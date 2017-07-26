Ученые: беднеющая сперма грозит человечеству вымиранием

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Количество сперматозоидов у мужчин в развитых странах сократилось вдвое за последние 40 лет. Если ничего с этим не делать, человечество вымрет, предупредили ученые.

"Будущее меня тревожит, - сказал Би-би-си один из авторов исследования доктор Хагай Левин. - В перспективе это чревато проблемами с репродукцией в целом и может привести к вымиранию человечества".

Левин с коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме базировали свою публикацию Human Reproduction Update на результатах 200 исследований в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке.

В Азии, Африке и Южной Америке такого спада не наблюдается, пишут ученые, но оговариваются, что там им пришлось довольствоваться намного более скудными данными.

Левин опасается, что мужчин на этих континентах постигнет та же участь.

"Надо что-то делать. Например, лучше регулировать применение химикатов. И мы просто обязаны продолжить борьбу с излишним весом и курением", - призывает ученый.

Ученые, не имевшие отношения к этому исследованию, в целом высоко оценивают работу коллег, но некоторые сочли их выводы поспешными.

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"Ни одна из подобных публикаций до сих пор не вызывала у меня особого доверия, - сказал профессор Аллан Пейси из Университета Шеффилда. - Однако доктор Левин с коллегами учли большую часть недостатков предыдущих исследований".

По его мнению, работа Левина представляет собой значительный шаг вперед, но это лишь основа для дальнейшего изучения проблемы.

До сих пор не ясно, почему качество спермы ухудшается. Среди причин называли химикаты, входящие в состав удобрений и пластика, ожирение, курение, стресс и малоподвижный образ жизни.