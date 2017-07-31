Пресса Британии: новые старые откровения принцессы Дианы

В обзоре британских газет:

Россия высылает сотни американских дипломатов

Чем грозят двору откровения принцессы Дианы?

"Невеста халифата" о мрачных буднях в логове ИГ

Москва действует по принципу "око за око"

Некоторые британские газеты успели вскользь написать о решении Москвы выслать 755 американских дипломатов в рамках контрсанкций в отношении США. Издания подчеркивают, что этот шаг усугубит напряженность в отношениях между двумя странами настолько, что в ближайшие несколько лет даже о намеке на потепление можно забыть.

Корреспондент Times в Москве Том Парфитт в небольшой заметке излагает общие детали этой истории.

МИД России послал властям США официальный запрос, в котором просит американских партнеров к 1 сентября этого года сократить число сотрудников своей дипмиссии до 455 человек.

Основные сокращения, пишет Times, пройдут за счет дипломатов, работающих в посольстве США в Москве и в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Издание подчеркивает, что не все тысяча с лишним человек, работающие в настоящий момент на территории России - граждане США, среди них есть и россияне, которые тоже рискуют остаться без работы.

Путин заявил, что потенциально есть и другие меры, которые Россия может применить против Вашингтона, но в настоящий момент он против этого, пишет газета.

Times также напоминает, что в декабре прошлого года завершавший свой президентский срок Барак Обама выслал 35 российских дипломатов с семьями в связи с предполагаемым вмешательством России в ход президентских выборов в США. На сборы Обама им дал 72 часа, пишет издание.

Daily Telegraph в своей небольшой статье на эту тему описывает происходящее с помощью выражения "око за око".

"Сначала Чарльз не давал мне прохода"

Разгорается нешуточный скандал вокруг видеозаписей принцессы Дианы, оказавшихся в распоряжении телеканала Channel 4.

По данным Times, всего существует 12 видеокассет, из которых семь легли в основу документального фильма "Диана: по ее собственным словам", который канал готовит к показу в ближайшее воскресенье.

Первым против показа выступил брат Дианы граф Спенсер. Он призвал руководство канала проявить уважение к памяти принцессы Уэльской. Затем в борьбу вступил кто-то из ближайших друзей Дианы. Газета Guardian не называет его имени, но пишет, что этот человек написал телевизионным боссам несколько писем и намерен во что бы то ни стало воспрепятствовать показу.

Еще одна близкая подруга Дианы, Роза Монктон, заявляет, что принцесса Уэльская не могла себе даже представить, что записи когда-нибудь просочатся в прессу.

"Они не принадлежат общественности. [Их использование] это грубое вторжение в ее частную жизни и в частную жизнь ее семьи", - сказала Монктон в интервью Guardian.

Граф Спенсер считает, что обнародование сугубо личных записей Дианы может очень ранить ее сыновей - принцев Уильяма и Гарри.

Записи, о которых идет речь, были сделаны в Кенсингтонском дворце в 1992-93 годах. По сути, это записи разговоров Дианы с ее учителем по технике речи, актером Питером Сеттеленом.

Она рассказывает, что в начале их романа с принцем Чарльзом он буквально не давал ей прохода, очень настойчиво ухаживал и всячески добивался ее, но после рождения принца Гарри в 1985 году их интимные отношения начали резко сходить на нет.

По ее словам, они занимались любовью примерно один раз в три недели, а потом и вовсе перестали.

По словам Дианы, когда она сказала мужу, что ей известно о его романе с Камиллой Паркер (ныне герцогиней Корнуолльской), он ответил: "Я отказываюсь быть единственным принцем Уэльским, у которого не было любовницы".

"Я чувствовала себя отвергнутой. Мне казалось, что я недостаточно хороша для этой семьи. И я начала вредить самой себе", - цитирует Диану Times. Принцесса Уэльская была уверена, что ее пищевые расстройства - в частности, булимия - стали следствием рухнувшей семейной жизни.

