Финский феномен: как уживаться с Россией и не бояться ее

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российский и финский лидеры встречались и на льду

Президент Владимир Путин приехал в Финляндию в символическое время: страна отмечает столетие своей независимости от России.

И этот визит преисполнен символизма.

Путин встречается со своим финским коллегой Саули Нийнистё в четверг в живописном городке Савонлинна, расположенном в окружении озер, - в районе, знаменитом историческими событиями, которые восходят ко временам Российской империи.

Президенты посетят оперу Чайковского в исполнении артистов Большого театра, поставленную в средневековом замке, а также совершат экскурсию на пароходе по озеру Сайма.

Однако несмотря на дружелюбное обрамление встречи, наблюдатели ожидают, что оба лидера проведут прямой и честный разговор по ряду острых вопросов, включая военные трения между Россией и Западом на востоке Европы.

Так какова же позиция Финляндии по отношению к ее огромному соседу?

Больше никакой "финляндизации"

Несмотря на то, что у Финляндии с Россией 1340 км общей границы, ее отношения с Москвой сильно отличаются от настроений других российских соседей в балтийском регионе и Восточной Европе, которые открыто выражают тревогу по поводу дальнейших намерений Путина после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Сохранять независимость от столь могущественного соседа на протяжении целого века было непростой задачей, и Финляндии приходилось идти на жертвы, чтобы выжить.

Финляндия дважды воевала с Советским Союзом в период между 1939 и 1944 годами, в результате чего лишилась части территорий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президенты насладятся звуками оперы в крепости Олафсборг в рамках фестиваля, впервые прошедшего в 1912 году

В годы холодной войны в западных политических кругах получил распространение несколько насмешливый термин "финляндизация", описывавший то, как эта страна аккуратно подстраивала свою политику под интересы СССР, официально поддерживая нейтралитет и сохраняя крепкие связи с Западом.

В ту эпоху Финляндия была вынуждена вести сложную игру, уступая Советскому Союзу по многим вопросам и не возражая ему, однако при этом сохраняя свою независимость и политическое устройство.

Сегодня термин "финляндизация" широко применяется для описания ситуации, когда маленькая страна позволяет оказывать серьезное влияние на свою политику более крупному и могущественному соседу.

Однако, несмотря на происхождение, этот термин не применим к сегодняшним финно-российским отношениям. По словам аналитиков, Финляндия поддерживает дружеские связи с Россией, сохраняя при этом здравомыслие и реалистичный подход к делу.

"Мы - часть Запада"

Хоть Финляндия и не состоит в НАТО, отправившем тысячи военных в Восточную Европу для поддержки Польши и прибалтийских стран, с 1995 года она входит в состав Европейского союза.

Это совершенно четко позиционирует страну как часть Запада, полагает журналист газеты Helsingin Sanomat Суви Туртяйнен, которая занимается изучением восприятия финской независимости в России.

По ее словам, представление о том, что Финляндия пытается усидеть на двух стульях, балансируя между Россией и Западом, не соответствует действительности.

"Финляндия всегда поддерживала санкции против России (наложенные после аннексии Крыма), даже несмотря на то, что они оказывали ощутимый эффект на финскую экономику и что российский туризм очень важен для восточного региона", - говорит она.

Финляндия была близким партнером НАТО с 1990-х годов, отправляя свои войска на операции альянса на Балканах и в Афганистане и поддерживая с ним довольно близкие отношения - настолько, насколько это вообще возможно без официального вступления в организацию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Батальоны НАТО были размещены в Польше и Прибалтике с целью охладить пыл России

Но в то же время, как говорит Суви Туртяйнен, "финские лидеры и наш нынешний президент хотят поддерживать диалог с Россией, даже в трудные для отношений времена, и этот диалог - прямой и открытый, включающий в себя в том числе и вопрос Украины".

И в самом деле, президент Нийнистё накануне встречи с Владимиром Путиным сказал агентству ТАСС, что его диалог с российским лидером - довольно ясный и искренний, и они оба имеют возможность дискутировать по любым вопросам.

И в финском обществе присутствует ощущение, что этот баланс - несмотря на региональные геополитические события - работает вполне хорошо.

Недавний опрос показал, что вступление в НАТО поддерживают лишь 21% финнов, в то время как 51% выступают против, а остальные не высказали никакого мнения по этому вопросу.

Российские предостережения

В следующем году финнам предстоит избрать нового президента, однако дебаты по вопросу НАТО, хотя они и ведутся постоянно, едва ли станут крупной темой в ходе предвыборной компании, говорит эксперт по России в Институте Алексантери при университете Хельсинки Маркку Кангаспуро.

"Широкий консенсус среди ведущих политиков состоит в том, что сейчас неподходящее время для обсуждения этого вопроса, - говорит он. - Почти никто не думает, что сейчас нужно подавать заявку на вступление в НАТО".

По словам эксперта, финская общественность, хотя и выражала обеспокоенность в связи с действиями России на Украине, сейчас, кажется, вполне удовлетворена текущим положением дел.

Одна из причин этого, возможно, состоит в том, что Кремль дал ясно понять, что любые подвижки Финляндии в сторону членства в НАТО могут вызвать резкий ответ Москвы.

"Россия отвела свои войска от российско-финской границы на глубину 1,5 тыс. км и сделала это, исходя из нейтрального статуса Финляндии, - сказал Путин во время визита в Финляндию год назад. - Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО, и финские войска станут частью военной инфраструктуры альянса, которая в одночасье окажется на наших границах. Вы думаете, что наши силы в этом случае так и останутся там?"

"Мы с уважением отнесемся к любому выбору финского народа. Как защищать свою независимость, как свою безопасность обеспечивать - это выбор финнов. Мы, безусловно, дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос", - добавил российский лидер.

Учитывая всеобщую поддержку нынешнего положения дел, Финляндии до сих пор удавалось избегать иностранного вмешательства в свои дела - наподобие того, в котором обвиняют Россию, говорит Кангаспуро.

"Вероятно, Россия не чувствует никакой серьезной потребности или причины для того, чтобы вмешиваться в нашу политику, поскольку наши отношения сейчас настолько хороши, насколько это возможно в текущей ситуации", - заключает эксперт.