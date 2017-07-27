Пресса Британии: ЕС недоволен ужесточением санкций против России

В обзоре британских газет:

Европа спешит на помощь Кремлю

Дело "Роснефть-Система" ставит под угрозу инвестиционный климат в России

Министр внутренних дел Британии о жизни после "брексита"

"Америка-превыше-всего" не значит, что интересы Европы окажутся на последнем месте

Заголовок статьи в FT звучит более чем определенно: "Европа считает ужесточение американских санкций против России несправедливым".

Американские законодатели вызвали предсказуемый взрыв негодования со стороны Москвы, проголосовав подавляющим большинством за увеличение давления на Россию путем ужесточения санкций. Однако в числе весьма недовольных этой мерой оказались и традиционные союзники США в Европе, опасающиеся, что побочный эффект санкций больно ударит по их собственным деловым интересам.

Не только в России теперь считают, что надежд на нормализацию отношений с США почти не осталось. Неодобрительные голоса раздаются и из сердца Европы - это свидетельство того, как соперничающие друг с другом приоритеты осложняют единый фронт действий против Москвы.

Брюссель озабочен тем, что ведущие бизнес с Россией крупные европейские энергетические компании - такие как Shell, Eni и BP - ощутят санкции на себе, что нанесет удар по стратегическим инвестициям и поставит под угрозу энергетическую безопасность континента.

Одним из объектов американских санкций стал газопровод "Северный поток-2", призванный привести российский газ в Германию. Под угрозой оказались и другие инфраструктурные проекты России на широком пространстве от Черного к Балтийскому морю, где тоже задействованы серьезные европейские интересы, отмечает газета.

В Европейской комиссии пока не говорят, каким может быть ее ответ своему важнейшему союзнику. Нынешний шаг США совпал с другим возможным решением администрации Трампа - повысить в рамках протекционистских мер тарифы на европейскую сталь, что также вызвало предупреждение со стороны ЕС о вероятных ответных шагах.

Европейские дипломаты настаивают, что стратегическим приоритетом остается сохранение единства с США против воинственных действий России на ее западных границах и в Украине. "На карту поставлено трансатлантическое единство", - заявил один высокопоставленный европейский дипломат.

Особую озабоченность американский законопроект вызвал в Германии, крупнейшем спонсоре проекта "Северный поток-2". В финансировании трубопровода общей стоимостью 9,5 млрд евро задействованы французская Engie, англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкие Uniper и Wintershall.

Министерство иностранных дел Германии подтвердило свою выраженную месяц назад совместно с Австрией жесткую позицию по осуждению американского законопроекта, который, как говорится в их совместном заявлении, внесет "новый и крайне негативный элемент" в трансатлантические отношения.

FT пишет, что правительство Ангелы Меркель заявило, что по-прежнему видит возможность убедить Вашингтон отступить от законопроекта, который, для того чтобы стать законом, должен еще получить утверждение президента. А кроме того - вернуться в сенат, который голосовал за его более раннюю версию.

Позицию Берлина по "Северному потоку-2" разделяют в ЕС не все. Польша и ряд других стран Восточной и Центральной Европы выступают резко против него, опасаясь, что он еще больше увеличит европейскую зависимость от поставок российских энергоресурсов.

"В своем географическом положении мы чувствуем жаркое дыхание русского медведя, который уже дважды шантажировал Европу своим газом, - заявил министр финансов и вице-премьер правительства Польши Матеуш Моравицки. - Мы поддерживаем американские санкции против России, и в частности те, в результате которых "Северный поток-2" станет дороже, а его реализация - менее вероятной".

Опасения Европы не ограничиваются "Северным потоком-2". В числе других оказавшихся под угрозой проектов - предполагаемый завод по производству сжиженного газа на берегу Финского залива, финансируемый совместно Shell и "Газпромом", и связывающий Россию и Турцию трубопровод "Голубой поток", наполовину финансируемый итальянской компанией Eni.

Хосук Ли-Макияма, директор брюссельского Европейского центра международной политэкономии, считает, что ответ Европейской комиссии на действия США будет определяться влиянием Берлина.

"Энергетика говорит с немецким акцентом. Предполагается, что Европа должна быть антироссийским оплотом, но, когда США усиливают санкции, мы спешим на защиту Москвы", - приводит FT слова эксперта в заключение статьи.

Сечин и инвестиционный климат

Другая статья FT также посвящена связанным с Россией экономическим проблемам. "Дело "Роснефть-Система" ставит под угрозу инвестиционный климат в России", - гласит ее заголовок. Подзаголовок еще более категоричен: "Даже по стандартам Игоря Сечина его бесцеремонный ответ выглядит экстраординарно".

Отвечая на вопрос, не повредит ли инвестиционному климату в России предъявленный "Роснефтью" своему конкуренту иск в размере 3 млрд долларов, могущественный глава российской госкорпорации поставил вопрос с ног на голову. "Инвестиционный климат от этого только улучшится, так как управление и акционирование становятся более прозрачными и подотчетными", - цитирует его газета.

Инвесторы, похоже, придерживаются другого мнения, отмечает издание. За месяц после подачи иска в начале мая российский рынок упал на 14%. В требовании "Роснефти" многие видят личную месть, которая вызывает в памяти более ранние захваты собственности обладающими политической поддержкой могущественными конкурентами.

