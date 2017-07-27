СМИ России: можно ли наказать США без ущерба для себя?

В обзоре российских СМИ:

Чем Россия ответит на новые санкции США?

В избиркомах доминируют единороссы и чиновники

Росгвардия получила несъедобные пайки на 680 млн.

Страховщики уклоняются от работы в Крыму

"Коммерсант": контрсанкции как "выстрел в ногу" и "отморожение собственных ушей"

В ночь на среду палата представителей конгресса США абсолютным большинством голосов одобрила законопроект, вводящий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Газета "Коммерсант" рассуждает, сможет ли Россия наказать США без ущерба для себя.

В первую очередь издание отмечает, что конгрессмены отводят президенту США Дональду Трапу роль статиста: будущее российско-американских отношений от него по факту больше не зависит. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, высказывавший надежду, что новому американскому президенту удастся нормализовать отношения с Россией, констатировал, что "надежда умирает".

О конкретных ответных мерах официальные лица не говорят, однако газета предполагает, что на ряд симметричных мер Москва может пойти. Поскольку документ (в случае подписания) делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, то в России будет арестовано и американской имущество. Могут быть высланы 35 американских дипломатов, а также ограничено количество сотрудников американской дипмиссии в Москве - до числа россиян, работающих в посольстве в Вашингтоне.

Набор рычагов в экономической сфере ограничен, тем не менее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин называет возможным отказ от поставок в США российских двигателей РД-180 и сворачивание сотрудничества по эксплуатации Международной космической станции (МКС).

Однако, по словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, применив эти меры, Россия "сама себе выстрелит в ногу", ведь в США есть, чем заменить двигатели, а отказ работать с МКС приведет к тому, что станцию придется затопить.

Декан факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов отмечает, что сотрудничество с МКС выгодно Москве. По его словам, лучше пойти на урезание товарооборота и ограничения на работу американских компаний в стране.

Крупнейшей статьей российских поставок в США являются нефтепродукты (35% экспорта в 2016 году), но американские НПЗ могут без труда приобрести эти продукты на рынке, равно как и нефтяники РФ легко найдут других покупателей. Также эксперты обсуждают рынок титана, алюминия и минеральных удобрений, но и здесь интересы взаимовыгодные - пострадать может российская сторона. По предположениям, контрсанкции могут затронуть все: от производства продуктов питания до фармацевтики, общепита и интернет-сервисов.

По словам академика, директора Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, "в ситуации, когда санкции бьют по самому болезненному месту России - экспорту нефти и газа, ее главным ответом должны стать развитие и реформирование собственной экономики". "Это позволит сделать страну не столь зависимой от получения высоких технологий и иностранных инвестиций. Надо сделать так, чтобы те же американцы сами стали бояться своих санкций, рискуя потерять больше", - заявил он.

По мнению эксперта, ввязываться в полномасштабную войну санкций с США России не позволяет состояние ее экономики, по прежнему зависящей от цен на нефть и газ и составляющей 2,2% от мирового ВВП. "Если мы начнем соревноваться в болезненности мер, то в конечном итоге больнее станет нам самим, - предупреждает Алексей Арбатов. - В этом смысле наши потенциальные ответные шаги чреваты отмораживанием собственных ушей".

"Ведомости": в избиркомах нашли имитацию

В региональных избиркомах стало больше представителей малых партий, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на результаты анализа составов избиркомов, проведенного экспертами движения в защиту прав избирателей "Голос".

Исследование было проведено в преддверии сентябрьских региональных выборов. В то же время эксперты констатируют: "Единая Россия" сохраняет доминирующее положение в комиссиях. Также в составах региональных избиркомов по-прежнему значительно присутствие чиновников и муниципальных служащих, руководителей казенных и бюджетных учреждений и организаций.

В избиркомах активно увеличилось только представительство "Патриотов России", другие политические объединения пополняют избирательные комиссии точечно. Эта партия активно побеждает на местных выборах, имеет свои фракции в заксобраниях восьми регионов и активно выдвигает кандидатов в избиркомы, в то время как многие другие не делают этого вообще.

