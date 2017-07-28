"Удар ножом в спину": Саакашвили рассчитывает вернуться на Украину на волне протеста

Михаил Саакашвили, лишенный президентом Порошенко украинского гражданства, сказал в интервью Би-би-си, что твердо рассчитывает вернуться в страну и вернуть себе паспорт в результате "мобилизации людей" на протест.

"Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей, потому что мы и так собирались мобилизовать людей на осень, - сказал Михаил Саакашвили корреспонденту Би-би-си Юри Вендику, имея в виду планы части оппозиции. - Когда борьба будет разрастаться, и как только будет первый же момент, а момент будет достаточно быстро, я, конечно, приеду и буду активно участвовать".

Произошедший скандал с лишением его гражданства Саакашвили объяснил "грязным союзом двух олигархов" против него.

"Порошенко не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности, чтобы такую несусветную глупость не совершить... самострелом занимается, а не управлением страной", - добавил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, перебравшийся на Украину после Майдана и с прошлого года ушедший в оппозицию президенту Петру Порошенко, утверждает, что тот считает его опасным политическим конкурентом.

Миграционная служба Украины заявила, что Саакашвили лишен гражданства за предоставление ложных данных при получении украинского паспорта. Неофициально разъясняется, что речь об уголовных делах, возбужденных против Саакашвили в Грузии, о которых он будто бы умолчал.

Сам Саакашвили заявляет, что это лишь надуманный предлог.