Пресса Британии: настало время сломать расчеты России

В обзоре британских газет:

Разногласия вокруг антироссийских санкций - угроза безопасности

Россия шпионила за французскими выборами через "Фейсбук"

Британские ученые нашли связь между сахаром и депрессией у мужчин

Санкции как оружие в "холодной войне на изнурение"

"Разногласия вокруг антироссийских санкций - угроза безопасности" - под таким заголовком Financial Times публикует статью Андерса Расмуссена, в 2009-2014 годах занимавшего пост генерального секретаря НАТО.

"Прошло больше трех лет с момента аннексии Россией Крыма и развязывания ею "гибридной войны" на востоке Украины, - пишет бывший глава НАТО, а ныне президент фонда Rasmussen Global. - Признаков того, что война эта подходит к концу, почти нет. Поддерживаемые Россией силы либо окапываются, либо двигаются вперед. Реакция Европы на происходящее оказывается бездейственной. Для перемирия и прекращения боевых действий требуется новое мышление".

По мнению Расмуссена, усилия Франции и Германии по деэскалации конфликта при помощи Минских соглашений удерживают Россию за столом переговоров. Введенные Евросоюзом и США санкции дали России понять, что игнорирование международных правил чревато для нее серьезными последствиями.

Однако если "война на изнурение" ставит своей целью истощение сил противника и испытание характера, то теперь Россия ведет "холодную войну на изнурение". Тактика Москвы состоит в расколе трансатлантического единства - в особенности в том, что касается политики санкций, считает автор статьи в FT. За последние недели он начал опасаться, что эта тактика Путина может оказаться успешной. Последствия такого развития событий будут трагическими.

Европейские санкции нанесли ущерб российской экономике, а американские санкции поддерживают европейское единство перед лицом недовольства некоторых членов ЕС. Как считает Расмуссен, такой совместный подход удержал Россию от дальнейшего продвижения на запад. Смягчение санкций в такой обстановке будет означать сигнал авторитарным правителям и диктаторам: плата за агрессию невысока и единовременна.

"Санкции не остановили Москву и ее подопечных, - говорится далее в статье. - Цена, которую Россия платит за свое поведение и несоблюдение Минских соглашений, слишком невелика. Настало время сломать расчеты России и повысить для нее стоимость агрессии".

Именно так, по мнению автора статьи, отчасти можно обосновать законопроект о санкциях, принятый на этой недели американским конгрессом. Законопроект одновременно придает законодательное оформление и расширяет американские санкции против России и в немалой степени является реакцией на те опасения, что в результате некоей более крупной сделки с Путиным президент Трамп может пойти на смягчение санкционного режима. Новый закон - если он будет утвержден - сделает такое развитие событий без одобрения конгрессом практически невозможным.

Расмуссен считает, что исход голосования следует приветствовать - он делает более предсказуемыми трансатлантические усилия в том, что касается России, но в Европе он далеко не всем пришелся по вкусу. Не прошло и суток, после того как месяц назад американский сенат 98 голосами против двух утвердил законопроект в первом чтении, как министр иностранных дел Германии и канцлер Австрии выступили с совместным заявлением, которое ставило под сомнение "эффективность нашей [единой] позиции по конфликту на Украине".

Объектом их недовольства стали те положения законопроекта, по которым под санкции могут попасть европейские и американские энергетические компании. Германия истолковала его как угрозу запланированному ею газопроводу "Северный поток-2" и как попытку стимулировать импорт американского сжиженного газа. Сторонники стоящего за "Северным потоком" Газпрома, как и государства, стремящиеся ослабить или снять санкции, ухватились за возможность распространять дезинформацию о намерениях американского сената. США вполне обоснованно противостоят "Северному потоку-2" и вполне обоснованно продвигают экспорт своего сжиженного газа, к чему ЕС, собственно, призывал еще несколько лет назад.

"Американский законопроект - вовсе не троянский конь, каковым его кое-кто пытается выставить, - считает Расмуссен. - Предусмотренные им и связанные с энергетикой меры отнюдь не автоматические, они вводятся по усмотрению президента. В пересмотренной версии законопроект указывает, что новые санкции должны вводиться в "координации с союзниками", и особенно подчеркивается необходимость "поддерживать единство с европейскими и другими партнерами по вопросу санкций". Вместо того чтобы бросать через океан свои гневные выпады, европейцам лучше начать взаимодействие с Вашингтоном".

Ни одна из сторон не должна упускать из виду общий контекст: Минские соглашения не будут соблюдаться, и положение дел на Украине не изменится до тех пор, пока Москва не осознает цену и преимущества для себя того или иного варианта развития событий, уверен автор статьи в FT. Преимущества - нормализация отношений с Россией. Однако до тех пор, пока не будет повышена цена, противоположный рычаг тоже нейтрализован. Вместо стремления подорвать санкции европейцы должны усилить их, начиная с того, что продлеваться они должны на год, а не на полгода как сейчас.