Сечин, занимавший до прихода в "Роснефть" посты заместителя главы президентской администрации и вице-премьера правительства, считается в России самым могущественным человеком без официальной должности, говорится далее в статье. В центре его иска - "Башнефть", региональный производитель нефти, являющийся теперь частью империи "Роснефти". "Роснефть" обвиняет владевшую "Башнефтью" между 2009 и 2014 гг. компанию "Система" в незаконном присвоении ее активов. "Система" отвергает предъявленные ей обвинения.

Для "Системы" все это выглядит повторением пройденного. В 2014 году ее владелец Владимир Евтушенков был помещен под домашний арест, а "Башнефть" перешла в другие руки. В конце концов, она была национализирована, после того как расследование пришло к выводу, что активы компании были получены незаконно в результате дикой приватизации начала 1990-х.

В прошлом году Сечин купил "Башнефть" у государства. "Система" - и российские инвесторы - сочли, что на этом дело закончилось. Сечин получил то, что хотел, Евтушенков был наказан, и даже Путин пожелал "Системе" успехов в ее деятельности после "Башнефти", напоминает газета.

"Некоторые международные инвесторы в частном порядке говорят, что самым тревожным обстоятельством дела является не только то, что частная компания лишилась своих активов, но то, что контролируемый Кремлем выгодополучатель предыдущей сделки требует дополнительной компенсации, - пишет FT. - Нынешнее дело сильно смахивает на ситуацию с Михаилом Ходорковским, отправленным после столкновения с Владимиром Путиным в начале 2000-х годов в тюрьму на десять лет и лишенный своей компании "ЮКОС". Сегодня большей частью бывших активов "ЮКОСа" владеет "Роснефть".

Не все в инвестиционном сообществе России считают "Систему" жертвой, говорится далее в статье. Некоторые говорят, что предпринятые "Системой" шаги понизили стоимость "Башнефти" и были несправедливы по отношению к миноритарным акционерам. Один из владельцев акций "Башнефти", в судебном деле не задействованный, сказал в интервью FT, что "Система" может нести юридическую ответственность за снижение стоимости "Башнефти" на 30 млрд рублей - примерно одну шестую той суммы, которую требует в качестве компенсации "Роснефть".

Судя по колебаниям стоимости акций - "Система" с момента начала процесса подешевела вдвое, а "Роснефть" выросла на 3% - инвесторы убеждены в очередной победе Сечина. На прошлой неделе "Система" заявила отвод судье, обвинив его в пристрастности. Все 15 направленных компанией судье прошений были отвергнуты.

Один из привлеченных к делу "Системой" экспертов, бывший глава российского рыночного регулятора, заявил, что вменяемые "Системе" в вину якобы незаконные действия были "стандартной корпоративной практикой" и что наказание ее поставит под сомнение все финансовые регуляции России. В числе девяти выступающих на стороне "Роснефти" экспертов - один студент и один недавний выпускник университета.

В недавнем интервью президент "Системы" Михаил Шамолин заявил, что компанию обвиняют в том, что она вела себя "неправильно по неписанным правилам". В интервью FT на прошлой неделе Сечин отверг политическую подоплеку дела. "У нас нет конфликта с Евтушенковым, здесь нет ничего личного. Я действовал вполне корректно, обратившись в суд", - цитирует в заключение статьи слова Сечина FT.

Образованные и трудолюбивые нужны будут и после "брексита"

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд впервые рассказывает о планах правительства по контролю миграции из Евросоюза. Этому посвящена ее колонка в газете Financial Times. Министр утверждает, что "постбрекситовская" иммиграционная система будет "работать для всех".

Ключевой частью этой системы, по словам Радд, должно быть создание среды, которая позволит достичь устойчивого уровня чистой миграции. Выход из ЕС даст возможность сделать это разумно, контролируя поток миграции из Европы и в то же время обеспечивая привлечение людей, которые приносят пользу экономически, социально и культурно. Как только Британия покинет ЕС, правительство страны будет применять собственные иммиграционные правила, которые будут отвечать потребностям британских предприятий и общества.

"За прошедший год я слышала от бизнес-лидеров и работодателей из разных секторов, что они высоко ценят европейских граждан за труд, навыки и идеи, - пишет министр - Я хочу заверить всех, кто изложил свои взгляды, будь то в частном порядке или публично, что правительство их слышит и разделяет желание продолжать привлекать тех, кто помогает сделать Великобританию процветающим местом для жизни".

Для этого, по мнению Радд, необходимо иметь точные данные о том, как именно используется в экономике страны труд работников из стран ЕС. Получить эти данные министр рассчитывает, дав поручение консультативному комитету по миграции и независимым консультантам правительства провести детальный анализ миграции из ЕС и Европейского экономического пространства и ее влияния на экономики разных частей Соединенного Королевства.

Анализу будет подвергнуты британский рынок труда, общая роль миграции в более широкой экономике и то, как иммиграционная система страны должна согласовываться с современной промышленной стратегией.

Основная задача - увидеть общую картину, выходящую за рамки отдельных фрагментарных данных, и строить дальнейшую политику на высококачественных подтвержденных данных.

"Я также хочу заверить предпринимателей и граждан ЕС, что мы гарантируем: "резкого перехода", как только мы покинем блок, не будет, - пишет Радд в заключение статьи в FT. - Осенью правительство изложит первые идеи вариантов будущей иммиграционной системы. Мы будем принимать во внимание доказательства экспертов и мнения ряда заинтересованных сторон до того, как какие-либо меры будут утверждены. Проще говоря, Великобритания должна оставаться центром международных талантов. Мы должны продолжать привлекать самых ярких и лучших мигрантов со всего мира. И мы должны внедрить новую иммиграционную систему, после того как мы покинем ЕС".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com