Венесуэла подошла к "точке перелома". Что происходит в стране?

Правообладатель иллюстрации Reuters

В воскресенье в Венесуэле пройдут созванные президентом Николасом Мадуро выборы в новую Конституционную ассамблею, главной задачей которой станет изменение существующего основного закона страны.

Власти говорят, что это позволит положить конец беспрерывной череде протестов и установить в стране мир и согласие, однако контролирующая Национальное собрание оппозиция считает, что этот шаг нарушает демократические принципы и призван сосредоточить всю власть в руках Мадуро.

Выборы в Конституционную ассамблею не будут всеобщими: часть членов нового органа будет избираться на местных выборах, а часть - голосованиями в общественных организациях, лояльных президенту Мадуро.

На прошлой неделе в стране прошел организованный оппозицией неофициальный референдум, в котором приняли участие более семи миллионов человек (всего в Венесуэле 19,5 млн зарегистрированных избирателей). 98% голосовавших высказались против созыва Конституционной ассамблеи.

Противники Мадуро в преддверии голосования говорят о "Часе Ноль", - то есть о переломном моменте.

Что стоит за венесуэльским кризисом и в чем его причины?

Почему Венесуэла расколота?

Венесуэла разделена на "чавистов", то есть последователей левой социалистической идеологии, которой руководствовался покойный президент Уго Чавес, и тех, кто хочет смены 18-летнего правления его Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).

Мадуро, сменивший после смерти в 2013 году Чавеса, был избран, чтобы продолжить его популистскую политику борьбы с неравенством и нищетой путем перераспределения доходов от нефтяного экспорта - основной статьи дохода бюджета этой латиноамериканской страны.

Однако оппозиция заявляет, что за годы правления PSUV демократические институты страны были разрушены, а экономика пришла в полный упадок.

Чависты в ответ обвиняют оппозицию в элитизме, а ее лидеров в том, что их спонсируют США, с которыми у страны не самые лучшие отношения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жена Мадуро Силия Флорес поддержала кампанию мужа по созыву нового выборного органа

Чем не угодил Мадуро?

Бывший водитель автобуса Николас Мадуро не смог вдохновить чавистов в той мере, в какой это умел делать его предшественник. К тому же в период правления Мадуро экономика оказалась во власти падающих цен на нефть.

Нефтяные доходы составляют около 95% всей экспортной выручки Венесуэлы, часть которой использовалась для финансирования весьма щедрых социальных программ, что позволило, согласно официальным данным, обеспечить жильем более 1 млн беднейших венесуэльцев.

Критики утверждали, что посредством щедрых пособий и льгот для беднейших слоев власть пытается приобрести себе голоса избирателей.

Однако падение сырьевых доходов из-за низких цен на нефть вынудили власти сократить социальные программы, что привело к недовольству и разочарованию со стороны закоренелых чавистов.

В стране несколько лет продолжается сокращение экономики, растет инфляция, существует острый дефицит на товары первой необходимости и медицинские препараты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Уличная борьба в Венесуэле продолжается много месяцев

Чем вызваны нынешние протесты?

Напряженность в обществе заметно возросла, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.

Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.

В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков были убиты более 100 человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер оппозиции Энрике Каприлес Радонски на пресс-конференции в Каракасе 28 июля

Чего хочет оппозиция?

Оппозиция призывает Мадуро сложить свои полномочия и выдвигает следующие требования:

Освободить от занимаемых должностей судей, ответственных за декрет 29-го марта;

Провести в 2017 году всеобщие президентские выборы;

Создать "гуманитарный канал", который бы позволил импортировать медикаменты, чтобы справиться с существующим в Венесуэле дефицитом;

Освободить всех политических заключенных.

Почему оппозиция не может ничего добиться?

Одна из проблем оппозиции заключается в том, что в ней нет единства. Круглый стол демократического единства (MUD) состоит из правоцентристских, левоцентристских и центристских партий, у каждой из которых собственные цели.

Как полагает профессор Мигель Тинкер Салас из калифорнийского Помона-колледжа, оппозиция Венесуэлы страдает от тех же проблем, что и правительство.

