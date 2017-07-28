СМИ России: чиновники Крыма покоряют "Фейсбук" по приказу

В обзоре российских СМИ:

Штаб Путина возглавит руководитель администрации

ЕР представит программу для будущего президента

Власти Крыма ответят на критику в "Фейсбуке"

"Ведомости": не выборы, а комплекс мер по получению мандата

Избирательный штаб Владимира Путина на выборах президента в 2018 году может возглавить руководитель его администрации Антон Вайно. Об том "Ведомостям" сообщили два источника в администрации президента (АП).

Собеседники подтвердили, что, скорее всего, Путин станет самовыдвиженцем, в этом случае его должна поддержать группа из не менее чем 500 избирателей, и в поддержку потребуется собрать 300 тысяч подписей. Традиционно штаб возглавляет кто-то из руководства администрации, хотя бывали исключения. В этот раз руководство предрекают Вайно. Оговариваясь, что решение примет все же сам Путин.

Начальник штаба отвечает за стратегию кампании и находится на своде всех программ и проектов, поэтому главы штабов Путина на первых двух его президентских выборах (Дмитрий Медведев и Дмитрий Козак) выглядят логично. Бессмысленно назначать кого-то, кто не занимается выборами в реальности, как это было с режиссером Станиславом Говорухиным в 2012 году, считает близкий к АП человек.

Вайно считается человеком "лично Путина", равноудаленным от чистой политики и силовиков. Издание напоминает, что в 2012 году штаб общественной поддержки был организован на базе Общероссийского народного фронта (ОНФ), хотя реально за проведение кампании отвечал первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов ранее говорил, что фронт по-прежнему играет роль штаба общественной поддержки президента.

Администрация президента фактически создавалась под задачу проведения выборов, напоминает политолог Глеб Павловский. Номенклатурно должности могут быть разные, но фактически всегда есть тождество администрации и президентского штаба, отмечает он: "Никогда кампанией не руководил внешний для администрации человек. Традиционно кто-то из администрации был руководителем штаба, а кто-то отвечал за стратегию. Например, в 1999 году Медведев был начальником штаба, а стратегом - [глава администрации Александр] Волошин, в 2004 г. начальник штаба - Козак, а реально управлял штабом [замглавы администрации Владислав] Сурков".

По мнению Павловского, сейчас другая ситуация: речь идет не об избирательной кампании: "Готовятся не выборы, а комплекс мер, в который должно входить получение Путиным мандата от населения, чтобы с ним произвести дальнейшую реорганизацию государства. И логично поставить во главе штаба неприкосновенную фигуру без своей игры - Вайно подходит идеально".

Путину не нужен ни штаб, ни политтехнологи: все, что он делает, воспринимается сейчас только в рамках предвыборной кампании, говорит политолог Андрей Колесников. По его мнению, если Путин пойдет самовыдвиженцем, то штаб будет непартийным, а ОНФ в этом смысле уже устаревшая структура, адаптированная под другие задачи. И Вайно, и [его первый заместитель] Сергей Кириенко должны сыграть здесь базовые технологические роли: государство должно подготовить государственного лидера к продлению своих полномочий, резюмирует эксперт.

"Коммерсант": ЕР создаст "образ будущего" под выборы президента

"Единая Россия" подтвердила, что может представить серию собственных докладов, в том числе с предложениями по ускорению экономического роста, к октябрю 2017 года, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на главу высшего совета партии Бориса Грызлова.

Третья программа для власти накануне президентских выборов, альтернативная правительственному плану до 2025 года и программе Центра стратегических разработок (ЦСР), обретает очертания, заявленными приоритетами "Единой России" будут, в числе прочего, увеличение трансфертов в регионы, дорожное строительство и снижение региональной дифференциации доходов и бюджетной обеспеченности.

Информация о подготовке ЕР собственной "президентской программы" появилась весной, но подтверждена только сейчас. Созданы три рабочие группы: по вопросам внешней политики, государственного строительства и экономического роста. Они в середине осени представят в формате, сходном с форматом ЦСР Алексея Кудрина (в виде рабочих докладов), свои наработки по "образу будущего" РФ на долгосрочный период, под которым в партии подразумевают отрезок времени по крайней мере долее 2030 года.

Программа ЕР, создающаяся последней, как предполагается, будет конкурировать с программами ЦСР и планом правительства.

Издание предполагает, что программа будет конфликтовать с аналогичным документом ЦСР в части того, что ЕР будет настаивать на стратегии увеличения федеральных трансфертов регионам, росте региональных госинвестиций. ЕР, возможно, будет противостоять и быстрому росту городских агломераций (часть проекта ЦСР), защиты некрупных городов (в них сосредоточена большая часть электорального ресурса партии), отказа от стимулирования государством трудовой мобильности и ускоренной урбанизации, развития дорожного и инфраструктурного строительства.

Альтернативой внутренней глобализации, видимо, будет предложено усиление цифрового присутствия государства в регионах и концепция "выравнивания экономического положения". Издание резюмирует, что Путину будет сложно из трех столь разных программ создавать "единую экономическую стратегию" к концу 2017 года.

РБК: чиновникам приказали взять "Фейсбук"

Чиновников и депутатов Крыма заставили отвечать на критику в соцсети "Фейсбук", пишет РБК. Газета отмечает, что эта социальная сеть, как и все мировое сообщество, считает Крым Украиной, и потому находит решение странным. "В "Фейсбуке" основная критика", - парирует один из чиновников.

Поручение вести аккаунты в "Фейсбуке" было дано крымским парламентариям примерно месяц назад председателем Госсовета Владимиром Константиновым, говорит источник РБК в правительстве республики. Источник в Совфеде подтвердил эту инициативу: "Да, уже давно Константинов озвучил такое пожелание в приказной форме, большая часть депутатов смирились и завели аккаунты".

По словам одного из чиновников, необходимость министрам завести страницы в "Фейсбуке" и снабжать их актуальной информацией обсуждалась на нескольких аппаратных совещаниях. В результате это пожелание практически всеми было исполнено.

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов ведет страницу в соцсети, делает по три-четыре записи в день. Газета отмечает, что там действительно бывает жесткая критика. Например, только в этом месяце пользователи жаловались ему, что "по всему Крыму сумасшедшие цены на все продовольствие" при зарплатах 10-15 тысяч рублей (160-250 долларов), одно из сел Бахчисарайского района "утопает в мусоре", одной фирме в Крыму "можно строить где угодно и когда угодно" и т.д.

В "Фейсбуке" Константинова критики гораздо меньше, зато спикер Госсовета периодически лично отвечает на комментарии. Из 19 крымских министров аккаунты в "Фейсбуке" есть у 12, подсчитал РБК. Четверо чиновников завели их совсем недавно. И большинство министров республики в июле начали вести себя в социальной сети очень активно. Так, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин за последнюю неделю сделал 17 публикаций с описаниями своих поездок по региону.

Есть стандарты открытости, которые разрабатывали для региональных администраций, и многие чиновники "в той или иной степени" используют их, говорит РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. "Публичное предоставление информации о текущей деятельности в несильно бюрократизированном формате дисциплинирует и самих исполнителей, они могут получить оперативную обратную связь", - объясняет он. По словам Калмыкова, такие действия влияют также на инвестиционную привлекательность региона.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си