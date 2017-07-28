Археологи откопали древний храм в Москве. Что дальше?

Image caption На участке в 100 квадратных метров археологи наши фрагменты построек и множество предметов разных веков. Теперь площадь раскопок планируют увеличить еще на 60 метров

В Москве обнаружили сохранившийся фрагмент церкви XVI века и большое количество утвари. Можно обустроить спуск к древнему фундаменту или "вписать" его в городское пространство, говорят археологи. А можно просто закопать. Русская служба Би-би-си разбиралась, в чем ценность находки.

В центре Москвы на северной стороне Ильинки археологи исследуют участок площадью около 100 квадратных метров. По их словам, в этом месте друг на друга накладываются следы семи веков: в непосредственной близости друг от друга - предметы времен Юрия Долгорукого и фрагменты разобранной в 1770-х годах церкви.

Раскопки проводятся в точке, которая станет частью пешеходной зоны в рамках проекта "Моя улица". Что будет с фрагментами древней застройки после того, как свою работу закончат археологи, неясно.

Русская служба Би-би-си выяснила, что обнаружили на месте будущего фонтана.

Городские кварталы под пешеходной зоной

Раскопки на месте Биржевой площади начались 19 июня этого года. Предполагается, что маршрут между Никольской улицей и строящимся парком "Зарядье" станет пешеходной зоной.

Его частью станет и Биржевая площадь на пересечении Богоявленского переулка и Ильинки. Здесь по плану КБ "Стрелка" должен стоять фонтан. Работы в этом месте остановили, когда показался фундамент церкви XVI века.

Media playback is unsupported on your device Что археологи нашли в самом центре Москвы

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы сложили из камня в 1550-е годы. "[Это] грозненская церковь (времен Ивана Грозного - Би-би-си). В XVII веке она перестраивалась, в XVIII веке после пожара реконструировалась, а потом ее разобрали. К ней примыкает застройка, городские кварталы: здесь остатки подвалов, погребов, подклетов - остатки жилых строений", - рассказывает специалист Столичного археологического бюро Никита Зубарев.

На раскрытом участке рядом с частью церковного фундамента видны фрагменты построек разных эпох. Самый древний уровень специалисты относят к XII веку.

Атриум, "окна" или консервация

Раскопки на Биржевой площади повлияли на сроки проекта "Моя улица": предполагалось, что большая часть работ в городе будет завершена ко Дню города в начале сентября. По словам руководителя проекта "Моя улица" КБ "Стрелка" Александры Сытниковой, из-за обнаружения множества исторических находок раскопки продлили до ноября.

Но до сих пор остается неясным, останется ли открытым фундамент храма.

По данным историка архитектуры Александра Можаева, некоторое время назад объект на пересечении Богоявленского переулка и Ильинки посетил заммэра Петр Бирюков, который выразил "заинтересованность раскопками и их практическим результатом".

"Официальное мнение руководства пока не озвучено, но в целом тема сохранения руин храма возражений не вызвала", - сообщает "Афиша.Daily".

По словам Зубарева из Столичного археологического бюро, есть несколько вариантов решений: либо храм будет законсервирован под землей, либо фундамент "впишут" в городское пространство. Сделать это можно различными способами.

Image caption Сейчас археологам доступна только северная часть фундамента храма.

Один из них - изменить проект фонтана, включить кирпичную кладку в атриум и обустроить спуск к фундаменту церкви. Другой вариант - стеклянные окна на поверхности площади - в таком случае фонтан придется сдвинуть.

"Проектировщики еще не решили. Мы обозначили им проблему", - говорит Зубарев.

Историк архитектуры Можаев опасается, что авторы проекта реконструкции или городские власти могут пойти по другому пути: "Разобрать на кирпичи верхнюю часть руины, а потом сложить из них такую же, но на более удобной высотной отметке, одновременно освободив место для фонтана и его насосов. Лишнее ликвидировать, про недокопанное забыть".

В КБ "Стрелка" говорят, что решение о том, как именно в итоге будет выглядеть Биржевая площадь, будет сформировано после завершения всех археологических изысканий.

