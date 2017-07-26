СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе

В обзоре российских СМИ:

Европа недовольна санкциями США в отношении РФ

ЕСПЧ присудил 6000 евро осужденному за убийство

Московские электрички признали опасными

Как курортный сбор повлияет на условия и цену отдыха

Страны ЕАЭС хотят ввести единую валюту

"Независимая газета": антироссийские санкции угрожают Европе отставанием

Новые американские санкции в отношении России и Ирана создают реальную угрозу для европейского бизнеса, пишет "Независимая газета". Под санкции попадают восемь крупных нефтегазовых проектов с российским участием, что может помешать Европе импортировать из России газ.

Ожидается, что в среду Еврокомиссия обсудит ситуацию с новыми санкциями, ведь новый американский закон может в итоге больно ударить по европейцам.

НГ, ссылаясь на европейскую прессу, пишет, что инициатива с американскими санкциями затрагивает независимость и интересы энергетической безопасности Европы, и потому ЕС пытается минимизировать для себя их последствия. К примеру, Евросоюз вполне может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Законопроект может поставить Европу перед выбором: либо соблюдать американский закон, либо свои интересы и представления воплощать в собственном пакете санкций. И в этом случае у американской дипломатии будет меньше возможности договариваться, потому что она окажется связанной своим законом", - считает глава Американской торговой палаты в РФ Алексей Родзянко, подчеркивая, что санкции необходимо вводить скоординированно.

Экономические последствия от введения нового пакета санкций могут быть непредсказуемыми для большинства действующих и запланированных российских проектов в области энергетического сектора.

"Однако сегодня сложно предугадать, смогут ли они действительно полностью парализовать, например, строительство "Северного потока-2" или разработку совместных с европейцами месторождений Шах-Дениз или Zhor Field", - говорит аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко, полагая, что новый пакет санкций призван в первую очередь поддержать собственные сланцевые проекты США.

Последствия воздействия новых санкций США на оба проекта "Северный поток" сложно переоценить, считает гендиректор компании "Форум" Роман Паршин. "Это ключевые энергетические проекты как для России, так и для Европы, и возможное отставание в их модернизации из-за санкций будет стоить обеим сторонам миллиардов долларов", - считает он.

"Ведомости": осужденный за убийство Немцова получит 6000 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 6000 евро осужденному за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову. Суд признал условия содержания пыточными, а предварительное заключение - слишком длинным.

В то же время двое других осужденных по этому же делу, братья Анзор и Шадид Губашевы, компенсации не получат - их адвокат Муса Хадисов нарушил конфиденциальность переговоров о мировом соглашении, потому жалобы братьев в итоге признаны неприемлемыми.

Судья от Андорры Пастор Виланова выступил с особым мнением, в котором дискутирует с коллегами: по его мнению, заявители не могут нести ответственность за слова адвоката, ведь они его на такие заявления не уполномочивали. Это тот случай, когда особое мнение одного из судей совершенно не убеждает, говорит юрист "Мемориала" Кирилл Коротеев: у адвоката должно быть даже больше ограничений на свободу выражения мнения, чем у заявителя.

Эксперт отмечает, что в данном случае решение ЕСПЧ было вполне прогнозируемым: и регламент, и практика суда совершенно однозначны - условия мирового соглашения не должны разглашаться, не случайно стороны об этом предупреждают письменно. Российские власти достаточно часто заключают мировое соглашение по так называемым делам о повторяющихся нарушениях - таким, как необоснованное продление ареста или условия содержания под стражей.

"Коммерсант": московские электрички признали опасными

Ездить на московских электричках, перевозящих около 540 млн пассажиров в год, может быть опасно, пишет "Коммерсант", ссылаясь на проверку Ространснадзора.

Обнаружились многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем, а также проблемы с "формальными" ремонтами электричек в моторвагонных депо ОАО РЖД.

Поводом для проверки стала апрельская авария в московском районе Кунцево, во время которой столкнулись электричка и пассажирский поезд (за медицинской помощью обратились 30 человек, восемь были госпитализированы).

