Бывший дипломат: сокращение персонала дипмиссий США ударит по россиянам

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В посольстве США в Москве работают сотни россиян

Бывший американский дипломат, работавший в Москве, предсказывает, что объявленное Россией резкое сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах - тех, кто работает в посольстве и консульствах, а также собирается получить американскую визу.

"Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз", - сказал Русской службе Би-би-си Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980-90-е годы, пояснив, что в консульском отделе американского посольства в Москве и в консульствах в других городах работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов.

Бывший дипломат предполагает, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов.

"Насколько я понял, кого именно сокращать оставлено на усмотрение властей Соединенных Штатов. А им гораздо легче сократить местный персонал - не потому что эти люди хуже работают, нет, они прекрасно работают! - но просто потому, что у них такие контракты, что их проще уволить", - пояснил Йенсен.

Российский МИД в минувшую пятницу объявил о сокращении к 1 сентября штата дипломатических представительств США - посольства в Москве, генконсульства в Санкт-Петербурге и консульств в Екатеринбурге и Владивостоке - более чем в два раза, до 455 человек. Именно столько сотрудников, по объяснениям Москвы, работают в российских дипмиссиях в США.

В воскресенье президент России Владимир Путин в телеинтервью подтвердил и дополнил это объявление, сказав, что число сотрудников американских диппредставительств в стране сократится на 755 человек.

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption Сокращение может коснуться и Генерального консульства США в Петербурге (на фото), и консульств в Екатеринбурге и Владивостоке

"Эскалация, а не просто ответ"

Бывший посол Британии в Москве Тони Брентон в интервью Всемирной службе Би-би-си назвал этот шаг "самой большой высылкой дипломатов в истории".

По подсчетам сайта Diplopundit.net, в 2013 году в дипмиссиях США в России работал 301 дипломат и 934 местных сотрудника.

Если эта пропорция сохранилась, то теоретически США могут вообще не сокращать число своих дипломатов, поскольку их меньше 455, и уволить только местных. В реальности, конечно, дипмиссии не смогут обойтись без какого-то числа работников из россиян - сотрудников консульств, водителей, садовников, сантехников, уборщиц и т.д.

Дональд Йенсен допускает, что сокращение коснется и многих дипломатических должностей в разных отделах посольства - например, тех, что занимаются торгово-экономическими, культурными или военными контактами с Россией.

"Я думаю, это все в ближайший месяц приведет к лихорадочной сортировке: кто остается, а кто больше не сможет работать в посольстве", - предположил в интервью Би-би-си московский корреспондент газеты Washington Post Эндрю Рот.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В начале июля после долгой беседы с Трампом на саммите G20 Путин выражал осторожный оптимизм. Но затем конгресс принял закон о санкциях против России, а администрация Трампа дала понять, что президент его подпишет

Рот отмечает, что предписанное Россией сокращение штата гораздо масштабнее объявленной еще при Обаме декабрьской высылки 35 российских дипломатов, ответом на которую оно формально является.

"Мне представляется, что это вызовет ответ уже со стороны США, и дальше мы увидим новые шаги такого рода. Это - эскалация, а не просто ответ", - сказал Эндрю Рот.

Без надежды на Трампа

Тони Брентон, работавший британским послом в Москве в 2004-2008 годах, отвечая на вопрос Би-би-си о возможных новых демаршах и санкциях, напомнил, что МИД России пообещал зеркально отвечать на возможные дальнейшие высылки российских дипломатов из США, и таким образом все время поддерживать паритет численности дипмиссий.

Он отметил, что этот демарш обозначает поворот в поведении Кремля, который, по оценке Брентона, до последнего времени надеялся на улучшение отношений с США при президенте Дональде Трампе.

"Теперь они явно оставили эту надежду и вернулись на позицию, которую занимали при Обаме. Они как бы говорят: мы будем вести себя с вами настолько твердо, насколько твердо вы ведете себя с нами", - считает Тони Брентон.