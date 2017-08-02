Киллеры, маньяки, исламисты: кем были члены "банды ГТА"?

Правообладатель иллюстрации ROB STOCK\FOGSTOCK\TASS Image caption Нападения "банды ГТА" происходили ночью

Пятеро обвиняемых по делу "банды ГТА" во вторник напали на конвой в Мособлсуде. В ходе перестрелки погибли трое обвиняемых, двое были тяжело ранены.

Неожиданная развязка этой истории заставила вспомнить, что же это была за банда - жестокие убийцы, террористы или кто-то еще.

Фигурантов дела обвиняли в жестоких убийствах в Московской области - в основном на федеральной трассе "Дон".

Банду, которая устраивала засады и убивала автовладельцев, не могли найти несколько месяцев. Преступников то связывали с запрещенным в России "Исламским государством", то называли "маньяками-реконструкторами" и даже "сатанистами".

Жестокие убийства на трассе "Дон"

Первые сообщения об убийствах на трассе "Дон" появились весной 2014 года. В мае неизвестные расстреляли на шоссе супружескую пару пенсионеров, которые ехали к родственникам в Краснодар.

Преступники выстрелили в колесо. Когда водитель остановился, чтобы заменить покрышку, члены банды подъехали к машине и застрелили мужчину. После того они разбили в машине окно и заставили выйти его супругу, которую тоже застрелили.

В следующие месяц по похожей схеме произошло еще несколько убийств. Преступники выкладывали на трассу шипы, чтобы пробивать шины. После того, как автомобиль останавливался, члены банды расстреливали водителя и пассажиров, а затем обыскивали автомобиль.

С места преступления пропадали вещи погибших, причем зачастую они не представляли большой ценности. Помимо ювелирных украшений и техники, злоумышленники забирали солнечные очки, предметы одежды и даже нижнее белье. Так, во всяком случае, заявлял Следственный комитет России.

За группировкой вскоре закрепилось название "банда ГТА". Оно связано с одноименной серией компьютерных игр (Grand Theft Auto), герои которых бессистемно угоняют машины и совершают убийства.

Жертвами преступников становились самые разные люди: полицейский, который остановился, чтобы сходить в туалет, или молодые люди, которые в салоне у обочины трассы употребляли наркотики.

Одним из убитых стал артист ансамбля Игоря Моисеева Альберт Юсупов, которого застрелили 18 августа у села Фоминское.

Правообладатель иллюстрации ALEKSANDR SCHERBAK\TASS Image caption О нападениях банды заговорили после нескольких убийств на трассе "Дон"

К розыску преступников подключились добровольцы. Собственное расследование начал лидер автомобильного сообщества "Смотра.Ру" Эрик Китуашвили (позже оказался за решеткой по уголовному делу). Ночью трассу, как сообщали СМИ, патрулировали стритрейсеры, вооруженные битами, ножами, домашними инструментами и огнестрельным оружием.

Волонтеры, используя ориентировки, останавливали подозрительные автомобили. В том случае, если водители отказывались покидать машину, участники рейдов насильно вытаскивали их и самовольно проводили досмотр и проверку документов.

К розыску помимо следователей были подключены сотрудники уголовного розыска из центрального аппарата МВД и полиции столичного региона, а также специальных технических подразделений, писал "Коммерсант".

Первые версии: киллеры, бандиты, сатанисты

С самого начала следствие и сторонние комментаторы выдвигали самые различные версии мотивов преступников. Так, как сообщал "Росбалт", следователи отрабатывали версию, согласно которой в Московском регионе действовала группа киллеров.

Согласно этой интерпретации, убийцы совмещали заказные убийства с безмотивными: чтобы запутать правоохранительные органы и "потренироваться".

Другие версии выдвигала "Новая газета". Издание предполагало, что речь идет о "маньяках-реконструкторах из числа бывших военных, прошедших горячие точки", либо профессионалах, "которым заказали серию преступлений с целью дискредитировать руководство правоохранительных органов".

С самого начала в прессе также фигурировали данные о связи нападавших с религиозными экстремистами. Рассматривался мотив убийства ради наживы, однако следователи и эксперты обращали внимание на то, что убийцы не всегда забирали ценные вещи у своих жертв.