На тех же записях она рассказывает о том, как ходила за советом к королеве, но та ничем ей не помогла; как она влюбилась в своего телохранителя Барри Манаки, который позднее погиб в автомобильной катастрофе; как королевская семья не слишком волновалась по поводу любовной связи Чарльза на стороне.

По мнению подруги покойной принцессы Розы Монктон, Питер Сеттелен не должен был задавать Диане все эти наводящие вопросы, на которые она отвечала по наивности. "Для нее это была своего рода терапия", - цитирует Guardian Монктон.

Бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбитер считает, что это именно Сеттелен продал видеозаписи телеканалу Channel 4. Такого же мнения придерживается и биограф королевской семьи Пенни Джуниор, пишет Daily Mail.

Таблоид пишет, что права на эти записи есть только у Питера Сеттелена. В свое время брат Дианы, граф Спенсер, пытался оспорить это в суде, но проиграл.

Как следует из статьи в Times, до гибели Дианы кассеты оставались у нее. В 2001 году полиция нашла их при обыске в доме бывшего дворецкого Дианы Пола Баррела. Его обвинили в краже личных вещей принцессы Уэльской, но дело развалилось.

Судя по всему, тогда записи и попали к Сетеллену, чьи права на них были признаны, так как он - один из действующих лиц. В 2004 году часть из них попала на американский канал NBC и была использована в документальном фильме, однако британские вещатели отказались транслировать их у себя.

Бывший пресс-секретарь королевы сказал, что Channel 4 расплатился с Сеттеленом "кровавыми деньгами" и что, если показ состоится, это обернется катастрофой для королевской семьи.

Руководство Channel 4 заявило, что отдает себе отчет в том, что эти записи были сделаны для личного пользования, но они представляют большую историческую ценность. По ним можно будет составить более детальный портрет принцессы, имевшей огромное влияние на общественное мнение в Великобритании.

"Невесты халифата"

Студенка факультета физики из Марокко Митат Ислам жила припеваючи, все у нее получалось и будущее обещало быть светлым, так начинает свой рассказ Daily Mail.

Однажды на одном из сайтов знакомств она познакомилась с молодым бизнесменом-мусульманином из Великобритании. Вскоре он приехал в Марокко к ее родителям просить ее руки.

Молодые люди поженились, и Ахмед начал оформлять своей молодой жене визу на въезд в Британию. Митат была на седьмом небе от счастья и не увидела ничего особенного в том, что муж предложил ей пожить немного в Турции, а уж потом в Лондон.

Так девушка оказалась в Сирии, в самом логове так называемого "Исламского государства" (организация запрещена в России, Британии и ряде стран), среди "невест халифата".

Это была, пишет DM, "маленькая Британия" в пригороде Ракки.

Митат рассказала, что по началу ее муж, выросший недалеко от Лондона, вел себя как настоящий европеец. Разрешил ей продолжать носить джинсы, майки и даже модные платья. Был вежлив и внимателен.

И даже когда в аэропорту Стамбула он практически силой сразу запихнул ее на другой рейс в Газиантеп, она все еще не понимала, что происходит.

Все встало на свои места, когда она оказалась в Сирии в большом доме, битком набитом женщинами и детьми. Каждая из них рассказывала похожую историю, но не все разделяли мнение Митат относительно того, что это ад, из которого надо бежать.

Многие женщины были так страстно влюблены в своих мужей, что закатывали им сцены ревности из-за секс-рабынь. Митат быстро поняла, что здесь лучше не делиться своими планами и надеждами. Хотя, говорит она, скоро стало понятно, что надеяться не на что.

Вскоре Ахмеда убили. После него ее еще дважды силой выдавали замуж. Она родила двоих детей, но, в конце концов, ей удалось бежать.

Ее историю мы знаем только потому, что, оказавшись в безопасности на севере Сирии, она сама пожелала встретиться с журналистами, на нее вышли сотрудники Sunday Times.

Митат считает своим долгом рассказать обо всем, что с ней случилось, чтобы больше никто и никогда не оказался на ее месте.

Обзор подготовила Анастасия Успенская, bbcrussian.com