В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что "ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий". В компании говорят, что уделяют "первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов".

Юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев говорит, что на основании проверки Ространснадзор может составить протокол об административном нарушении и выдать предписание его устранить. Если нарушения создают риски для безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры, имуществу, жизни и здоровью граждан, то не исключен и запрет на эксплуатацию подвижного состава, отмечает он. Прокуратура может возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, ответственных за техническое состояние поездов, говорит Валуев.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что ситуация с "номинальными" ремонтами - это вопрос "либо коррупции, либо служебного несоответствия, либо речь идет о круговой поруке в ремонтном комплексе". По его словам, ситуация требует жестких решений: "Можно ожидать, что в ближайшее время полетят головы".

РБК: как курортный сбор повлияет на отдых

С мая следующего года россияне, отдыхающие на курортах России, будут платить специальный суточный сбор. РБК пишет о том, как это отразится на стоимости отпуска и какие существуют способы сэкономить на отдыхе без потери в комфорте.

Газета напоминает: практика курортного сбора не является российским ноу-хау. По данным туристического сервиса "Туту.ру", в Хорватии, Чехии, Венгрии и Австрии туристу придется заплатить от 0,6 до 3 евро в сутки в зависимости от категории отеля. В Германии сумма сбора составляет 5% от размера платы за сутки проживания, а в Турции такого сбора нет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напоминает, что и в России ежедневный курортный сбор уже существовал в период с 1991 по 2004 год и этот опыт едва ли можно назвать удачным. "Львиная доля полученных средств уходила на администрирование, и в итоге бюджеты получали ничтожно малые суммы. Возможно, нам стоит учиться на собственных ошибках", - говорит эксперт.

Согласно новому закону каждый путешественник, остановившийся в любом объекте размещения - отеле, санатории, пансионате или хостеле - дольше, чем на 24 часа, должен будет заплатить определенную сумму в бюджет региона. Таким образом, закон о курортном сборе не затрагивает россиян, которые остановились в гостинице только на одну ночь, а также тех, кто приехал в курортную зону в краткосрочную командировку.

По словам профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь, введение сбора в России приведет к тому, что путешественники будут чаще выбирать зарубежные курорты. Газета сравнила стоимость отдыха в России и на зарубежных курортах и выяснила, что, например, отдохнуть в Сочи почти в два раза дороже, чем в Болгарии.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что есть один способ избежать уплаты сбора - отдать предпочтение теневому сектору размещения. "Все туристы, которые едут в частный сектор, автоматически избавляются от курортного сбора. И процент тех, кто предпочтет снять домик у местных, будет только расти", - говорит Галина Дехтярь.

Генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина обращает внимание, что есть способы сэкономить на размещении, не теряя в комфорте. В частности, эксперт советует бронировать отель только на один день, а дальше уже на месте продлевать бронь на каждый следующий день. "Так можно сэкономить до 50% от стоимости суток проживания. Правда, этой схемой можно пользоваться только в низкий сезон, при этом надо убедиться, что в отеле гарантированно есть свободные места", - заключает она.

"Известия": единая валюта для ЕАЭС

Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам входящих в ЕАЭС стран создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979-1998 годах до введения евро. О выдвижении этой инициативы "Известиям" рассказал директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.

По его словам, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами. Эксперт напомнил, что недавно идею создания региональной расчетной единицы на основе технологий криптовалют выдвинул Казахстан. При этом Евгений Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся ее функционирования с точки зрения финансового рынка, очень много - это и эмиссия, и контроль денежного оборота.

Эксперт отметил, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.

Как сообщил "Известиям" директор департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян, речи о копировании финансовых технологий других стран не идет: "В перспективе введение евразийской расчетной единицы могло бы способствовать увеличению доли национальных валют во взаимной торговле между резидентами государств-членов, а также более эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах", - указал он на возможные позитивные последствия появления единой денежной единицы.

Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов уверен, что развитие региональной расчетной денежной единицы имеет реальный смысл, если далее происходит постепенное движение стран-участниц к созданию валютного союза.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си