"ПроТоАрт" - импровизационный ковчег в петербургском "Манеже"
Импровизация лежит в основе всех искусств. Первые песни, сказания, танцы, наскальные рисунки были не чем иным, как импровизацией - они появились много раньше, чем люди научились фиксировать свои творения. Поэтому импровизация с полным правом может именоваться прото-искусством.
Парадокс импровизации еще и в том, что наряду с древнейшим, прото-искусством она - характерная черта новейших художественных явлений. Появившаяся в XX веке первичная, то есть не через бумагу и искусственно изобретенные в виде букв и нот символы, а прямая, непосредственная фиксация произнесенного слова, звука, изображения и движения вновь спустя столетия, а то и тысячелетия, вернула импровизацию в центр актуальных художественных процессов.
Именно эта концепция - сочетание первичных, интуитивных основ искусства (прото-искусства) с его самыми остросовременными проявлениями - стала сутью и легла в основу проходившего в Петербурге в разгар лета фестиваля "ПроТоАрт - Импровизация".
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В полном соответствии с концепцией фестивальное пространство - огромный двухуровневый Конногвардейский Манеж, прекрасный дворец работы Джакомо Кваренги в самом центре города, прямо напротив Исаакия - на два вечера было превращено в поле эксперимента.
Импровизационный ковчег
"Манеж" станет космическим ковчегом, несущим сокровища земной культуры далеким цивилизациям. Путешественники, пройдя через входной туннель, попадут в отсек двигателя, словно тотемный орел Тольтеков, раскинувшего свои крылья - галереи от нижних отсеков до верхней палубы" - так формулировали концепцию пространства организаторы.
Пространство ковчега в соответствии с космически-морской метафорой было разделено на отсеки - шлюз, машинное отделение, кубрик, камбуз, правый борт, левый борт, кают-компания и так далее.
Каждый отсек имел свое содержание:
ПроТоТанец - пространство пластической импровизации, где в танец и мастер-классы профессионалов могли включаться все желающие, создавая тотальный перформанс, своеобразный танцевальный джем.
ПроТоТеатр - театральные мастер-классы "Театра.doc", где импровизация - основной инструмент и драматургии, и постановки, благодаря чему возникает неподдельное, истинное присутствие актера на сцене - в первую очередь актер проживает на сцене себя самого, а затем уже своего персонажа.
ПроТоСлово - поэтическая импровизация, диспуты, спичи, публичные выступления.
ПроТоМузыка - музыкальная импровизация, звучание прото-инструментов, электронная музыка, этно-джем, выступление импровизационного оркестра.
ПроТоНаука - визуальные метаморфозы, звуковые интерпретации и психофизиологические эффекты, возникающие в результате взаимодействия зрителей или окружающего мира с арт-объектом
ПроЖивопись - живописные полотна, выполненные в различных импровизационных техниках, плюс растянутый на два вечера скульптурный перфоманс "Колосс" от художника Павла Игнатьева.
ПроКино - фильмы, которые перевели на киноязык импровизационный опыт дадаистов (Рене Клер), сюрреалистов (Луис Бунюэль), абстракционистов (Ганс Рихтер), поп-артистов (Энди Уорхол).
И даже ПроТоДети - отсеки детской импровизационной энергии, где юные пассажиры всеми силами фантазии, сумасбродства и спонтанности поддерживали на ходу космический корабль "Импровизация".
Дух Курехина
Во главе каждого пространства стоял свой куратор, а руководил всем ковчегом его арт-директор Алексей Плюснин.
Музыкант, пришедший в импровизацию через рок-опыт - в 80-е он возглавлял рок-группу "Лолита", - Плюснин обладает изрядным опытом продюсерской работы в области фестивального дела.
С 2004 года он руководит Международным форумом АПозиция, ежегодным событием, собирающим артистов многих стран мира, работающих в экспериментальных жанрах.
А в самом начале 2000-х он был одним из арт-директоров легендарного SKIF - Международного фестиваля памяти Сергея Курехина, грандиозного мультимедийного праздника, успешно решавшего задачу перенесения синкретического буйства звуков и красок курехинской "Поп-механики" в иную, растянутую на несколько вечеров и раскиданную по множеству сцен среду.
Дух Курехина и дух SKIF неизбежно витали и в пространстве "ПроТоАрта" - слишком велико влияние умершего вот уже более 20 лет назад музыканта и художественного провокатора и названного в его честь фестиваля на всю петербургскую современную культуру.
Мне приходилось видеть десятки "Поп-механик" и практически каждый SKIF. Было захватывающе интересно наблюдать за тем, как SKIF сохранял безудержный поп-механический синкретизм, придав ему новую форму.
Не менее захватывающе было следить за трансформацией того же концепутального духа, той же общей идеи тотального пан-искусства в совершенно новую, невиданную до сих пор форму, которую нашел для нее "ПроТоАрт".
В "ПроТоАрте" не было ни экстатического накала рок-н-ролла, ни грандиозных кульминационных моментов, ни даже каким бы то ни было образом обозначенных пространственных или временных точек, которые должны были сфокусировать на себе внимание аудитории.
И публика потому чувствовала себя невероятно свободной. Бесплатный вход позволял беспрепятственно, в любой момент в течение двух вечеров с 6 почти до полуночи входить в зал ковчега "Манежа" и выходить из него, свободно перемещаясь между отсеками и этажами.
Поначалу это отсутствие кульминационных точек, эта пространственно-временная размытость казались недостатком - по привычке хотелось какого-то взрыва, всплеска, когда захватывает дух и хочется воскликнуть "Ух!".
Потом я понял, что этого не нужно. Отрешившись от рок-н-ролльного экстаза, "ПроТоАрт" обрел столь желанный авангарду академизм. Все событие напоминало не столько фестиваль, сколько огромную мультимедийную художественную инсталляцию.
По стопам Кейджа
Впрочем, академизм - это, пожалуй, сказано слишком сильно. Сцены-отсеки были буквально в десятке метров друг от друга. Оказавшись где-то в центре зала, ты чувствовал себя погруженным в какофонию полудюжины звуковых пространств. Вылавливая из этой какофонии те или иные привлекающие тебя звуки, ты подходишь к нужному месту - и все остальное вдруг исчезает, и ты слышишь лишь то, что у тебя перед глазами.
Даже задумывавшийся как кульминация импровизационный оркестр оказался смазанным - к самому концу второго вечера все устали. Хотя оркестр-таки собрался, кульминацией его выступление так и не стало. И это оказалось куда ближе к общей концепции "ПроТоАрта".
На самом деле, структура "ПроТоАрта" не совсем нова. Его создатели, по сути дела, изобрели колесо, повторив придуманную классиком американского авангарда Джоном Кейджем еще в 1967 году форму так называемого "музыкального цирка" - Musicircus.
К цирку, впрочем, это никакого отношения не имело. Многочисленные музыканты и группы наполняли огромное пространство, играя каждый свою музыку одновременно. На протяжении почти полувека форма эта была забыта, и лишь в марте 2012 года к 100-летию композитора Английская национальная опера возродила в лондонском театре "Колизей" кейджевский Musicircus, в котором среди прочих принял участие и легендарный гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж.
Спустя буквально полгода, в сентябре 2012-го, Musicircus был впервые проведен и в России - в Московской консерватории, в рамках фестиваля, также посвященного кейджевскому юбилею.
Однако создатели "ПроТоАрт" признаются, что ничего о Musicircus не знали.
Они просто интуитивно нащупали классическую, но по-прежнему невероятно актуальную и совершенно не утратившую своей новизны форму организации художественного пространства.