"Это постоянное балансирование на грани допустимого - все или ничего, нет никакого переговорного процесса, речи нет ни о какой согласительной процедуре, переходном периоде", - сказал профессор Салас в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Венесуэле ощущается острая нехватка основных продуктов, что вынуждает многих отправляться в соседнюю Колумбию за покупками

Зачем Мадуро понадобилась Конституционная ассамблея?

Находясь под ежедневным давлением беспрерывных протестов и не желая уступать оппозиции и созывать досрочные выборы, Мадуро решил объявить о создании нового выборного органа, заявив, что оппозиция пытается нелегально свергнуть его законно избранное правительство.

Он утверждает, что новая конституция "нейтрализует" оппозицию и "разгромит планы заговорщиков", установив в Венесуэле мир и согласие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Митинги в Каракасе проводят и сторонники президента Мадуро

Кто в войдет в ассамблею?

В новом выборном органе, по замыслу кабинета Мадуро, будет 545 граждан со всех уголков страны, принадлежащих в основном к тем социальным слоям, где нынешний президент по-прежнему популярен.

Это означает, что оппозиционные голоса будут либо сильно разбавлены, либо вовсе из него исключены.

Согласно опросу, проведенному социологами Datanalisis, около 70% венесуэльцев не поддерживают план создания нового органа, тогда как 80% не хотят видеть Мадуро на посту президента.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption "Долой диктатуру!" - гласит граффити на улице в Каракасе

Как реагирует оппозиция?

Лидеры оппозиции воспринимают этот шаг как попытку президента усилить свою власть и продлить срок своих полномочий и призывают бойкотировать голосование.

Как утверждают противники Мадуро, процесс созыва нового учредительного собрания и составление новой конституции будет означать отсрочку на неопределенный срок назначенных на нынешний год местных и президентских выборов, которые должны пройти в декабре 2018 года.

Помимо этого оппозиционеры опасаются, что новый выборный орган еще больше ослабит Национальную ассамблею.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жизнь в стране фактически парализована из-за непрекращающихся забастовок

Что говорят эксперты?

"Учредительное собрание может стать положительным моментом, - полагает профессор Салас. - Однако в нынешнем контексте я не вижу, как это может произойти".

Эксперт по Венесуэле, профессор Джулия Бакстон из Центрально-Европейского университета полагает, что можно двояко интерпретировать нынешние намерения кабинета Мадуро:

как попытку реанимировать "чавизм", т.е. социалистическую идеологию президента Чавеса;

или как попытку построить параллельный орган существующему, который контролируется оппозицией.

"Как бы то ни было, созыв Конституционной ассамблеи, скорее всего, в конечном счете будет расценен как самый серьезный просчет за все президентское правление Мадуро", - сказала профессор Бакстон Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Колумбии полагает, что власти Венесуэлы должны искать мирное решение по выходу из кризиса

Как реагируют другие страны?

Президент соседней Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже заявил, что его страна не признает результаты воскресного голосования в Венесуэле по созданию нового выборного органа.

"Эта Конституционная ассамблея не будет законна, и потому мы не сможем признать результаты [голосования]", - заявил Сантос, добавив, что его правительство настаивает на мирном разрешении кризиса в Венесуэле.

США ранее ввели адресные санкции в отношении 13 нынешних и бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников в связи с предложенным Мадуро планом.

Администрация Дональда Трампа заявила, что рассмотрит возможность расширения санкций, впервые введенных при президенте Бараке Обаме.

Они, без сомнения, еще более подорвут бедствующую экономику Венесуэлы.

Авиакомпания Air France объявила в субботу, что в связи с кризисом приостанавливает полеты в Венесуэлу с 30 июля по 1 августа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Удастся ли властям подавить уличные протесты с помощью референдума?

Что будет дальше?

Несмотря на угрозы санкций и предупреждения со стороны лидеров других стран, власти уверены в том, что голосование состоится.

Однако никто не берется предсказать, во что это может вылиться в стране, страдающей от острого дефицита продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости, а также растущих цен.