"Меня обманули": брат принцессы Дианы вспоминает ее похороны

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Граф Спенсер (в центре) и принцы Филипп, Уильям, Гарри и Чарльз шли за гробом Дианы

Брат принцессы Дианы граф Спенсер рассказал, что британский королевский двор вынудил его племянников Уильяма и Гарри пережить ужас похоронной процессии и солгал ему, что принцы сами изъявили желание пойти за гробом матери.

Граф назвал принуждение принцев "странным и жестоким", а получасовое траурное шествие по центру Лондона на глазах у миллиона скорбящих - "самыми страшными минутами моей жизни".

В преддверии 20-й годовщины кончины принцессы Уэльской ее младший брат рассказал Би-би-си, что "страстно выступал против" того, чтобы Уильям и Гарри шли за гробом, и уверен, что Диана была бы против.

"Меня обманули, мне сказали, что они сами вызвались. Разумеется, ничего такого не было".

"Это была самая ужасная часть похорон, вне всякого сомнения, - идти за гробом сестры бок о бок с убитыми горем мальчиками".

"Невозможно забыть это чувство, когда душа срывается в бездонный колодец печали, и тебя накрывает сокрушительная волна скорби. Меня до сих пор мучают кошмары".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцам Уильяму и Гарри было 15 и 12 лет соответственно, когда погибла их мать

Принц Гарри недавно вспоминал похороны и говорил, что "ни один ребенок не должен переживать подобное".

Проводить принцессу пришли более миллиона человек. Живой коридор протянулся от Сент-Джеймсского дворца до Вестминстерского аббатства. Люди рыдали, забрасывали гроб цветами, выкрикивали признания в любви и слова поддержки принцессе и ее детям, что лишь усугубляло страдания идущих за гробом.

"Невозможно было не поддаться настроению толпы. Эмоции были настолько мощными, что проникали в самое сердце, - говорит граф Спенсер. - Ужасные воспоминания".

"Я никого не хотел уколоть"

Речь графа на похоронах пресса интерпретировала как выпад в адрес королевской семьи. Сам он говорит, что стремился заступиться за покойную сестру и воспеть ее трудную судьбу.

Image caption Речь графа рассорила Спенсеров и Виндзоров

Через пару дней после траурной церемонии, перед тем как похоронить принцессу в фамильном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире, граф еще раз прочитал панегирик над телом сестры. Он уверен, что ей бы понравилось.

"Мне кажется, я не разбрасывался обвинениями. И уж точно каждое слово было правдой, я стремился быть предельно честным".

"Я никого не хотел уколоть, мне лишь хотелось воспеть Диану. И если в процессе я нелицеприятно отозвался о ком-то - и особенно это касается прессы - значит, они того заслужили".

Граф упомянул папарацци и рассказал, что один из них угрожал преследовать Диану до конца и "помочиться на ее могилу".

"В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса", - сказал он.

"Худшие представители этой профессии сделали её жизнь невыносимой, и я думаю, даже на похоронах уместно было упомянуть об этом".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцесса Диана была излюбленной целью папарацци

Спустя 20 лет граф перечитал свою речь и нашел её "весьма взвешенной".

На вопрос, какой была реакция королевы - его крестной матери, - он ответил, что Елизавета Вторая сказала общему знакомому, что граф имел полное право выразить свои чувства.

"Не надо меня записывать в борцы с монархией. Моя речь была о Диане, и только о ней".