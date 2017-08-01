Фестиваль "Фриндж" в Эдинбурге: что нужно знать

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Со 2-го по 28-е августа в столице Шотландии Эдинбурге будет открыт для всех желающих ежегодный театральный фестиваль "Фриндж", которому в этом году исполняется 70 лет. В чем его уникальность, что на нем смотреть и как стать его участником? Об этом - в нашем кратком путеводителе.

"Фриндж" в Эдинбурге: что это такое?

Объяснить, что такое "Фриндж", очень просто: это когда весь город с утра и до позднего вечера на три недели августа превращается в сценическую площадку.

Эдинбург для этого подходит как нельзя лучше. Каждый, кто в этом городе когда-либо бывал, согласится, что все в нем зрелищно и располагает к неожиданностям, а это уже само по себе - залог хорошей постановки: ландшафт, архитектура, крайне переменчивая погода и музыкальная речь его жителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что-то всегда происходит впервые: в этом году на Королевской Миле в центре Эдинбурга установлены антитеррористические барьеры, чтобы оградить актеров и зрителей

Как и почему возник "Фриндж"?

В 1947 году Эдинбург в качестве места для проведения фестиваля искусств выбран был не случайно: город не пострадал от немецких бомбежек, имел достаточное количество театральных площадок и гостиниц, готовых разместить актеров и зрителей.

Задумал Международный фестиваль искусств в те годы неизвестный, а сегодня легендарный австрийский оперный импресарио Рудольф Бинг, приехавший в Британию в годы войны и тут же организовавший для одного богатого английского мецената оперный фестиваль в Глайндборне, который проходит до сих пор и является чем-то вроде "оперного Аскота" [королевские скачки в Аскоте - ежегодный фестиваль скачек в Великобритании, проходящий в графстве Беркшир неподалеку от Виндзорского замка].

Бинг хотел дать уставшей от войны и тягот британской и европейской публике немножко хороших зрелищ в виде музыкальных, театральных и оперных постановок.

Был проведен отбор участников и определена программа, как вдруг в город нагрянули со своими постановками восемь неприглашенных театральных коллективов, чтобы тоже показать себя под фестивальную сурдину.

Их не прогнали, но оставили вне программы, и так 70 лет назад на задворках большого фестиваля родился малый - "Фриндж" (в переводе с английского - задворки, окраина).

У него за эти годы появилось много подражателей в других странах - их сейчас порядка двухсот, но эдинбургский "Фриндж" все равно остается самым-самым, и в плане известности и престижа, и в плане масштаба.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Два фестиваля очень похожи, но совсем разные

Что отличает эти два фестиваля?

В наше время Эдинбургский международный фестиваль (ЕIF) оказался в тени своего незаконнорожденного отпрыска.

Проходит он практически в те же самые дни (с 4-го по 28-е августа), но у него серьезная солидная программа, которую отбирает что-то вроде главреперткома.

Взять хотя бы нынешнюю: тут и премьера новой пьесы современного классика Алана Эйкборна "The Divide" ("Водораздел"), и вагнеровская "Валькирия" с Брином Терфелем, и выдающаяся японская пианистка Мицуко Учида с Моцартом и Шуманом, и много чего еще.

"Фриндж" - это стихия.

Несмотря на то, что в 1958 году было образовано The Fringe Society, оно на само деле ничего не цензурирует. Его главный принцип в том, что "Фриндж" - это свободное поле для демонстрации талантов и художественных идей, и каждый, у кого есть что показать-рассказать, может на нем выступить.

В каком-то смысле "Фриндж" сегодня свободнее интернета.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption В Эдинбурге во время "Фринджа" порой не распознать - ты уже на спектакле или это просто так?

Как стать участником?

Вам кажется, что от ваших с подругой по парте искромётных шуток лежат все, находящиеся в радиусе шести метров? Возможно, вам пора на "Фриндж".

Там нет никакого отбора, но и гонорара за выступление не заплатят, зато вы сможете (если сможете) сами найти себе площадку, дать объявление в фестивальной брошюре, купить себе билет в шотландскую столицу, найти ночлег, ну а все остальное, может быть, сделает удача. Если захочет.

