о своей старшей сестре Элис, которая тоже осталась в Узбекистане.

"Я думаю, что моя сестра жива, если он такая же здоровая, как я", - говорит Кристина.

У Кристины и Стэнли родились трое детей. Но Стэнли сильно пил, возможно, в результате своего тяжелого опыта войны, и Кристина овдовела в 1949 году, оставшись с маленькими детьми и очень скромными средствами к существованию.

Она начала преподавать детям танцы, выученные еще на родине, а в 1953 году ее танцевальная труппа была приглашена выступить на коронации королевы Елизаветы в костюмах, которые придумала и сшила сама Кристина.

Правообладатель иллюстрации Krystyna Farley Image caption В костюмах для выступления на коронации. Кристина вторая слева в первом ряду

Вскоре Кристина уехала из Великобритании, но до этого у нее родился еще один ребенок - Элизабет.

Отец девочки предложил Кристине пожениться, но она не была готова снова выйти замуж.

Как она объясняет, любопытство забросило ее в США, куда она приехала в 1955 году в шубе, в кармане которой лежали несколько сотен долларов, и с четырьмя маленькими детьми.

В США Кристина построила новую жизнь для себя и своих детей, много лет проработав стоматологом-гигиенистом.

Правообладатель иллюстрации Krystyna Farley Image caption Кристина с детьми Георгом, Кристиной, Элизабет и Элис в Коннектикуте в 1955 году

Кристина вновь вышла замуж в 1956 году и родила еще одну дочь, которую назвала Эвой.

Но только когда ей было уже далеко за 50, Кристина встретила Эда Фарли - мужчину, которого она называет любовью всей своей жизни.

Они поженились в 1979 году и с тех пор неразлучны.

Кристина очень активна в польской общине Коннектикута.

"Я хожу во все клубы, - говорит она. - Я учила детей польским народным танцам, возила группы в Польшу на международный фестиваль танцев".

Позднее Кристина решила поучаствовать в традиционном американском конкурсе красоты.

Впервые - в возрасте 70 лет - она подала заявку на конкурс красоты в Коннектикуте среди пожилых.

Тогда она заняла третье место. В следующий раз, спустя несколько лет, ей уже досталось второе. С третьей попытки, в 2016 году, она стала королевой красоты своего штата .

"Сначала на вас должно быть обычное платье, у вас должен быть талант, потом на вас должно быть платье для торжественных случаев, и вы должны рассказать о своей жизненной философии", - объясняет Кристина.

"У меня есть три или четыре разных таланта: я могу читать стихи, могу танцевать, могу изобразить Кармен Миранду, - говорит она, имея в виду известную певицу. - А моя жизненная философия - любить всех и быть доброй ко всем".

"Вы должны любить людей и быть с людьми, потому что если вокруг вас нет людей, вы - мертвый голубь", - добавляет Кристина.

В прошлогоднем финале конкурса "Пожилая мисс Америка" Кристина Фарли соревновалась с королевами красоты 44 других штатов и уступила женщине примерно на 30 лет ее младше.

Правообладатель иллюстрации Brian Finke Image caption Кристина, слева, со всеми финалистками конкурса "Пожилая мисс Америка" 2016

В мае она передала свою корону королеве Коннектикута 2017 года.

19 августа ей исполнится 92, и возможно, говорит она, пришло время отказаться от участия в конкурсах красоты.

"Больше никаких конкурсов для меня", - говорит она.

Но с девятью внуками и четырьмя правнуками у нее и без того всегда много дел.

"Вот сейчас я приодета, в ушах у меня сережки, я всегда готова к какому-нибудь событию, - говорит Кристина. - Конечно, ничего уже не происходит, но я всегда готова".

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