Но зампред "Яблока" Николай Рыбаков считает, что рост партийного представительства в избиркомах - имитация, которая создается с использованием псевдооппозиционных партий: иной раз заходишь на сайт комиссии, которые теперь должны публиковать свои составы, смотришь - а там половина членов комиссии из одной организации, но все от разных партий.

При этом даже наличие права на квоту еще не гарантирует представительства, подчеркивает Рыбаков: в Санкт-Петербурге обязательные 50% от состава комиссии заняты парламентскими партиями, и "Яблоку" на этом основании отказывают.

Еще одна проблема - это большое количество региональных чиновников в составе комиссий. Чтобы изменить ситуацию, следует усилить явно недостаточную роль непарламентских партий в этом процессе, убеждены эксперты "Голоса". Например, автоматически включать в состав региональной комиссии представителей политических партий, занявших первые 6-7 мест на федеральных и региональных выборах.

РБК: Росгвардии подложили свиные языки

Подконтрольная минобороны компания поставила Росгвардии несъедобные пайки, пишет РБК. Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере при поставке продовольствия для внутренних войск МВД. Объем контракта, в рамках которого они получили некачественные пайки, - 680 млн рублей (более 11 млн долларов).

Рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке продовольственных пайков, предложил первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин. Предложение направлено начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову, пишет РБК.

Рационы питания производства подконтрольного минобороны ООО "Барышский мясокомбинат" поставлялись внутренним войскам МВД (с апреля 2016 года переданы Росгвардии) по заключенному в 2015 году контракту между этим ведомством и компанией-посредником "Оборонпродкомплект".

Копия постановления Никулищина о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия от 2 июня 2017 года есть в РБК. Подлинность документа подтвердил источник в Главной военной прокуратуре (ГВП).

Согласно данным прокуратуры, учредители "Оборонкомплекта" с целью хищения бюджетных средств, выделенных МВД России в рамках государственного оборонного заказ, организовали на мясокомбинате комплектование пайков с заменой дорогостоящего сырья на более дешевое.

Экспертиза нашла ДНК курицы в говяжьих консервах, недостаток белка и превышение содержания поваренной соли и жира, а массовая доля мясных продуктов составляла 10% вместо положенных 48%. Ранее, по данным проверки, МВД заключало договор с другой компанией, консервы которой содержали непредусмотренные вещества (крахмал и сою), а вместо говяжьих языков были поставлены более дешевые свиные, что "привело к значительному снижению себестоимости".

"Коммерсант": автомобилистам Крыма не хватает полисов ОСАГО

После того как ЦБ России приостановил действие лицензии основного продавца ОСАГО в аннексированном Крыму и Севастополе, страховой компании "Московия", на полуострове наблюдается дефицит полисов.

"Коммерсант" пишет, что крупные страховщики избегают работать на этой территории напрямую, опасаясь осложнения отношений с зарубежными партнерами. ЦБ предложил включить этот регион в систему "Единый агент" Российского союза автостраховщиков (РСА), однако страховщики это делать отказались, посчитав, что отгрузка дополнительных бланков местным продавцам полисов решит проблему.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что к нему неоднократно обращались граждане, сообщая о невозможности оформить страховой полис. В представительствах страховых компаний им не оформляют "автогражданку", ссылаясь на технические неполадки или отсутствие бланков. Глава "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров, однако, заявил, что никаких резких изменений в политике продаж в компании не было.

По данным РСА, сейчас на территории Крыма действует около 500 тысяч договоров ОСАГО. По словам заместителя главы РСА Евгения Уфимцева, уровень выплат в Крыму по итогам первого квартала 2017 года составляет 117% к объему сборов. Для сравнения: в Волгоградской области, где существуют системные проблемы с мошенничеством, уровень выплат составляет 256%.

"Проблему доступности ОСАГО в Крыму можно решить точечными действиями, - говорит Уфимцев. - Недоступность "автогражданки" там объясняется тем, что одна из крупнейших компаний снизила объемы продаж, у другой компании приостановлена лицензия". По его словам, президиум РСА решил задействовать механизм дополнительной выдачи бланков ОСАГО страховщикам, которые уже присутствуют на рынке полуострова или которые захотят выйти на него.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си