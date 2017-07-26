Замурованный в бетон и опущенный на дно: путь к свободе Дэвида Мерлини

Правообладатель иллюстрации Terri Potoczna Image caption Цепи, колодки, замки и смертельная инъекция - обычный день Дэвида Мерлини

Иллюзионист с мировым именем Дэвид Мерлини - непревзойденный мастер выпутываться из самых прочных оков. Несложно догадаться, кто является его вдохновителем и кумиром.

Мерлини решил поделиться своей страстью с миром и открыл первый музей Гарри Гудини - артиста и фокусника, имя которого стало нарицательным еще 100 лет назад.

Как и Гудини, Мерлини родился в Будапеште. Обоих увезли из Венгрии в возрасте четырех лет: родители Гудини эмигрировали в США, а век спустя семья Дэвида решила переехать на родину его отца - в Италию.

Примерно в это время маленького Дэвида заворожили замки и запоры всех мастей и конструкций.

В 13 лет он поступил в школу магии и теперь выступает по всему миру, поражая зрителей искусством самоосвобождения - невероятной способностью выпутываться из смертельных ситуаций.

Необычная коллекция

А началось все с необычной коллекции, которую Мерлини собрал еще в детстве. Игрушки маленького Дэвида не привлекали, и всех гостей его дома он просил привезти ему какой-нибудь замок.

"К десяти годам у меня накопились сотни замков, которые я открывал поддельными ключами, кусками проволоки и прочими подручными средствами. Так что, наверное, я мог бы сделать и другую карьеру - стать вором", - то ли всерьез, то ли в шутку говорит иллюзионист.

По словам Мерлини, он понятия не имеет, почему его так привлекали замки. Но этим дело не закончилось, и вскоре у него появилась еще одна страсть.

В один прекрасный день мама повела маленького Дэвида на выступление фокусников, и после этого он начал придумывать фокусы с замками.

"Я был еще ребенком и не знал о том, что существует такой жанр - искусство самоосвобождения. Я просто пытался соединить воедино два моих увлечения, и иногда получалось так, что замки защелкивались у меня на запястьях. Но это получалось непреднамеренно, я просто играл", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дэвиду Мерлини принадлежит рекорд длительности нахождения под водой без кислорода

"Волшебный круг"

Однажды, когда Дэвид уже вовсю увлекался фокусами, мама взяла его в банк. Мальчик прихватил с собой маленькую колоду карт, чтобы не было скучно стоять в очереди.

Один из банковских служащих заметил, как ловко Дэвид оперирует карточной колодой, и спросил его маму, интересуется ли он фокусами.

Они разговорились, и оказалось, что помимо работы в банке их собеседник был одним из основателей школы фокусников "Волшебный круг".

В результате Дэвида приняли в эту престижную школу магии в Италии, где они тогда жили.

Как вспоминает Дэвид, это было захватывающее время. Занятия в школе магии начинались после девяти вечера, с наступлением темноты, что придавало урокам дополнительную таинственность.

Так что днем мальчик ходил в обычную школу, а по вечерам учился фокусам в "Волшебном круге".

Преодоление страха

"Когда я показывал людям свои скромные фокусы, многие говорили: "О, это как у Гудини!" И я отвечал: "Да, как у Гудини", - рассказывает Дэвид Мерлини. - Но на самом деле я лишь слышал это имя, но ничего не знал об этом человеке. Когда я впервые наткнулся на книгу о трюках Гудини в библиотеке "Волшебного круга", я не мог поверить своим глазам. Я понял, что именно этим я должен заниматься".

Вдохновленный фокусами Гарри Гудини, Дэвид начал разрабатывать свои собственные приемы самоосвобождения.

Image caption Гарри Гудини прославился своими номерами по самоосвобождению от наручников и из резервуаров с водой

"Я всегда смотрел на самоосвобождение как на форму искусства, а не как на техническое решение задачи. Это был способ выражения моих чувств, говорит он. - Все мои самоосвобождения были разработаны на базе основных элементов, которых я ребенком очень, очень боялся. Бросая вызов своим страхам, я учился их контролировать".

