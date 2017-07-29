"ПроТоАрт" - импровизационный ковчег в петербургском "Манеже"

Правообладатель иллюстрации Evgeny Belikov Image caption Символ "ПроТоАрта" - огромная буква П перед зданием "Манежа"

Импровизация лежит в основе всех искусств. Первые песни, сказания, танцы, наскальные рисунки были не чем иным, как импровизацией - они появились много раньше, чем люди научились фиксировать свои творения. Поэтому импровизация с полным правом может именоваться прото-искусством.

Парадокс импровизации еще и в том, что наряду с древнейшим, прото-искусством она - характерная черта новейших художественных явлений. Появившаяся в XX веке первичная, то есть не через бумагу и искусственно изобретенные в виде букв и нот символы, а прямая, непосредственная фиксация произнесенного слова, звука, изображения и движения вновь спустя столетия, а то и тысячелетия, вернула импровизацию в центр актуальных художественных процессов.

Именно эта концепция - сочетание первичных, интуитивных основ искусства (прото-искусства) с его самыми остросовременными проявлениями - стала сутью и легла в основу проходившего в Петербурге в разгар лета фестиваля "ПроТоАрт - Импровизация".

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В полном соответствии с концепцией фестивальное пространство - огромный двухуровневый Конногвардейский Манеж, прекрасный дворец работы Джакомо Кваренги в самом центре города, прямо напротив Исаакия - на два вечера было превращено в поле эксперимента.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Vilchuk Image caption Огромное пространство "Манежа" предоставило неограчиненные возможности наполнения его самым необычным содержанием

Импровизационный ковчег

"Манеж" станет космическим ковчегом, несущим сокровища земной культуры далеким цивилизациям. Путешественники, пройдя через входной туннель, попадут в отсек двигателя, словно тотемный орел Тольтеков, раскинувшего свои крылья - галереи от нижних отсеков до верхней палубы" - так формулировали концепцию пространства организаторы.

Пространство ковчега в соответствии с космически-морской метафорой было разделено на отсеки - шлюз, машинное отделение, кубрик, камбуз, правый борт, левый борт, кают-компания и так далее.

Каждый отсек имел свое содержание:

ПроТоТанец - пространство пластической импровизации, где в танец и мастер-классы профессионалов могли включаться все желающие, создавая тотальный перформанс, своеобразный танцевальный джем.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Belikov Image caption Прототанец на фоне современных электронных видеоинсталляций художника Юрия Элика

ПроТоТеатр - театральные мастер-классы "Театра.doc", где импровизация - основной инструмент и драматургии, и постановки, благодаря чему возникает неподдельное, истинное присутствие актера на сцене - в первую очередь актер проживает на сцене себя самого, а затем уже своего персонажа.

ПроТоСлово - поэтическая импровизация, диспуты, спичи, публичные выступления.

ПроТоМузыка - музыкальная импровизация, звучание прото-инструментов, электронная музыка, этно-джем, выступление импровизационного оркестра.

ПроТоНаука - визуальные метаморфозы, звуковые интерпретации и психофизиологические эффекты, возникающие в результате взаимодействия зрителей или окружающего мира с арт-объектом

ПроЖивопись - живописные полотна, выполненные в различных импровизационных техниках, плюс растянутый на два вечера скульптурный перфоманс "Колосс" от художника Павла Игнатьева.

ПроКино - фильмы, которые перевели на киноязык импровизационный опыт дадаистов (Рене Клер), сюрреалистов (Луис Бунюэль), абстракционистов (Ганс Рихтер), поп-артистов (Энди Уорхол).

Правообладатель иллюстрации Mikhail Vilchuk Image caption Секции "ПроТоИгра" на "ПроТоАрте" не было, но игровой элемент пронизывал весь праздник

И даже ПроТоДети - отсеки детской импровизационной энергии, где юные пассажиры всеми силами фантазии, сумасбродства и спонтанности поддерживали на ходу космический корабль "Импровизация".

Дух Курехина

Во главе каждого пространства стоял свой куратор, а руководил всем ковчегом его арт-директор Алексей Плюснин.

Музыкант, пришедший в импровизацию через рок-опыт - в 80-е он возглавлял рок-группу "Лолита", - Плюснин обладает изрядным опытом продюсерской работы в области фестивального дела.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Vichuk Image caption Арт-директор "ПроТоАрта" Алексей Плюснин (справа) - импровизация вместе с музыкантом и художником Сергеем Бугаевым "Африкой"

С 2004 года он руководит Международным форумом АПозиция, ежегодным событием, собирающим артистов многих стран мира, работающих в экспериментальных жанрах.

