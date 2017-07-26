Пресса США: очередная жертва российского скандала и "Закон Магнитского"

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В прессе США появились особщения об увольнении Пола Берендса, ведущего сотрудника комитета палаты представителей по международным делам и ближайшего советника республиканца Дейны Рорабейкера, который известен своими симпатиями к Москве и которого называют самым пророссийски настроенным конгрессменом.

Берендс стал очередной жертвой вашингтонского скандала, разгоревшегося вокруг предполагаемых связей Дональда Трампа и его окружения с Россией. Смещение его с должности, на которой он получал 138 тысяч долларов в год, последовало за серией статей в СМИ, повествовавших, в числе прочего, о прошлогодней поездке Берендса и Рорабейкера в Москву, где они встретились с представителями российской Генпрокуратуры и получили от них конфиденциальный документ, противоречащий западной версии гибели Сергея Магнитского.

Как говорилось в вышеуказанной серии статей, напечатанных в серьезных изданиях - от Politico и Hill до Daily Beast и Atlantic, - именно Берендс был человеком, через которого выход на членов конгресса имели и подмосковный адвокат Наталья Весельницкая, и лоббист Ринат Ахметшин, агитировавшие в США против "Закона Магнитского".

Эта же пара россиян пропагандировала фильм Андрея Некрасова о деле Магнитского, показанный в Вашингтоне сразу после того, как оба мимолетно встретились в Нью-Йорке с сыном Трампа, его зятем и главой его избирательного штаба.

Daily Beast пишет, что Весельникая и Ахметшин были "членами команды россиян, которые... пытались организовать на Капитолийском холме показательный процесс Билла Браудера, ведущего кампанию против Путина".

Имеются в виду слушания, которые собирался устроить в июне прошлого года Рорабейкер в своем подкомитете по делам Европы. Конгрессмен планировал вызвать свидетелем британского инвестора Браудера, чьим сотрудником был покойный Магнитский, и противопоставить ему показания Весельницкой и Некрасова, а также показать фильм последнего, который ставит целью опровергнуть западную версию дела Магнитского.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пророссийские взгляды Рорабейкера долго делали его в Вашингтоне белой вороной, однако при Трампе они уже не кажутся столь неординарными

Глава комитета по международным делам Эд Ройс не дал Рорабейкеру добро на проведение этого мероприятия, но взамен согласился провести 14 июня в своем комитете слушания по России с участием "свидетеля, симпатизирующего Москве".

Этим свидетелем был экс-посол США в Москве Джек Мэтлок, знакомый с Рорабейкером еще по совместной работе в администрации Рейгана и разделяющий часть взглядов конгрессмена на Россию.

Член комитета демократ Джерри Конноли сказал Daily Beast, что его покоробила череда прокремлевских заявлений, которые сделали на слушании Рорабейкер и его приятель Мэтлок. "Мне показалось, что я слушал передачу RT!" - заявил журналисту Конноли.

По его словам, большинство членов комитета отнеслись к исходившим из России аргументам крайне скептически.

Рорабейкер присовокупил к стенограмме слушаний краткое письменное заявление Некрасова, в котором говорилось, что, как показало изучение им дела Магнитского, тот на самом деле не был никаким разоблачителем и не вскрывал никакого хищения.

Конгрессмен также приложил к стенограмме заявление публициста Уильяма Данкерли и его статью, напечатаннную 5 февраля 2016 года в Guardian и отвергающую выводы британского расследования о том, что Россия была причастна к отравлению в Лондоне бывшего сорудника ФСБ Александра Литвиненко.

Как сообщил Би-би-си правозащитник Александр Гольдфарб, в марте прошлого года в Вашингтон приезжала вдова Литвиненко Марина, живущая в Лондоне, и они встретились с рядом конгрессменов, в том числе с Рорабейкером.

"Он еще тот тип, - замечает Гольдфарб. - Он, конечно, был мил, но при этом наговорил кучу гадостей типа того, что, мол, ваш муж и сам был агентом КГБ и мог предположить, что это случится. Марина вышла от него в ярости".

После слушания Рорабейкер, Берендс, Ахметшин, Весельницкая и Мэтлок вместе отужинали в Capitol Hill Club, частном клубе республиканцев.

Правообладатель иллюстрации Hermitage Capital Image caption Ринат Ахметшин - один из участник наделавшей столько шума встречи

На следующий день кто-то записал фразу, которую бросил коллегам лидер республиканской фракции нижней палаты Кевин Маккарти: "Есть два человека, которым, я думаю, платит Путин, - Рорабейкер и Трамп".

Услышав смешок, Маккарти добавил: "Клянусь Богом!" Впоследствии он заявил, что это была шутка.

Один из сотрудников рассказал Daily Beast, что Маккарти на самом деле проехался тогда по поводу пророссийского настроя Рорабейкера, на который его коллеги давно смотрят как на странность.

По данным СМИ, за четыре года до этого ФБР предупреждало Рорабейкера, что того пытается завербовать российская разведка.

Во время его апрельского визита в Москву сотрудники посольства США также предупредили делегацию, что вокруг нее постоянно вьются персонажи из ФСБ. По данным журнала Atlantic, эта поездка Рорабейкера и его встречи в Москве вызвали озабоченность в Госдепартаменте.

