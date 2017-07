Борьба с Кремлем: чем интересен новый закон США о санкциях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конгресс хочет, чтобы Трамп ввел новые санкции против путинской России

Закон о санкциях против России, одобренный накануне нижней палатой конгресса США, прямо не вводит новые санкции, но создает условия для них, а в целом выглядит как масштабная программа противодействия Кремлю.

Во вторник Палата представителей конгресса США подавляющим большинством - 419 голосов против трех - одобрила закон; при этом России посвящена примерно половина обширного документа.

Главная новинка закона заключается в том, что он запрещает президенту Трампу единолично отменять санкции против России и тем самым резко сузит его возможности для торга с Москвой, когда и если этот проект станет законом. Для этого его должны еще утвердить сенат и сам Трамп.

При этом конгрессмены свели в своем проекте воедино все принятые в последние годы решения исполнительной власти о санкциях, добавив пункты об их ужесточении, а также включив в закон целые разделы о новых основаниях для введения санкций.

Всё вместе это выглядит как программный документ о противодействии Кремлю на мировой арене.

Закон сам по себе не вводит никаких новых санкций - конгрессмены оставляют эту функцию президенту и министру финансов.

"Может" или "должен"?

При этом во многих случаях закон сформулирован так, что не вполне ясно, вменяют ли парламентарии президенту и министру в обязанность ужесточить санкции или ввести новые, или же они просто высказывают такое пожелание.

Дело в том, что дальнейшие действия президента в связи с этим законом описываются в тексте в основном двумя выражениями, одно из которых переводится не иначе как расплывчатое "президент может", а другое - "the President shall" - имеет некоторый оттенок долженствования, но может толковаться гораздо шире, чем простое и четкое "должен" (must).

Если у президента и конгресса возникнут разногласия, что же означает это "shall", то их спор, вероятно, будет решать Верховный суд, а он несколько лет назад выдал рекомендацию, согласно которой "shall" в юридических документах означает скорее "может", чем "должен".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В новом законе говорится о возможности санкций за участие в строительстве российских трубопроводов. На фото - станция в начале "Северного потока"

Итак, какие же новые меры конгрессмены предлагают президенту и министру финансов ввести против России?

Борьба с трубами

В законе говорится о санкциях за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов, при этом участием считаются инвестиции от одного миллиона долларов.

В то же время в этом разделе сказано, что президент "может" ввести санкции "в сотрудничестве с союзниками США". Эта смягченная по формулировка призвана успокоить европейцев, которые боятся, что в результате пострадают фирмы Евросоюза, участвующие, например, в проекте газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря в Германию.

При этом в другом разделе, посвященном энергетической безопасности Украины, прямо говорится о необходимости противодействовать "Северному потоку - 2".

Борьба с хакерами

Конгресс предлагает президенту ввести санкции против людей и организаций, уличенных в том, что они по поручению властей России участвуют в "подрыве кибербезопасности" других лиц, организаций или демократических органов власти.

При этом действие этого раздела не ограничивается Соединенными Штатами, то есть объектами хакерской атаки или вируса могут быть граждане и организации любой страны.

Борьба за права человека

Принятый в 2014 году акт о поддержке Украины дополнен разделами, в которых президенту предложено вводить санкции против любых лиц, причастных к нарушению прав человека "на территориях, оккупированных силой или контролируемых иным способом Российской Федерацией".

При этом в другом месте закона в качестве таких территорий поименованы не только Крым и восток Украины, но и Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

Ужесточение "украинских" санкций

В отношении лиц и компаний России, против которых санкции были введенны в 2014 году в связи с действиями в отношении Украины, конгрессмены предлагают:

- сокращение срока, на который им разрешено брать кредит в США, с 30 до 14 дней;

- для компаний и бизнесменов, работающих в сфере энергетики - сокращение срока кредита с 90 до 60 дней;

- санкции в отношении проектов по добыче нефти на глубоководных месторождениях, в Арктике и добыче сланцевой нефти предлагается расширить: до сих пор они касались проектов в пределах России, теперь могут коснуться и зарубежных проектов с 33-процентным и более участием подпадающих под санкции лиц и фирм;

- президентский указ 13662, подписанный сразу после захвата Крыма, конгресс предлагает дополнить: считать подлежащими санкциям государственные железнодорожные компании (в первоначальном тексте указа говорилось о госкомпаниях, работающих в сферах финансов, энергетики, металлургии, добычи полезных ископаемых и об оборонных предприятиях).

Правообладатель иллюстрации ALEXEY DRUZHININ Image caption Конгресс хочет услышать подробнейший доклад о людях, близких к Путину. На фото с ним - глава "Роснефти" Игорь Сечин

Слежка за "олигархами" и другие доклады

Конгресс призывает министра финансов в сотрудничестве с разведкой в течение полугода составить и подать в профильные комитеты парламента доклад о "высокопоставленных фигурах в сфере внешней политики и олигархах в Российской Федерации".

Конгрессменам хотелось бы, чтобы в этом докладе - возможно, с секретными приложениями - содержалась подробная информация о связях этих лиц с Владимиром Путиным и другими людьми из российской верхушки, о влиянии санкций на этих людей и их окружение, а также о материальном положении этих людей и их родственников.

Кроме того, в том же докладе конгрессмены хотят видеть информацию о "квазигосударственных структурах" России.

Еще один доклад министр финансов и разведка, по пожеланию конгрессменов, должны будут составить на основе данных о влиянии санкций на состояние российского госдолга.

А помимо этих двух разовых докладов, конгрессмены хотят, чтобы министр финансов ежегодно и подробно рассказывал им о борьбе США с российскими "грязными", то есть украденными, незаконно вывезенными или направленными на незаконные цели деньгами по всем миру.