Как рассказывает знаменитый иллюзионист, в детстве он боялся, среди прочего, высоты, темноты и морской глубины и, совершая свои трюки, пытался преодолевать эти страхи.

Делал он это, надо признать, весьма успешно. Дэвиду Мерлини, в частности, принадлежит мировой рекорд удержания дыхания - 20 минут и 39 секунд.

За двадцать лет своей карьеры иллюзиониста Дэвид совершил ряд весьма впечатляющих трюков.

Рассказывает он о них так, как будто быть замороженным в огромном куске льда или замурованным в бетон - это его обычные рабочие будни.

Замурованный в бетон

Один из его самых знаменитых трюков - освобождение из огромной бетонной клетки, опущенной на дно реки.

"Я задумался о том, что если бы меня сбросили в воду с моста замурованным в бетон, так, что я не мог бы даже пошевелиться, это выглядело бы дико, - говорит иллюзионист. - Это ведь неизбежная смерть. Конечно, если вы не подготовлены соответствующим образом".

Так появилась общая концепция трюка, и Мерлини начал над ней работать.

"Меня залили бетоном, и это было ужасно. Я не мог пошевелить даже пальцем. Мой защитный костюм порвался, и бетон въелся в мою кожу на спине", - рассказывает он.

Это шоу началось рано утром. Желающие могли придти посмотреть на фокусника, понаблюдать, как он заказывает себе еду, как застывает и твердеет бетон...

"В восемь вечера меня на тракторе отвезли к мосту. Там меня подобрал большой плавучий кран и опустил в реку. Конечно, под водой я должен был освободиться", - рассказывает Мерлини.

И он, конечно же, освободился. Но как он это сделал, Мерлини никогда вам не расскажет.

Репетиция

Представление прошло гладко, чего не скажешь о репетиции, которая пошла совсем не так, как планировалось.

"Скорость течения оказалась выше, чем мы рассчитали. Я был под водой, пытался выбраться из бетона, сделал это, но никак мог всплыть на поверхность. Я отталкивался ногами от дна, но течение тащило меня вниз", - вспоминает иллюзионист.

Поскольку дышать он не мог, у Мерлини оставалось 25-30 секунд, чтобы выжить.

К тому же он застрял под водой, зацепившись за кабель. Но у фокусника был с собой нож, и в итоге ему удалось освободиться.

С окровавленными руками и в порванном костюме он всплыл на поверхность, но никто его не заметил.

"Спасательные катера были рядом, но я уплывал по течению, лежа на спине и глядя на звезды, с ножом в руке, - рассказывает Мерлини. - Из последних сил я закричал, они меня выловили, и я заснул прямо на палубе, сжимая в руке этот нож. Потому что только благодаря ему я выжил".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption О том, как удалось освободиться из бетонной клетки, Дэвид Мерлини не рассказывает

Музей Гудини

Мерлини руководит музеем, посвященным его герою - Гарри Гудини.

"Я решил, что поскольку я получаю так много от моей работы, встретил столько удивительных людей, воплотил в жизнь свои мечты, я должен сохранить вещи, принадлежавшие величайшему артисту моего жанра - Гарри Гудини. Я хотел сохранить легенду", - говорит он.

Мерлини начал с того, что купил письма, подписанные Гудини, и пару наручников, которые великий иллюзионист использовал в своих трюках.

Теперь, по словам Мерлини, в его музее - крупнейшая в Европе коллекция вещей Гудини.

"От этого не освободиться"

Выполнение трюков по самоосвобождению, как говорит Мерлини, приносит ему необычайное удовлетворение и ощущение счастья.

"Потому что этому предшествуют многие годы планирования и работы. И потом вся эта энергия, вся эта борьба за освобождение реализуется в мгновение ока. Когда мне это удается, я чувствую огромное облегчение. Я чувствую, что сделал что-то важное, что-то создал", - говорит иллюзионист.

Как рассказывает Дэвид Мерлини, после своих трюков он практически ничего не делает несколько недель, а то и месяцев, и спит по три-четыре дня. Потом он просыпается с новой мечтой, и вновь начинается работа.

"От этого никуда не деться. Может быть, такая жизнь - это единственое, от чего я никогда не сумею освободиться", - говорит он.