Как пишет журнал, судя по всему, Рорабейкер и Берендс пропустили предупреждение своих дипломатов мимо ушей. "Будучи членом палаты представителей, Рорайбейкер не подчиняется Госдепу", - заметил его пресс-секретарь Граббс.

Московские встречи огранизовывал Берендс, знакомый с конгрессменом уже четверть века.

Хотя Ройс не позволил Рорабейкеру показать некрасовский фильм в конгрессе, его вашингтонская премьера состоялась 13 июня в музее прессы Newseum.

Приглашения на премьеру были разосланы стажеркой Рорабейкера Кэтриной О'Нил. В сопроводительном письме она обещала, что фильм убедит зрителя в том, что Магнитский не был героем.

Как говорилось в приглашении, фильм "Закон Магнитского. За кулисами", "разносит в пух и прах расхожее мнение, что Магнитский являлся разоблачителем". А сам Некрасов характеризуется как "мятежный режиссер".

Пресс-секретарь Рорабейкера Кен Граббс отрицает, что приглашение было послано его подкомитетом, и говорит, что его по собственной инициативе разослала стажерка О'Нил, которая работала там на общественных началах.

При президенте Трампе она устроилась на работу в Госдепартамент.

Рорабейкер получил фильм Некрасова в Москве от замгенпрокурора России Виктора Гриня, который был в числе 44 россиян, попавших под американские санкции по "Закону Магнитского". Американские СМИ многозначительно отмечают, что его начальник Юрий Чайка - близкий друг Весельницкой, и напоминают, что ее встреча с сыном Трампа была организована под предлогом передачи ему компромата на Хиллари Клинтон, будто бы полученного от генерального прокурора России.

Daily Beast изучил копию документа по поводу Магнитского, который Рорабейкер и Берендс получили на той же встрече с Гринем в апреле прошлого года. По словам сайта, документ с грифом "конфиденциально изображает "альтернативную реальность, в которой США и остальной мир были введены в заблуждение фиктивным скандалом о хищении 230 млн долларов, что привело к введению санкций против 44 россиян, связанных с убийством, коррупцией или сокрытием преступлений".

Как отмечается в этом документе, занимающем немногим больше страницы, политическая ситуация в США может измениться. "Изменение отношения в конгрессе к версии о Магнитском может вызвать весьма положительную реакцию с российской стороны", - говорится дальше. В этой связи отмечают, что российские призывы к отмене "Закона Магнитского" обычно сопровождаются обещанием вновь разрешить американцам усыновлять сирот в России.

Пресс-секретарь конгресмена Граббс подтвердил, что Рорабейкер получил в Москве этот документ, но подчеркнул, что его встреча с представителями генпрокуратуры была "короткой и чисто формальной".

Как сказала Atlantic сотрудница посольства США в Москве Аламанда Гриббин, она уже видела документ до того, как его вручили Рорабейкеру.

По возвращении в США Рорабейкер задержал принятие глобального "Закона Магнитского", притормозив его прохождение в своем подкомитете, и выдвинул поправку к нему, согласно которой из его официального названия изымалось имя Магнитского. При этом конгресссмен приводил ряд аргументов из полученного в Москве документа.

Поправка не прошла.

Программа трехдневного апрельского визита Рорабейкера и Берендса в Москву показывает, что отдельно от других членов делегации конгресса они встретились с бывшим главой РЖД Владимиром Якунининым, который тоже находится под американскими санкциями. Как говорил Рорабейкер, встреча произошла по просьбе тогдашнего российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка, контакты с которым потом испортят ряд вашингтонских карьер.

После того как делегация встретилась в Госдуме с Константином Косачевым, Рорабейкера и Берендса попросили остаться, и в комнату вошел Гринь, который принес им указанный документ против "Закона Магнитского" и некрасовский фильм.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Фильм Некрасова Рорабейкер получил в Москве от замгенпрокурора России Виктора Гриня

Предлагая вскоре после этого поправку об изъятии фамилии Магнитского из глобального варианта названного в его честь закона, Рорабейкер не сослался на российский документ, но озвучил ряд его доводов. Он сказал, что Магнитский был не юристом, а финансовым консультантом, чта Браудер, возможно, пытался уклониться от налогов на миллионы долларов и что тот отказался от своего американского гражданства в целях сокращения налогового бремени.

По возращении из Москвы конгрессмен с новыми силами агитировал против "Закона Магнитского", и не он один. Тем же занимался Ахметшин вместе с бывшим конгрессменом, ультралевым демократом Роном Делламсом. Как вспоминает сотрудник одного члены нижней палаты, они пришли к ним в офис "и сказали, что лоббируют от имени российской компании под названием Prevezon. Они попросили, чтобы мы притормозили глобальный "Закон Магнитского" или по крайней мере убрали из него имя Магнитского".

"Делламс назвал постыдным то, что по вине этого закона русские сироты больше не могут усыновляться американцами", - продолжал сотрудник конгрессмена.

Долгое время пророссийские взгляды Рорабейкера делали его в Вашингтоне белой вороной, однако при Трампе они уже не кажутся такими неординарными. В ноябре он даже заявлял, что его, возможно, назначат госсекретарем.

Знающие люди говорят, что расположение Рорабейкера к Москве в известной степени объясняется влиянием Берендса, который долго время был в этом отношении ястребом, но неожиданно стал смотреть на Россию иначе.

Сейчас Рорабейкер говорит, что постарается вернуть его обратно в аппарат конгресса, где у Берендса многолетние связи.