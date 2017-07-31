Неженская работа: история медсестер Первой мировой

Image caption Нелли Cпиндлер - одна из сестер, работавших вместе с врачами в госпиталях на передовой

"Никакие слова не смогут облегчить ваше горе. Есть лишь одно утешение - ваша дочь потеряла сознание сразу после того, как попала под обстрел, и она покинула этот мир спокойно, без особых мучений".

Этими словами 36-летняя старшая медсестра Минни Вуд пыталась утешить родителей медсестры Нелли Спиндлер, погибшей под обстрелом во время битвы при Пашендейле в 1917 году.

Из письма Минни известно, что в госпиталь в пяти километрах от линии фронта, где работала 26-летняя Нелли, попал снаряд.

"Обстрел продолжался весь день", - писала Минни, которая прибежала на место взрыва и держала умирающую Нелли на руках.

Битва при Пашендейле - одно из крупнейших и самых кровавых сражений Первой мировой войны.

Битва продолжалась три месяца - с 31 июля по 10 ноября 1917 года недалеко от реки Ипр. Сражаться приходилось на местности, превратившейся со временем из-за дождей в малопроходимую трясину.

Все - и медсестры, и солдаты - стойко переносили сложнейшие погодные условия и постоянные обстрелы.

Хрупкие, аристократичные девушки

"Я поражена тем, что делали сестры и как им удавалось сохранять спокойствие, несмотря на все ужасы войны", - говорит капитан Амелия Каммингс, военная медсестра из Королевского корпуса медсестер имени королевы Александры, который также служил на Ипре сто лет назад.

В понедельник Амелия присоединится к тысячам родственников погибших солдат, чтобы отметить на кладбище Тайн Кот недалеко от реки Ипр столетие начала битвы при Пашендейле.

"После долгих часов курсов мы хорошо подготовлены к возможным конфликтам", - говорит капитан Каммингс, которую направили в Афганистан в 2014 году, где сестрам приходилось иметь дело с постоянными бомбежками и нужно было постоянно совершенствовать свои навыки.

"Большинство сестер из Службы медицинских сестер имени королевы Александры были хрупкими, аристократичными девушками, которые жили "в оранжерейных условиях", пока им не пришлось столкнуться с жестокостями войны", - добавляет Амелия Каммингс.

Image caption Капитан Амелия Каммингс восхищена тем, как работали сестры ее корпуса во времена войны

Нелли Спиндлер родилась в графстве Йоркшир и работала медсестрой в Службе медицинских сестер имени королевы Александры. Ее похоронили с военными почестями недалеко от госпиталя в Западной Фландрии, в котором она работала.

Она - единственная женщина наряду с похороненными тут же 10 000 мужчин, и лишь короткая надпись на ее надгробной плите - "штатная медсестра" - отличает ее могилу от могилы солдата.

По данным Комиссии по воинским могилам Содружества, в Бельгии были похоронены всего две женщины. Для сравнения, во Франции эта цифра больше - 122 женщины. Это неудивительно, ведь все основные госпитали были расположены именно на территории этой страны.

И очень мало известно о тех сестрах, которым удалось пережить битву.

В книге "Сестры Пашендейле" профессор Кристин Халлетт собрала некоторые письма и личные дневники сестер. Она уверена, что можно сделать гораздо больше для того, чтобы рассказать об их героизме.

"Они не были хрупкими существами, которые нуждались бы в мужской защите. Многие солдаты просто не выжили бы без помощи сестер", - говорит профессор Халлетт.

Image caption Сестрам приходилось постоянно учиться в госпиталях, например, как проводить хирургические операции

Примерно 50-100 сестер работали в госпиталях и в санчастях на Ипре.

"Было очень страшно лежать в кровати и понимать, что в любой момент тебя может разорвать на части", - писала в дневнике одна из сестер Мэри Тилтон, работавшая в непосредственной близости от границы с Германией. Как она вспоминает, немцы буквально осыпали их бомбами.

По ее словам, она пыталась шутить в особенно страшные минуты, когда, например, у нее дрожали коленки так, что ударялись друг о друга.

Сестра из Сассекса Виолетта Терстан, как пишет Халлетт, "оттащила раненого мужчину в укрытие, рискуя при этом собственной жизнью" перед тем, как ассистировать в хирургической операции в прифронтовом госпитале под постоянным обстрелом.

В 1917 году сестры находились на рекордно близком расстоянии до боевых действий - в пяти километрах от линии фронта.

Это спасло жизни многих раненых солдат, но после смерти Нелли 21 августа 1917 года было все же решено переместить госпитали подальше от мест сражений.

Женская работа?

Сестры видели в своей прифронтовой работе возможность выйти за рамки привычной роли домохозяйки.

"Вы не думайте о симпатичной сестричке в форме рядом с храбрым солдатом, - предостерегает от стереотипов историк из Имперского колледжа Лондона Эмили Мэйхью. - К 1917 году военная медицина была на пике развития, и не последнюю роль в этом сыграли именно медсестры".

Раньше они занимались чем-то более простым - застилали постели, заботились о гигиене пострадавших и чистоте палат, но в 1917 году их роли поменялись".

А позднее они научились оказывать первую помощь пациентам в шоковом состоянии - лучше всего помогает, как они выяснили, смесь из соляного раствора, кофе и бренди.

Они же стали разбираться в обезболивающих и научились проводить хирургические операции.

"Эта работа требовала невероятных усилий, и они выполняли ее изо дня в день", - рассказывает Эмили Мэйхью.

Image caption Указатель на одном из пунктов помощи раненым солдатам на Ипре, похожих на современные больницы

Особого восхищения, по ее словам, заслуживает забота сестер об умирающих солдатах.

Если раненому уже ничем нельзя было помочь, его отправляли в отдельную палату, в которую врачи уже не заходили. Сестра же заботилась о нем до последнего, разговаривала с ним, расчесывала ему волосы, подносила воду. И все время записывала то, что говорил умирающий солдат.

"Одной из сестер пришлось за один день написать 66 писем семьям раненых солдат. Или чтобы рассказать им о том, что их сын умирает, или чтобы передать им его последние слова", - говорит историк.

"Семьи сначала получали официальную похоронку, но вдогонку им на почту обязательно приходило письмо от очаровательной девушки, написанное каллиграфическим почерком. Можете себе представить, каким это было утешением".

Image caption Могила Нелли Спиндлер на военном кладбище на территории Бельгии, где наряду с ней похоронены 10 000 солдат

Военные медсестры в наши дни занимаются тем же самым - во время конфликта в Афганистане, например, ведут дневники умирающих солдат.

"Это почти то же самое. Пытаться хоть как-то облегчить последние часы жизни умирающего. И медсестры отлично с этим справлялись, сидя возле кровати раненого с листом бумаги и ручкой".

Даже спустя сто лет работа сестер Пашендейле наполняет гордостью всех сестер, говорит капитан Каммингс.

"Сестры на собственном примере показали, что женщины довольно долго находились в непосредственной близости от линии фронта. Прошло уже немало времени, но я надеюсь, что память о них будет жить".