Помочь вам во всем этом нелегком деле могут подробные пошаговые советы, которые постоянно пополняет на сайте The Fringe Society.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Подробнейший путеводитель по "Фринджу" поможет определиться и новичку, и знатоку

Как стать зрителем?

20 лет назад на "Фриндже" было зарегистрировано 600 постановок. Сюда включается все - спектакли, моноспектакли, скетчи, юморески, музыкальные номера, театрализованные приколы и т.д.

В 2017 году будет показано 3200 постановок и номеров. Отсюда мораль: всего не увидишь, да и не надо.

Можно, конечно, как Буратино, с первым северным лучом бежать глазеть на темные полуподвальные подмостки, но лучше взять в руки "библию Фринджа" (так называют краткий гид по всему, что будет показано) и спокойно выбрать что-то, что кажется заманчивым именно вам, а не разноперым критикам.

Каждый, кто так или иначе оказывается в Эдинбурге в августе, становится зрителем, даже если не купит ни одного билета - где-нибудь в каком-то пабе, на улице, в фойе он что-то такое увидит - ну а если купит билет, то и подавно.

Только надо помнить одну вещь: "Фриндж" - как участие в нем, так и лицезрение - ничего не гарантирует - ни славы, ни удовольствия. Зритель может нарваться (и не раз) на откровенную нарциссическую ерунду, а актер - не добиться ни долгожданного контракта, ни даже хлопков публики.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Ходите по Эдинбургу с широко открытыми глазами, и тогда нужная информация сама себя обнаружит

Что на "Фриндже" самое главное?

Смех. Более трети всего, что показывается на "Фриндже", - это комедийные шоу. Именно тут оттачивают шутки и злословие нарождающиеся артисты разговорного жанра, или, как их называют в Британии, стэндап-комики.

Из "Фринджа" вышли такие трагикомические таланты, как Стив Куган (и его персонаж Алан Партридж), Дилан Моран (и его альтер-эго - владелец книжного магазина Бернард Блэк), Рассел Брэнд, а совсем недавно - Фиби Уоллер-Бридж, получившая в 2013 году первую премию "Фринджа" за свой моноспектакль, на основе которого Би-би-си сняла сериал "Fleabag" ("Дрянь").

Шутки остроумов "Фринджа" потом расходятся по интернету, как анекдоты. Вот некоторые из них.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Масай Грэм удачно сострил на "Фриндже-2016"

Хохмы стэндап-комиков, прозвучавшие на "Фриндже" за последние несколько лет:

"Мой папа предложил мне зарегистрироваться в качестве донора органов. Вот кто взял меня за сердце!" - Масай Грэм, первая премия 2016 года за лучшую шутку на "Фриндже".

"Я пошел в ливерпульский паб на викторину, немножко выпил и шутки ради написал под каждым вопросом или "Битлз", или "Стивен Джеррард" ...получил второе место", - Уилл Дагган, 2016 г.

"Брексит" - ужасное название. Звучит как хлопья, которые ты ешь на завтрак, если у тебя запор", - Тифф Стивенсон, 2016 г.

"Слышу ваш вопрос: можно ли шизофрению принять за телепатию?" - Джордан Брукс, 2016 г.

"Хиллари Клинтон показала, что каждая женщина может стать президентом, если до этого им уже стал ее муж", - Мишель Вулф, 2016 г.

"У меня аллергия на орехи. То есть если я захочу покончить с собой, то "Ferrero Rocher" сделает это за меня", - Харриет Кемсли, 2015 г.

"А знаете ли вы, что если вы сосчитаете количество звезд на небе и сравните это с количеством песчинок на пляже, то вы запросто можете испортить себе отпуск?" - Том Нинан, 2015 г.

"Я была жутко наивна в сексе. Мой парень попросил меня принять миссионерскую позицию, и я свалила в Африку на полгода", - Хейли Эллис, 2012 г.

"Я на днях увидел постер "Миссия невыполнима-III" и подумал: "Как же "невыполнима", если она уже дважды была выполнена?"- Марк Уотсон, 2006г.