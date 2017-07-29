История Чарли Гарда: почему ребенку отказали в лечении?

Правообладатель иллюстрации Featureworld Image caption Многие задаются вопросом о том, почему родителям Чарли не было позволено использовать все возможные варианты лечения

Затянувшийся ожесточенный спор о том, нужно ли дать еще один шанс Чарли Гарду, начался с потери взаимного доверия между врачами и родителями больного младенца.

Когда группа врачей, поддержанная несколькими ведущими медицинскими центрами, решила, что нарушения в мозгу ребенка необратимы, она исходила из того, что Чарли уже ничто не поможет.

Это было полгода назад. Но у врачей не было полномочий отключить систему жизнеобеспечения ребенка без согласия на то его родителей.

Это означало, что детская больница на Грейт-Ормонд-стрит должна была обратиться в суд.

В ходе череды судебных процессов судьи постановили, что для Чарли лучше умереть, потому что он мог страдать от невыносимых мучений, а предложенное экспериментальное лечение в США было бесполезным.

По мнению некоторых комментаторов в США, ситуация с Чарли стала следствием того, что в Великобритании действует государственная система здравоохранения.

Судья, председательствовавший на процессе, заявил, что подобные заявления бессмысленны.

Но многие все же будут задаваться вопросом о том, почему родителям Чарли не пошли навстречу и не позволили им использовать все возможные варианты лечения, даже если шансы на улучшение были малы.

Ложные надежды

Родители мальчика Конни Йейтс и Крис Гард были воодушевлены поддержкой американского врача, профессора неврологии Мичио Хирано, разработавшего экспериментальное лечение, которое называется "нуклеозидная терапия".

Но Хирано предложил помощь, не запросив полную историю болезни Чарли.

Мичио Хирано был приглашен обследовать Чарли в январе и в итоге сделал это в июле.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Больница на Грейт-Ормонд-стрит заявила, что родители Чарли действовали, как они считали, в интересах сына, и никто не вправе их за это упрекать

Попечитель, назначенный представлять интересы Чарли в суде, указывал, что если будет предложен новый вид лечения, его инициаторы обязательно должны иметь исчерпывающее представление о состоянии здоровья Чарли.

То есть предложение о лечении могло быть сделано после получения полной информации и не должно было вызывать "ложные надежды и неоправданные ожидания".

В суде завязалась дискуссия из-за различий в этических подходах к экспериментальному лечению в США и Великобритании.

В Соединенных Штатах считается приемлемым давать больному лекарство, даже если оно не способно ему помочь - врачи в таком случае исходят из того, что оно может помочь другим в будущем.

В Великобритании врачам не разрешено прописывать больному лекарства, которые ему заведомо не помогут.

Помимо юридического спора началась и другая битва, которую родители Чарли очень эффективно вели в интернете.

С помощью краудфандинга они собрали 1,7 млн долларов (более 80 тыс. пожертвований) на лечение, появились соответствующие петиции и страница в "Фейсбуке" под названием "Армия Чарли".

Публичные призывы

Среди тех, опубликовал слова поддержки в "Твиттере", были папа римский и Дональд Трамп. Судьба Чарли стала вопросом международного масштаба. В кампанию вступили общественные организации, выступающие за безусловный приоритет человеческой жизни.

Как заявил судья, одной из ловушек в социальных сетях стал тот факт, что наблюдавший за этой историей мир почувствовал, что может составить свое мнение о проблеме, хотя не имел при этом представления о фактах.

Врачи и медсестры клиники на Грейт-Ормонд-стрит, одной из самых известных детских больниц в мире, подвергались оскорблениям и даже угрозам расправы - подобные действия родители Чарли осуждали.

В подобных случаях медперсонал всегда остается анонимным, однако это затрудняло возможность ответить на постоянные отчаянные публичные призывы со стороны родителей Чарли и берущие за душу фотографии их сына.

Больница на Грейт-Ормонд-стрит заявила, что родители Чарли действовали, как им казалось, в интересах сына, и никто не вправе их за это упрекать.

Больница также сообщила, что обратит пристальное внимание на те уроки, которые можно извлечь из непростого для нее судебного дела, добавив, что все участники этой истории хотели бы, чтобы ее конец не был столь трагичным.