Как индийские женщины учатся называть мужей по имени

Правообладатель иллюстрации Video Volunteers Image caption Дискуссионая группа Рохини Павар в деревне близ города Пун - женщины пробуют называть мужей по именам

Миллионы индийских женщин никогда не называют своих мужей по имени - так они демонстрируют свое уважение к нему. В городах это уже не столь распространено, однако в сельских районах традиция до сих пор строго соблюдается. Теперь, однако, некоторые активисты призывают женщин в деревнях также отказаться от этого.

Что в имени тебе моем? Довольно много, если вы индийская женщина и вопрос задает ваш муж. Я узнала об этом в раннем детстве.

Мои родители были женаты 73 года, пока мой отец не умер в прошлом году. На момент их свадьбы моей матери было 10 лет, а отцу только исполнилось 15.

На протяжении десятилетий, что они жили вместе, - сначала в крошечной деревне в северном индийском штате Уттар-Прадеш, а затем в Калькутте, - моя мама никогда не называла его по имени.

Говоря с нами, детьми, она всегда называла его "бабуджи" - это слово на хинди означает "отец", и мы его тоже использовали. Обращаясь к нему напрямую, она всегда говорила "Хэй хо", что можно грубо перевести как обращение "Эй".

Когда подростками мы стали обращать на это внимание, мы стали подшучивать над ней. Мы пытались каким-нибудь обманным путем заставить ее произнести его хотя бы один раз.

Но она так и не поддалась.

Image caption Мать и отец Гиты Панди со старшими детьми

Все остальные женщины в моем доме и окрестностях тоже не произносили имен своих мужей. Так же как и десятки миллионов женщин по всей Индии вне зависимости от их религии или касты.

Дело в том, что в традиционном индийском обществе муж приравнивается к божеству, а женщину с юного возраста учат тому, что она должна уважать его.

Женщине говорят, что, называя мужа по имени, можно накликать беду и сократить его жизнь. Часто запрет распространяется и на других членов семьи, и последствия его нарушения могут быть весьма серьезными.

Для одной женщины из штата Орисса на востоке страны наказание было быстрым и суровым.

"Однажды сестра моего мужа спросила, кто сидит на улице, и я назвала всех мужчин, которые были там, включая дядю мужа", - говорит Малати Махато в фильме, снятом группой активистов Video Volunteers ("Видео-волонтеры").

Правообладатель иллюстрации Video Volunteers Image caption Малати Махато пострадала за то, что назвала мужчин по имени

Сестра мужа Малати затем пожаловалась сельскому совету, который счел ее слова "достойными порицания", и ее изгнали вместе с детьми в дом на окраине деревни. На протяжении 18 месяцев другие жители деревни считали ее изгоем.

"Патриархальная иерархия соблюдается на многих уровнях, - говорит социальный антрополог профессор А.Р. Васави. - Муж считается равным божеству, поэтому ему нужно поклоняться. В традиционных браках он обычно происходит из более высокой касты и поддерживает жену экономически, поэтому он яджман - хозяин. Кроме того, он, как правило, старше, так что его нужно уважать еще и поэтому".

Как индийские жены обращаются к своим мужьям (не используя его имени)

Женщины могут говорить "отец такого-то" или ссылаться на профессию своего мужа, например, "доктор сахиб" или "вакил (адвокат) сахиб"

Они могут просто сказать "эй" или "ты", "послушай, пожалуйста" или "ты слушаешь?"

На некоторых индийских языках принято говорить "брат", "старший брат", "привет" или "хозяин"

Video Volunteers начали кампанию в некоторых сельских общинах в попытке изменить патриархальные традиции.

В октябре прошлого года Рохини Павар, активист в деревне недалеко от западного города Пуна, решила поднять этот вопрос в женской дискуссионной группе в своей деревне.

Но прежде чем решиться на это, она посчитала, что лучше сначала попробовать самой.

Рохини рассказала Би-би-си, что она замужем с 15 лет и что за 16 лет брака она никогда не называла своего мужа Пракаша по имени.

"Я называла его "баба", потому что так называли его племянники, или просто говорила "аахо" ("ты" на местном языке мархати), чтобы привлечь его внимание", - говорит она.

Пракаш спокойно к этому отнесся, но большинство других жителей деревни были недовольны. Некоторые начали высмеивать пару, когда узнали, что Рохини называет мужа по имени.

Правообладатель иллюстрации Video Volunteers Image caption Рохини Павар: "Первый шаг - всегда большой"

Однако женщины в дискуссионной группе были в восторге от этой идеи.

"Нам было очень весело, в тот день мы много смеялись. Впервые в жизни мы выкрикивали имена наших мужей", - смеется Рохини.

"Мы решили сделать видео и попросили женщин назвать имена мужей тремя разными способами - счастливо, с гневом и с любовью. Одна из женщин увлеклась. Она пошла домой в возбуждении и, как только увидела своего мужа, выкрикнула его имя - и он ударил ее, - рассказывает Рохини. - Он сказал ей, что, если она когда-нибудь осмелится еще раз назвать его имя, он ее изобьет".

Image caption Деревенские жительницы - участники дискуссионной группы - практикуются произносить имена мужей вслух

В индийских городах с течением времени жены стали все чаще называть мужей по имени. С ростом грамотности среди женщин все больше из них начинают работать и все больше выходят замуж по любви, поэтому эта традиция постепенно уходит в прошлое.

Я вышла замуж за коллегу по работе. Я называла его по имени в течение многих лет, поэтому было бы глупо что-то менять после свадьбы.

Но А.Р. Расави отмечает, что это относится только к "очень маленькому сегменту" индийских семей.

"Только образованная, уверенная в себе жительница большого города может позволить себе называть мужа по имени", - говорит она.

"Это немыслимо для десятков миллионов женщин в сельской Индии и даже в консервативных городских домах. Если молодая женщина пытается противостоять устоям, ее быстро "ставят на место" свекровь или другие пожилые женщины", - отмечает Расави.

Рохини Павар говорит, что враждебная реакция многих в ее деревне только усилила решимость женщин в ее группе продолжать оспаривать патриархальные традиции.

"Понимаете, менять что-либо довольно сложно. Нас спрашивают, почему для нас так важно называть их по имени - какая, в сущности, разница?", - говорит она.

"Мне кажется, что пока вы не начнете решать небольшие проблемы, вы не сможете подобраться к более крупным и важным", - продолжает Рохини.

Это, может, и маленький шаг, но это первый шаг, говорит она. А первый шаг - всегда большой.