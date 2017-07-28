Как обеспечить своему ребенку от трех до шести паспортов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как существенно упростить жизнь еще не рожденному ребенку?

Допустим, вы беременны. Или беременна ваша лучшая половина.

Обычно в подобной ситуации будущие родители задумываются о том, как бы предоставить своему еще не родившемуся чаду как можно больше возможностей в жизни, как только чадо подрастет.

А что может быть лучше, чем если в момент рождения ребенок получит сразу - автоматически и абсолютно законно - гражданства трех, четырех или даже большего количества государств? Чтобы в будущем он мог при желании путешествовать, жить и работать, где ему удобно, не задумываясь о визах и видах на жительство.

Чисто теоретически - с точки зрения законов, как местных, так и международных, - это можно организовать.

Законы крови и земли

У разных стран разные представления о том, кто и при каких условиях получает их гражданство по праву рождения.

Часть стран практикуют так называемый jus sanguinis - "закон крови". Если хотя бы один родитель новорожденного (в некоторых странах это может быть даже бабушка или дедушка) - гражданин этой страны, то ребенок автоматически получает гражданство.

Такие законы существуют во многих странах - от Индии до Канады, от Ирландии до Туниса.

Многие другие страны придерживаются принципа jus soli - "закона земли" - и считают своими гражданами всех, кто родился на территории этой страны.

"Закона земли" придерживаются почти все страны Западного полушария, от Аргентины до Канады, от Ямайки до Мексики.

Некоторые, как например США и Канада, применяют оба принципа.

И тут стоит вспомнить еще об одной особенности современного мира. О воздушных путешествиях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ребенка, родившегося в самолете, можно считать счастливчиком

Почему? Потому что у самолетов тоже есть "гражданство". Практически все они считаются суверенной территории страны, в которой этот самолет зарегистрирован.

Согласно Гватемальскому протоколу, внесшим поправки в Варшавскую конвенцию, которая регулирует воздушные перевозки, во время полета на все, что происходит в самолете, распространяются законы его страны.

Таким образом, например, если 19-летний человек летит из Техаса в Амстердам рейсом американской авиакомпании Delta, он не сможет купить на борту самолета алкоголь: в США это запрещено лицам моложе 21 года.

Но если все тот же юноша летит из того же Техаса в тот же Амстердам на борту самолета голландской компании KLM, то и пиво, и ром, и любые другие напитки на борту будут ему доступны: в Нидерландах алкоголь продается с 18 лет.

И это возвращает нас к гражданству по рождению.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство стран не запрещают иметь сразу несколько паспортов

Например, если ребенок родится в аргентинском самолете, то он станет гражданином Аргентины из-за jus solis.

Если самолет в этот момент пересекает воздушное пространство США, которое тоже считается американской суверенной территорией, то новорожденный автоматически станет еще и американцем (опять же jus solis).

А если у родителей этого ребенка разные паспорта - один, скажем, гражданин России, а второй Эстонии, - то у едва успевшего появиться на свет младенца будет право получить сразу четыре паспорта (jus sanguinis).

Чисто теоретически можно и больше - если у каждого из родителей по два гражданства из стран, где царит "закон крови", то у ребенка будет шесть паспортов.

Конечно, не стоит забывать, что в некоторых странах до сих существует призыв в армию, и если ваш малыш окажется мальчиком, то через 18 лет его могут ожидать с распростертыми объятиями сразу несколько армий.

Конечно, эта статья скорее о юридических казусах - мы ни в коем случае не предлагаем воспринимать выше сказанное как руководство к действию.

И вообще, женщин на последней стадии беременности в самолеты обычно не пускают.