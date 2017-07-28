Неожиданная оттепель: что происходит в узбекских СМИ

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Узбекские СМИ до сих пор не осмеливаются критиковать президента Мирзиёева и его предшественника Ислама Каримова

В Узбекистане, самой густонаселенной стране Центральной Азии, средства массовой информации в основном рассматриваются не как источники информации, а как инструмент государственной пропаганды, и используются для формирования общественного мнения.

Отсутствие свободы слова, задержки в обнародовании информации и вездесущее восхваление власти отбивают желание у большинства людей смотреть местное телевидение и читать газеты, кроме как ради развлечения.

Для получения новостей и комментариев жители Узбекистана ищут другие источники - социальные сети и зарубежные новостные агентства, в том числе российские телеканалы, которые остаются популярными по всей стране.

Однако в этой жестко контролируемой сфере за последние несколько месяцев произошли беспрецедентные изменения.

Со сменой руководства страны государственные телевидение и пресса начали обращать внимание на некоторые присущие этой стране проблемы, такие как широко распространенная коррупция, бюрократия, безработица и массовый отток рабочей силы.

Телевизионные каналы и независимые новостные сайты проявили особую активность, подняв целый ряд социальных проблем, которые до сих пор считались запретными.

Это самая заметная попытка либерализации СМИ в Узбекистане с момента обретения страной независимости в 1991 году. Однако власти все еще очень внимательно следят за всеми источниками информации, и еще рано говорить об эпохе советского варианта гласности в Узбекистане.

Президент продвигает реформы

Толчок этой реформе дал президент Шавкат Мирзиёев, в конце прошлого года сменивший на президентском посту покойного Ислама Каримова, державшего страну под жестким контролем. Новый лидер неоднократно упрекал местные СМИ в неэффективности, призывая к более смелой и свободной журналистике.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Инициатором нынешней оттепели в узбекских СМИ стал президент страны Шавкат Мирзиёев

"Время "ура-ура" прошло, телевидение нуждается в критических и аналитических материалах. Люди должны ждать программ, затаив дыхание", - заявил он 30 марта на конференции в Ташкенте. По его словам, низкое качество местной журналистики вынуждает аудиторию обращаться к зарубежным источникам.

В мае президент подписал указ о реформировании основного медиахолдинга страны - Национальной телерадиокомпании (НТРК).

Мирзиёев создал специальную комиссию для анализа работы компании и выработки мер для улучшения ее работы. Комиссия предложила всем представить свои предложения о том, как сделать национальное телевидение более интересным и актуальным.

Президент также уволил главу НТРК Алишера Ходжаева, занимавшего этот пост длительный срок. На его место был назначен бывший министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Хуршид Мирзохидов.

Также было принято неожиданное решение о назначении популярного поп-певца Озодбека Назарбекова, известного своими откровенными высказываниями, руководителем телеканала "Йошлар", одного из крупнейших в стране.

Но самым значительным из решений Мирзиёева в отношении СМИ было создание телеканала, получившего название "Ozbekiston 24", целью которого является "новый формат новостной журналистики".

Первый узбекский круглосуточный новостной канал, который, по мнению некоторых наблюдателей, задуман по образцу российского канала "Вести 24", был запущен 24 июля, в день рождения узбекского президента.

Главный информационный бюллетень страны Axborot также был перенесен на новый канал, после того как претерпел некоторые изменения.

Реакция СМИ

СМИ поспешили откликнуться на призыв президента. Телевизионные каналы представили множество ток-шоу, среди которых - "Открытый диалог", "Мнение" и "Треугольник", предлагающие другой, более объективный взгляд на многие экономические и социальные проблемы.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Ответственность за проблемы простых людей возлагается на местные государственные органы и старые, неэффективные методы управления

Среди проблем - крайне ограниченные возможности обмена валюты, бюрократия, рост преступности, перебои в предоставлении коммунальных услуг, а также неэффективные общественные и гражданские службы.

Большинство этих тем никогда ранее не были в центре внимания СМИ.

Например, в 18 июля в программе "Открытый диалог" представители политических партий отошли от привычного восхваления руководства и заговорили о собственных недостатках.

Изюминкой программы стали депутаты, открыто признавшие, что их партии полностью оторвались от своего электората.

Программа под названием "Пресс-клуб" регулярно приглашала высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе министров, для обсуждения проблем в их отраслях.

В стране, где официальные лица практически не общаются с прессой, простые люди получили уникальную возможность увидеть, кто есть кто.

Один из гостей программы, заместитель председателя узбекского сената Содик Сафоев 21 декабря обратился к зрителям, заявив, что правительство теперь готово к диалогу с людьми.

Та же тенденция наблюдалась и в прессе. Газеты тоже начали придерживаться более критического подхода к освещению событий.

Наглядным примером стала публикация 19 июля в газете Hurriyat, в которой было проявлено необычное сочувствие к тяготам жизни женщин-рабочих.

Ограниченная свобода

Несмотря на все эти перемены, Узбекистан далек от появления полноценного, динамичного медийного пространства, в котором существует подлинная свобода слова.

Власти постоянно контролируют все, что сообщается в СМИ, давая лишь им ту степень свободы, которую считают безопасной.

Но и ограниченная свобода СМИ может быть полезной для борьбы с широко распространенной коррупцией, наносящей ущерб всей государственной системе, и в то же время способствовать ослаблению социальной напряженности.

Предоставление СМИ абсолютной свободы может выявить собственные неудачи руководства и, в конце концов, даже поставить под сомнение его легитимность.

Когда реформы только начинают внедряться, журналисты также сталкиваются с проблемой определения новых границ, установленных властями.

Это означает, что средства массовой информации - как государственные, так и частные - до сих пор не осмеливаются критиковать президента Мирзиёева и высокопоставленных политических деятелей, в том числе и покойного лидера Каримова.

Ответственность за проблемы простых людей возлагается на местные государственные органы и старые, неэффективные методы управления.

Нарушения прав человека, которые всегда были болезненной темой для узбекского правительства, также остаются табу. Средства массовой информации продолжают игнорировать международную критику властей за кровопролитие во время беспорядков в Андижане в 2005 году.

Но оптимистические комментарии в социальных сетях свидетельствуют о том, что узбеки довольны тем, что по крайней мере некоторые из проблем страны теперь освещаются на телевидении и в прессе.

Те, кто еще не отказался от узбекских СМИ, считают, что эти изменения могут проложить путь для свободной журналистики в Узбекистане.