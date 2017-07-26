Пресса Британии: как правильно бунтовать против Брюсселя

В обзоре британских газет:

Культурная контрреволюция для Брюсселя по-польски

Евросоюз считает, что Британии не нужно знать о криминальном прошлом граждан

Качество спермы западных мужчин падает

Поляки нащупали способ прогибать Брюссель под себя без расходов на "брексит"

"Когда страна Евросоюза решается взбунтоваться против Брюсселя, должна ли она действовать по существующим в ЕС правилам?" - задается в своей статье под красноречивым названием "Непослушная Варшава" газета Financial Times. Ответ на этот вопрос, по мнению газеты, мы узнаем, сравнивая политические траектории решившейся на "брексит" Британии и Польши. Первая ведет себя по всем правилам, вторая делает что ей заблагорассудится. Узнаем мы также, считает газета, чего же ЕС реально больше всего опасается касательно его будущего.

Прошлогодний референдум по "брекситу" в Британии стал первой внутренней революцией в ЕС. Но пока шумные британские бузотеры все же играют по правилам Брюсселя. Лондон запустил в действие статью 50, предусматривающую начало официальной процедуры выхода, дав таким образом Евросоюзу возможность максимальные влиять на условия выхода.

В Варшаве же затеянная премьер-министром Ярославом Качиньским "культурная контрреволюция" против Брюсселя ведется совершенно иными, партизанско-повстанческими методами, отмечает издание.

ЕС приходится вести все более и более тяжелую войну на своем восточном фланге, и антилиберальные тенденции в Польше и Венгрии доставляют ему куда больше беспокойства, чем даже возможный эффект домино от "брексита". Как сказал британский министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис, "не думаю, что кто-нибудь еще отважится пойти по нашему пути".

Вместо этого Польша и Венгрия подвергают демократические основы Евросоюза испытанию изнутри, заставляя Брюссель всерьез задуматься о том, есть ли у него инструменты для ответной борьбы. Как образно выразились Качиньский и венгерский премьер Виктор Орбан, они вместе "воруют лошадей" прямо на загоне ЕС.

Качиньский на этой неделе получил серьезный удар - его план по получению политического контроля над судебной системой был заблокирован президентом Анджеем Дудой. Но это стало результатом внутриполитической борьбы. Усилия же Брюсселя по сдерживанию оказываются по большей части бесплодными. Польша и Венгрия отказываются принимать введенные ЕС квоты по приему беженцев, в то время как приток евросоюзных бюджетных ассигнований в эти страны не снижается.

Попытки Европейской комиссии вынудить Польшу соблюдать демократические стандарты Варшава просто игнорирует. В Брюсселе обсуждают идею обращения к странам-членам ЕС с просьбой выразить Польше официальное предостережение, используя для этого статью 7 договора ЕС. Однако предусмотренные этой статьей санкции потребуют единогласного утверждения, что означает, что ЕС потребуется убедить Орбана выступить против Качиньского.

"Брексит" требует иных расчетов, говорится далее в статье. Худшим сценарием для Брюсселя считается тот, по которому Британия начнет "подрывные действия" и нарушит "лояльность". Для начала Лондон мог отказаться задействовать статью 50 до тех пор, пока не будут удовлетворены некоторые его требования. Затем, как опасались в Брюсселе, Лондон еще до выхода из ЕС мог "пуститься во все тяжкие", введя жесткие ограничения на миграцию, урезав выплаты в бюджет Евросоюза и заявив, что британские суды имеют приоритет над европейскими.

Брюссель был готов к ответу. Но его главное оружие - лишить по 7-й статье доступа к свободному рынку - в случае с Польшей оказалось бездейственным. Активные карательные меры и лишение Британии прав было бы задачей куда более сложной, чем просто наблюдение за тем, как Британия сама от них отказывается в соответствии с 50-й статьей.

Таким образом, сочетание "брексита" и взбунтовавшихся поляков оказывается для ЕС палкой о двух концах, считает FT. Для наблюдателей с континента угроза безалаберного "брексита" ясно показала, что выход из ЕС окажется задачей тяжелой и болезненной. "Брексит" больше не кажется опасным вирусом, способным породить эпидемию. Однако перед ЕС стоит потенциально куда более серьезная проблема в лице Польши, демонстрирующей, что она способна добиться куда большего - причем с меньшими издержками, - оставаясь внутри клуба и просто меняя его правила ради своего удобства.

