Как китайцам удается обходить запреты в интернете

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Российский Совет Федерации одобрил законы о запрете анонимайзеров, VPN и Tor, а также о регулировании мессенджеро

в. Законы были приняты практически единогласно.

Анонимайзеры - серверы, с помощью которых можно обойти блокировку запрещенных сайтов. VPN-сервисы и анонимная сеть Tor помогают оставаться "невидимками" в интернете. Закон вступит в силу 1 ноября этого года.

Подобные запреты уже много лет действую в Китае, однако большинство жителей страны все же получают нужную им информацию. О том, как там удается обходить эти ограничения, мы попросили рассказать аналитика по китайским СМИ службы Мониторинга Би-би-си Керри Аллен и редактора Китайской службы Би-би-си Хауарда Жанга.

Керри Аллен

Сейчас китайцы, особенно молодые, имеют возможность путешествовать по миру, а также изучать английский язык. Так что многие стали читать иностранные вебсайты, в том числе новостные.

Китайцы ездят за границу, они встречаются с иностранцами, и видят, что в других странах - например, в США - доступ к СМИ гораздо более открытый. Там они, например, могут открыть "Фейсбук", который в Китае недоступен.

Находясь за границей, они узнают о VPN (виртуально-частных сетях), общаются с эскпатами, которые ездят в Китай, собирают информацию, например, у китайских студентов о том, как обходить "Великий китайский файрвол", чтобы добраться до "Фейсбука" или "Твиттера", учатся использовать эти сервисы. Большую часть информации они получают именно от других людей, в частных разговорах.

Некоторое время назад, например, использовался VPN, который китайские цензоры вовремя не заметили. Его можно было найти в китайской версии Google и легко загрузить. Но цензоры, конечно, постоянно отслеживают подобные сервисы и блокируют их.

Впрочем, как только их находят и блокируют, тут же появляются другие, потому что над этим постоянно работают специальные группы. Большинство из них находятся за рубежом, многим помогают власти США. Эти технологии работают как конвейер: на смену одному VPN, обнаруженному, - приходит другой.

В последние месяцы китайские власти очень активно борются с анонимайзерами, там начата целая кампания. Они блокируют огромное количество VPN - даже те, которые экспаты оплачивают, перед тем как на время приехать в Китай. Приехав, человек обнаруживает, что услуга не работает. Сейчас с этим очень строго. Но, опять же, всегда есть новые предложения.

Интересно, что в Китае запрещены все иностранные СМИ на китайском языке. Например, китайцы иногда могут заходить на сайт Би-би-си на английском, но большинство из них даже не догадываются о существовании сайта Би-би-си на китайском, они уверены, что его нет в природе. Ну, и все социальные медиа полностью заблокированы, включая YouTube.

А что с мессенджерами?

В Китае в мессенджерами пользуются очень активно. Например, люди могут использовать WhatsApp, хотя с ним были некоторые технические проблемы. Надо отметить, что некоторые функции WhatsApp в Китае заблокированы, например, прямые трансляции или воспроизводство видео из иностранных СМИ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сообщения в мессенджере WeChat не зашифрованы

Но в целом китайские власти не особо беспокоят мессенджеры как таковые, поскольку те не предназначены для каких-то публичных выступлений или массовых призывов.

Например, если кто-то напишет сообщение в WeChat - популярном китайском мессенджере - с критикой правительства, то сообщение это увидит лишь ограниченное количество людей. Это не то, что вы пишете у себя в "Фейсбуке" или "Твиттере" - и тысячи людей сразу видят ваше сообщение.

Однако содержание сообщений мессенджеров может проверяться, оно не закодировано. Власти нанимают специальных людей, которые проверяют переписку в социальных группах в мессенджерах - смотрят, нет ли там какой-либо пропаганды против правительства, и если находят - пытаются немедленно ее удалить.

Люди даже не пытаются использовать мессенджеры с шифровкой, например, Telegram. В Китае все пользуются одобренным и используемым самими властями мессенджером WeChat.

Хауард Жанг

В Китае запрещены почти все международные платформы социальных сетей, любые некитайские поисковые системы, а также тысячи веб-сайтов, включая сайт Китайской службы Би-би-си (BBC Chinese).

Большинство китайцев, которые хотят получить доступ к запрещенной социальной сети - например, "Фейсбуку", "Твиттеру" или "Инстаграму", или же веб-контенту за пределами "Великого файрвола", - в настоящее время делают это через VPN того или иного типа.

Недавно в Пекине была выпущена новая директива, согласно которой все интернет-компании, предлагающие услуги VPN, должны зарегистрироваться - в противном случае они могут лишиться лицензии.

Большинство аналитиков и наблюдателей согласны с тем, что этот шаг серьезно ограничит будущее использование VPN в Китае, но многие считают, что опытные молодые пользователи всегда найдут новые способы, если им уж очень нужно получить доступ к тому или иному контенту.

Что же касается мессенджеров, анонимное их использование практически невозможно.