А в самом начале 2000-х он был одним из арт-директоров легендарного SKIF - Международного фестиваля памяти Сергея Курехина, грандиозного мультимедийного праздника, успешно решавшего задачу перенесения синкретического буйства звуков и красок курехинской "Поп-механики" в иную, растянутую на несколько вечеров и раскиданную по множеству сцен среду.

Дух Курехина и дух SKIF неизбежно витали и в пространстве "ПроТоАрта" - слишком велико влияние умершего вот уже более 20 лет назад музыканта и художественного провокатора и названного в его честь фестиваля на всю петербургскую современную культуру.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Belikov Image caption Старейший участник фестиваля 80-летний американский пианист Бертон Грин принимал участие в легендарной Октябрьской революции 1964 года в Нью-Йорке - музыкальном фестивале, ставшем первым форумом спонтанной свободной импровизации

Мне приходилось видеть десятки "Поп-механик" и практически каждый SKIF. Было захватывающе интересно наблюдать за тем, как SKIF сохранял безудержный поп-механический синкретизм, придав ему новую форму.

Не менее захватывающе было следить за трансформацией того же концепутального духа, той же общей идеи тотального пан-искусства в совершенно новую, невиданную до сих пор форму, которую нашел для нее "ПроТоАрт".

В "ПроТоАрте" не было ни экстатического накала рок-н-ролла, ни грандиозных кульминационных моментов, ни даже каким бы то ни было образом обозначенных пространственных или временных точек, которые должны были сфокусировать на себе внимание аудитории.

Правообладатель иллюстрации Alexander Matrosov Image caption Публика чувствовала себя на "ПроТоАрте" невероятно легко, свободно перемещаясь по всему огромному пространству "Манежа"

И публика потому чувствовала себя невероятно свободной. Бесплатный вход позволял беспрепятственно, в любой момент в течение двух вечеров с 6 почти до полуночи входить в зал ковчега "Манежа" и выходить из него, свободно перемещаясь между отсеками и этажами.

Поначалу это отсутствие кульминационных точек, эта пространственно-временная размытость казались недостатком - по привычке хотелось какого-то взрыва, всплеска, когда захватывает дух и хочется воскликнуть "Ух!".

Потом я понял, что этого не нужно. Отрешившись от рок-н-ролльного экстаза, "ПроТоАрт" обрел столь желанный авангарду академизм. Все событие напоминало не столько фестиваль, сколько огромную мультимедийную художественную инсталляцию.

По стопам Кейджа

Впрочем, академизм - это, пожалуй, сказано слишком сильно. Сцены-отсеки были буквально в десятке метров друг от друга. Оказавшись где-то в центре зала, ты чувствовал себя погруженным в какофонию полудюжины звуковых пространств. Вылавливая из этой какофонии те или иные привлекающие тебя звуки, ты подходишь к нужному месту - и все остальное вдруг исчезает, и ты слышишь лишь то, что у тебя перед глазами.

Даже задумывавшийся как кульминация импровизационный оркестр оказался смазанным - к самому концу второго вечера все устали. Хотя оркестр-таки собрался, кульминацией его выступление так и не стало. И это оказалось куда ближе к общей концепции "ПроТоАрта".

На самом деле, структура "ПроТоАрта" не совсем нова. Его создатели, по сути дела, изобрели колесо, повторив придуманную классиком американского авангарда Джоном Кейджем еще в 1967 году форму так называемого "музыкального цирка" - Musicircus.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Vilchuk Image caption Этноджем - играют все!

К цирку, впрочем, это никакого отношения не имело. Многочисленные музыканты и группы наполняли огромное пространство, играя каждый свою музыку одновременно. На протяжении почти полувека форма эта была забыта, и лишь в марте 2012 года к 100-летию композитора Английская национальная опера возродила в лондонском театре "Колизей" кейджевский Musicircus, в котором среди прочих принял участие и легендарный гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж.

Спустя буквально полгода, в сентябре 2012-го, Musicircus был впервые проведен и в России - в Московской консерватории, в рамках фестиваля, также посвященного кейджевскому юбилею.

Однако создатели "ПроТоАрт" признаются, что ничего о Musicircus не знали.

Они просто интуитивно нащупали классическую, но по-прежнему невероятно актуальную и совершенно не утратившую своей новизны форму организации художественного пространства.