"Евросоюз - правовое сообщество, основанное на доверии между членами, - говорится в заключение статьи в FT. - Из всех основополагающих принципов ЕС важнейшим является "искреннее сотрудничество". Однако именно его оказывается труднее всего воплотить".

Евросоюз считает, что наличие судимости - частное дело граждан

Сразу несколько британских газет пишут об одной из точек преткновения между переговорщиками по "брекситу" из Британии и Европарламентом. Daily Telegraph пишет, что власти Евросоюза хотят запретить Британии проводить проверку на отсутствие судимости у граждан ЕС, проживающих в Британии, потому что это нарушает их право на тайну личной жизни.

Европейский парламент выступил с заявлением, требующим, чтобы Британия отказалась от своего предложения проводить проверку на судимость трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве.

Британские переговорщики по "брекситу" считают вполне разумным идею проводить такую проверку перед тем, как гражданам европейских стран будет предоставлен статус постоянного проживания на острове.

Daily Mail выяснила, что, по мнению представителей ЕС в переговорной группе, вместо проверки на отсутствие судимости всех граждан ЕС, желающих получить статус постоянных жителей Британии, нужно проверять лишь тех, в отношение кого есть основания предполагать, что у них может быть криминальное прошлое.

У мужчин на Западе все меньше сперматозоидов

Times посвятила свою статью резкому - в два раза - падению количества сперматозоидов у мужчин на Западе. Падение это произошло за последние 40 лет и, как указывают выявившие его ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, продолжается оно и сейчас.

Это исследование, как считают специалисты, должно стать тревожным звонком, предупреждением о растущей проблеме с деторождением, особенно когда низкое число сперматозоидов у мужчин сочетается с неуклонным повышением возраста, при котором женщины решаются заводить ребенка.

Руководитель исследования Хагай Левин убежден, что его результаты должны быть восприняты как "канарейка в шахте" - сигнал серьезной опасности мужскому здоровью.

Опубликованное в посвященном проблемам оплодотворения медицинском научном журнале Human Reproduction Update исследование - самое всеобъемлющее в своей области и покрывает период с 1973 по 2011 год.

Оно выявило снижение на 52,4% процента концентрации спермы и на 59,3% общего числа сперматозоидов у мужчин Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.

В Южной Америке, Азии и Африке подобного рода тенденции не выявлены, хотя число обследованных мужчин там меньше, что в какой-то степени затрудняет выявление тех или иных тенденций. В то же время ученые связывают это отличие с иным образом жизни в этих регионах.

Виновниками такого резкого снижения считают некоторые химические вещества, такие как фталаты, содержащиеся в материалах, из которых производят занавески для ванных и приборные панели автомобилей, и перфторированные органические соединения, которые можно обнаружить в дождевиках и сковородках с антипригарным покрытием. Как полагают, они влияют на производство тестостерона у мужских эмбрионов.

"Медики должны быть серьезно обеспокоены. Мы стоим перед огромной проблемой. У каждого из нас есть друзья или знакомые, испытывающие проблемы с оплодотворением. У кого-то на это уходит очень много времени. Кто-то вынужден прибегать к помощи вспомогательных репродуктивных технологий и в результате заводят меньше детей, чем им хотелось бы", - говорит доктор Левин.

В Британии число случаев искусственного оплодотворения растет с каждым годом. Если в 1991 году их было менее 10 тысяч, то в 2014 число это перевалило за 65 тысяч, хотя общий уровень зачатий остался неизменным.

Мужчины, считает доктор Левин, должны получать не меньше консультаций по проблемам оплодотворения, чем женщины. Они должны придерживаться здоровой диеты и не пренебрегать физическими упражнениями.

"Трудно сохранить здоровье, живя в нездоровой среде", - добавляет он. Он призывает к борьбе с загрязнением воздуха и большей регуляции вредных химикатов.

Ричард Шарп, почетный профессор Центра репродуктивной медицины британского Совета по медицинским исследованиям, считает результаты израильского исследования "не подлежащими никаким сомнениям". По его мнению, сложившаяся практика отсрочки рождения до тех пор, пока женщина не достигнет 30, наносит "двойной удар по проблемам оплодотворения в современном западном обществе".

"Это новое исследование, будем надеяться, станет тревожным звонком - как для специалистов, так и для широкой публики, в особенности для молодежи", - говорит он.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com