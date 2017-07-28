7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. У Саакашвили не осталось ни одного гражданства. Как так получилось?

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Президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства экс-главу Грузии Михаила Саакашвили, который ранее потерял и грузинское гражданство. Русская служба Би-би-си разбиралась, может ли государство забрать у человека последний паспорт и как жить без гражданства.

2. Вуду по-русски: скромные язычники из "резервации" на Урале

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Десятки тысяч людей, живущих в Закамье, - язычники. Это похоже на резервацию для коренного населения - как у индейцев в США, пишет фотограф Дмитрий Ермаков.

3. Бывший бездомный, ныне автор бестселлера: "Как случай изменил мою жизнь"

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Жан-Мари Ругол больше четверти века прожил на улицах Парижа, без крыши над головой. Но случайная встреча с французским политиком кардинально изменила жизнь бездомного. Тот убедил Жан-Мари написать книгу. Книга стала бестселлером.

4. Рабский труд таджикских мигрантов в арабских странах

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Таджикские власти хотят ослабить свою зависимость от России и перенаправить поток мигрантов на заработки в страны арабского Востока. Многие из них уже там работают, причем на рабских условиях.

5. #Londonблог в Уитстабле: самые быстрые устрицы в Англии

Команда #Londonблог отправилась в Уитстабл. Этот город в английском графстве Кент знаменит своими устрицами и состязанием по их скоростному поеданию.

6. Кому не повезло с рождением: интернационализм по-сталински

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НКВД 80 лет назад развернул "национальные операции", ставшие существенным элементом "Большого террора". Для представителя "неблагонадежного" народа риск попасть под каток репрессий возрастал многократно. 247 тысяч советских граждан были расстреляны и три миллиона сосланы по национальному признаку.

7. Если не Богатов, то кто: что привело к аресту московского математика

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev / TASS Image caption Домашний арест Богатову назначен до 31 августа 2017 года

Математику Дмитрию Богатову грозит срок по обвинению в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Основа обвинения - экстремистские сообщения на форуме сисадминов. Би-би-си попыталась установить их авторство и обнаружила, что эти сообщения - только вершина айсберга.