"Перед Европой и США стоит общая цель в достижении безопасности на востоке Европы и нормализации отношений с Россией, - пишет Расмуссен в заключение статьи. - Об этой цели не следует забывать в перекрестном огне различных деловых интересов. Такое забвение может привести к нарушению трансатлантического единства и расколу Европы по российскому вопросу. У нашего единства есть цель: вывести Россию и ее вассалов с захваченной ими силой украинской территории. Настало время для нас сломать расчеты Москвы. Если предложенный американцами законопроект не есть правильное решение этой задачи, то европейцы должны ответить на вопрос: а что - есть?"

"Фейсбук" закрывал шпионские аккаунты десятками тысяч

Times публикует статью о возможной попытке повлиять на результаты президентской кампании во Франции. По выдвинутой анонимными источниками агентства Рейтер в американском конгрессе и спецслужбах версии, российские агенты на "Фейсбуке" становились друзьями людей из окружения Макрона и таким образом шпионили за выборной кампанией.

Агенты использовали как минимум несколько десятков фейковых аккаунтов в "Фейсбуке", чтобы зафрендить связанных с Макроном людей. Американские источники сообщили прессе, что работники "Фейсбука" заподозрили неладное еще перед первым раундом президентских выборов во Франции в апреле этого года. Шпионские поползновения удалось отследить, так как вредители использовали тактику ГРУ.

"Фейсбук" подтвердил, что шпионская активность действительно была выявлена со стороны нескольких аккаунтов во Франции - и они были деактивированы. Компания заверила американские власти, что Россия не успела проникнуть в окружение Макрона достаточно глубоко, чтобы успеть нанести какой-то реальный вред.

Еще в апреле "Фейсбук" сообщал, что приостановил действие 30 тысяч французских аккаунтов, заподозренных в попытке повлиять на выборы путем распространения фейковых новостей и спама. Позже представители компании сказали отраслевому комитету конгресса США, что впоследствии количество таких аккаунтов возросло до 70 тысяч.

Макрон уже представлял доказательства попытки российских хакеров вмешаться в выборную кампанию, а также их причастности к взлому серверов. По словам французского президента, Путин отрицал попытки российский властей вмешиваться в выборы.

Повышенное потребление сахара ведет мужчин к депрессии

Сразу несколько британских газет публикуют статьи о повышении риска депрессии у мужчин, злоупотребляющих сладким.

Guardian рассказывает, что к такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Они изучали взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и психическим здоровьем на основании исследования 5000 мужчин и 2000 женщин.

Выявлено, что мужчины с высоким потреблением сахара - свыше 67 грамм в сутки - почти на четверть чаще подвержены психическим расстройствам, чем те, у которых оно находится на низком - менее 39,5 грамм - уровне.

Версия об обратном механизме - повышенном потреблении сахара как результата депрессии - не подтвердилась.

"Причиной психических расстройств могут быть многие факторы, но обилие сахара в рационе питания может быть последней соломинкой в процессе развития болезни", - говорит автор исследования Аника Кнуппель.

Причина отсутствия аналогичной взаимосвязи у женщин ученым пока не ясна.

"Наше исследование подтверждает необходимость регуляционных мер, таких как повышение налога на продукты с повышенным содержанием сахара", - считает Аника Кнуппель.

Опубликованное в журнале Scientific Reports исследование - далеко не первое, указывающее на связь между этими двумя явлениями. По словам Кнуппель, к аналогичным выводам пришли и авторы по меньшей мере трех предыдущих исследований.

Потребление сахара и состояние психического здоровья выявлялись с помощью опросов. Проблема, однако, в том, что в подобного рода опросах люди далеко не всегда дают правдивые ответы на вопросы о своей диете. Хотя сознательное искажение, как указывает Кнуппель, будет скорее в сторону преуменьшения, чем преувеличения потребления сахара.

Высокое потребление сахара мужчинами подтверждается и проводимыми на государственном уровне исследованиями - в противовес расхожим представлениям о "Бриджит Джонс с ведром мороженого в руках", говорит Кнуппель.

Однако ее коллега, профессор диетологии Королевского колледжа Лондона Том Сандерс отнесся к результатам исследования сдержанно. Он указывает, что повлиять на них могли самые разные факторы, в том числе низкий социоэкономический уровень, курение и склонность к ожирению.

В то же время один из авторов исследования, профессор Университетского Колледжа Эрик Бруннер, говорит: "Наше исследование - еще одно подтверждение того, что излишнего потребления сахара следует всячески избегать. Новый налог на содержание сахара в напитках, который будет введен с апреля 2018 года - шаг в правильном направлении".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com