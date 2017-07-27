"У меня оборвалось сердце": трансгендеры о запрете Трампа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Трамп выступил перед воннослужащими США в Италии в мае

Сержант Кеннеди Очоа услышал об этой новости, надевая свою парадную форму.

Президент Трамп написал в "Твиттере", что "правительство США не будет принимать на службу в армию трансгендеров ни на одну должность", ссылаясь на "огромные медицинские расходы и неразбериху".

Все должно было быть совсем не так. Уже более года сержант Очоа служил в армии как мужчина, благодаря изменениям, проведенным президентом Обамой в июне прошлого года.

Объявляя о переменах, тогдашний министры обороны Эш Картер назвал это правильным решением, принятым ради "талантливых американцев, несущих службу безупречно".

За это время многие уже находившие в армии трансгендеры рассказали о себе своим командирам и коллегам, завоевав поддержку и тех, и других.

В среду утром сержант Очоа с гордостью надевал мужскую парадно-выходную форму, которую ему разрешалось носить в течение последнего года, - и готовился к окончанию учебного курса, благодаря которому в сентябре он мог получить повышение по службе.

А потом он увидел твиты президента. "Это было ужасно, у меня просто оборвалось сердце, - сказал он в телефонном интервью. - Мне оставалось только попытаться забыть об этом, чтобы насладиться этим днем".

Сержант Очоа непоколебим в своем стремлении продолжать служить своей стране. Через пять дней он должен быть снова зачислен в армию.

"Теперь я даже не знаю, позволят ли мне это сделать, - сказал он. - Это похоже на полный хаос, нам столь многое неизвестно".

Image caption Сержант Кен Очоа должен был вернуться в армию через пять денй, но теперь он не знает, возможно ли это

Эта новость застигла врасплох не только военнослужащих: объявление о запрете, судя по всему, стало неожиданностью и для военного командования. Пресс-секретарь министерства обороны перенаправила все вопросы Белому дому, сказав только, что вскоре будут изданы новые распоряжения.

Белый дом не ответил на просьбу о комментарии. На пресс-конференции пресс-секретарь президента Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила, что администрация будет работать с министерством обороны, чтобы уладить все детали. "Я полагаю, что ведущая роль в этом процессе будет у министерства обороны", - сказала она.

Для некоторых военных последствия президентских твитов были более очевидными. Райли Дош четыре года проучилась в военной академии в Вест-Пойнте, окончив ее в мае этого года.

Еще во время учебы Дош объявила о том, что она трансгендер. После проведенных при Обаме изменений ей ничего не угрожало, и ее командиры полностью поддержали ее. Затем, в начале июля, ей вдруг сказали, что ей не разрешат получать ранг офицера вместе с остальными курсантами.

Image caption Райли Дош вернулась в родной Техас

Она вернулась домой в Остин, штат Техас, без работы и медицинского страхования и ждала пересмотра этого решения. Теперь она почти уверена, что уже никогда не сможет вернуться в армию.

"Я и так уже теряла надежду, что смогу стать офицером, а теперь у меня нет абсолютно никаких причин надеяться, - сказала она. - Это последний гвоздь в гроб моей военной карьеры".

Однако, по ее словам, она придумает свой план "Б". А вот для тех, кто сейчас проходит службу, все намного хуже. "Это абсолютный кошмар для моих братьев и сестер трансгендеров в армии, теперь они вообще не понимают, что их ждет в будущем", - говорит Райли.

Твиты Трампа, возможно, застали многих врасплох, но им предшествовала резкая критика существующей системы со стороны республиканцев в конгрессе.

Среди них - Викки Харцлер, член конгресса из Миссури и автор поправки в законопроект о финансировании армии на сумму около 700 млрд долларов США, который в настоящее время находится на рассмотрении. Поправка предусматривает запрет на использование любых военных средств для оказания медицинской помощи трансгендерам.

Поправка не прошла, однако твиты Трампа вторили позиции Харцлер: президент также ссылался на якобы обременительные издержки на медицинское обслуживание трансгендеров. Именно эти расходы вызвали возмущение у республиканских законодателей.

Но из авторитетного исследования, проведенного корпорацией Rand в 2016 году, следует, что это беспокойство, возможно, необоснованно.

Согласно докладу, расходы на медицинское обслуживание трансгендеров увеличили бы бюджет здравоохранения, выделенный на действующих военнослужащих, на 2,4 млн долларов до 8,4 млн долларов в год - то есть всего на 0.04-0.13%.

Для сравнения, Пентагон тратит около 84 млн долларов ежегодно на медикаменты для лечения эректильной дисфункции, согласно исследованию издания Military Times. Это в 10 раз больше, чем оценка расходов, связанных с трансгендерами.

Многие действующие военнослужащие уже получают медицинскую помощь, связанную со сменой пола. Сержант Очоа проходит гормональную терапию, назначенную его армейским врачом, и ожидал операцию - гистерэктомию, чтобы снизить риск развития рака шейки матки, который может быть вызван тестостероном.

Теперь неясно, сможет ли он продолжить лечение за счет армии, будет ли он вынужден снова носить женскую военную форму и сможет ли вообще продолжать служить в армии.

"Одна мысль о возвращении в армию в качестве кого-то, кем я не являюсь... Я не могу это сделать и при этом остаться верным самому себе", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Военный гей-парад в Сан-Диего, 15 июля 2017 года

Организации по защите прав ЛГБТ были поражены и возмущены внезапным объявлением президента.

"Это подлое нападение на военных-трансгендеров, которые открыто служат в армии более года", - сказал Аарон Белкин, директор исследовательского центра Palm Centre, который изучает вопросы гендера и сексуальности в армии.

"Вы не можете заставить людей снова скрывать свою сущность, и вы не можете заставить их служить на основе лжи, если они уже проявили честность и рассказали о себе. Это невозможно для военнослужащих, это невозможно для армии, и это подрывает боеготовность", - отметил он.

Мэтью Торн, исполнительный директор организации OutServe, представляющей сообщество ЛГБТ в армии, предупредил, что увольнение тысяч действительных военнослужащих вызовет хаос и повсеместное негодование.

"Самое главное для тех, кто служит в армии, - это быть уверенным в том, что она или она может положиться на своих товарищей, доверять им в трудную минуту, особенно на войне, - говорит он. - Когда вы вот так выдергиваете людей, это разрушает сплоченность коллектива".

Для действующих военнослужащих, которые, полагая, что дискриминации пришел конец, уже признались в том, что они трансгендеры, будущее вновь омрачено предрассудками.

Сержант Очоа считает единственным правильным решением надеть мужскую военную форму, отправиться на выпускную церемонию и продолжить делать свое дело.

"Единственное, что я могу сделать - это продолжать служить как можно лучше, быть профессионалом, выполнять сержантские обязанности максимально ответственно и делать это, пока у меня все еще есть такая возможность".