Церковь вне зоны доступа

Если доступ к фундаменту церкви XVI века будет сохранен, можно будет увидеть фрагмент северного предела.

Основная часть храма располагалась на территории современной Ильинки. Но вот в какой степени она сохранилась, неизвестно.

"Чтобы понять больше, нам нужно выходить под проезжую часть, а это выходит за пределы проекта", - объясняет Зубарев из Столичного археологического бюро. Так что специалисты исследуют только "пятно застройки" на месте запланированного фонтана.

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Арка в стене подвального этажа - сейчас единственный доступный для осмотра архитектурный элемент церкви

В открытой стене фундамента храма сохранилась небольшая арка - "возможно, в нее ставили свечу, когда спускались в подвал", предполагает Зубарев. "Далее шесть белокаменных ступеней, уходящих в недоступный нам подклет трапезной. Там могли храниться житницы, потому что есть подряд на их строительство под храмом", - говорит археолог.

Подробных изображений и плана построенной при Иване Грозном церкви нет.

"В XVI веке, конечно, все выглядело совершенно иначе. Улицы были гораздо уже, площади никакой не было. Церковь выходила на угол старой линии Богоявленского переулка и Ильинки, которая тоже была уже в два раза", - рассказывает москвовед Александр Иванов.

По его словам, рядом с храмом могли находиться монастырские постройки - церковь находилась на территории подворья Иосифо-Волоцкого монастыря.

Но не исключено, что в том же XVI веке на этом же месте существовали и торговые помещения: известно, например, что напротив в церкви Дмитрия Солунского, на месте которой позже была построена биржа, первый этаж со стороны Ильинки был торговым, говорит москвовед Иванов.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы разобрали в 1779 году. При Екатерине II московские улицы стали выпрямлять и расширять, и ее пришлось сломать.

"Церквей XVI века в принципе очень мало сохранилось в Москве, любое такое здание даже на уровне археологии - большая и ценная находка", - говорит Иванов.

"12 век здесь есть"

Китай-город и Ильинка - самый древний район за пределами Кремля: здесь были первые торговые слободы, во все времена шла бурная жизнь, особенно с XV века, рассказывает Иванов.

На месте раскопок на Биржевой площади на одном участке сходятся следы шести построек разного времени. Хорошо виден подклет деревянного дома XIII века. В его границах - следы печи.

Сам дом погиб в пожаре. На его месте нашли множество вещей, значительная часть которых - предметы вооружения: костяные рукояти ножей, фрагменты кольчуг, топоров, полностью сохранившийся шлем.

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Среди найденных вещей - изразцы, нательные кресты, инструменты, использовавшиеся в кузнечном ремесле

"[Здесь найдено] много целых вещей, чего обычно не бывает при раскопках. Обычно "общаешься" с обломками", - говорит Зубарев. Он объясняет хорошее состояние найденных предметов пожаром - "никто не успел убрать, вот как они лежали в доме, так в нем и остались".

"Да, пострадали от огня, но все можно расчищать, реставрировать - это будут целые, красивые музейные вещи", - объясняет специалист.

Такое количество предметов вооружения может быть связано с тем, что на месте современной Биржевой площади работали несколько поколений кузнецов. Археологи нашли большое количество инструментов - наковальни, молотки, щипцы, десятки тиглей, в которых плавили бронзу.

Помимо оружия на этом небольшом участке было найдено множество стеклянных расписных браслетов, в том числе из импортного стекла.

Эти украшения характерны для городского населения, "здесь на каждый квадратный метр падает фрагмент стеклянного браслета - то есть это было распространенное украшение горожанок, можно сказать - здесь в XIII веке уже город", отмечает археолог Зубарев.

Следы самой древней на этом участке постройки археологи нашли у стены храма. Речь идет о совсем не большом сооружении. По мнению Зубарева, люди, которые его строили, жили в Москве в одно время с Юрием Долгоруким.

"Достоверно - XII век здесь есть", - говорит археолог.