В СМИ также были предположения, что убийствами занимаются уголовники, которые после отсидки больших сроков вышли на свободу.

На месте одного из преступлений были найдены шипы в форме креста. Преподаватель факультета искусств МГУ и специалист по символам Владимир Яхненко после этого заявил LifeNews, что речь может идти о "доморощенном сатанизме".

"То, что они изобрели орудие в виде креста, не может быть случайностью, это противопоставление себя религии. Таким образом они показывают неприятие культуры, общества", - объяснял он.

О том, что убийцами могут быть "гастролеры с Украины", которые, возможно, уже покинули Россию, в октябре 2014 года рассказывал источник "Росбалта" в правоохранительных органах. По его словам, убийства могли быть связаны с боевыми действиями в Донбассе.

То, что случилось потом, дало пищу для новых версий.

Человек из генпрокуратуры

6 ноября 2014 в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники МВД провели операцию в Раменском районе Подмосковья по поимке членов банды.

О подробностях операции тогда рассказывал LifeNews. Как писало издание, о основную часть банды задержали утром 6 ноября в районе Дмитровского шоссе. У подозреваемых были изъяты автоматы Калашникова и около 100 патронов.

Обыски прошли в нескольких квартирах в Москве - там были найдены боевые и травматические пистолеты, патроны и две гранаты.

Часть подозреваемых скрывалась в дачном поселке Удельная Раменского района. При штурме дома был убит один из них, метнувший в полицейских гранату.

Им оказался 33-летний уроженец Узбекистана Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова). В ходе дальнейшего следствия его называли предполагаемым лидером банды.

Из-за взрыва гранаты в доме, где проводилась операция, начался пожар, писал "Московский комсомолец". По информации газеты, убитый подозреваемый якобы имел тесные связи с запрещенной группировкой "Исламское государство".

Правообладатель иллюстрации YANDEX MAPS Image caption Спецоперация по поимке членов банды прошла в поселке Удельная

8 ноября президент России Владимир Путин поблагодарил министра внутренних дел Владимира Колокольцева за задержания участников банды.

Позже выяснилось, что земельный участок в Удельной, на территории которого скрывались подозреваемые, принадлежал руководителю управления делами генпрокуратуры России Алексею Староверову.

Владимир Маркин, на тот момент официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР), рассказывал, что Староверов был допрошен по делу в качестве свидетеля. "Он сдавал внаем для проживания хозяйственную постройку одному из организаторов обезвреженной преступной группировки", - уточнял он.

Староверов был отстранен от должности на время расследования, а затем по собственному желанию уволился из органов. Forbes в 2013 году включил его в список 20-ти самых богатых силовиков России.

Экстремистский след

Собеседники "Росбалта" еще 6 ноября, в день, когда стало известно о задержаниях, сообщили, что участники "банды ГТА" якобы принадлежат к ваххабитской секте.

"Все они являются выходцами из Средней Азии и придерживаются радикального течения ислама, - утверждал источник в правоохранительных органах. - Преступления были совершены на религиозной почве, в том числе с целью запугать жителей РФ".

Собеседник агентства говорил, что истинной целью нападений на трассе "Дон" было желание проверить бойцов, которых готовили для боевых действий в Сирии, а также на границе Афганистана и Пакистана.

Источники СМИ в силовых структурах также сообщали, что по версии ФСБ участники группировки занимались вербовкой наемников "Исламского государства", а убийства водителей были своего рода обрядами посвящения.

"Задержанные стреляли и резали людей не за деньги. Они называли себя джамаатом. Так именуют свои сообщества радикалы. Бандиты уничтожали совершенно незнакомых людей по идейным соображениям, как неверных", - писала "Российская газета".

"Комсомольская правда" писала, что убитый Субханов приехал в Россию десять лет назад из Киргизии вместе с матерью. Газета сообщала, что вместе с ними жили еще несколько родственников.

Издание описало семью как очень набожную, а также рассказало, что Субханов при задержании швырнул в силовиков гранату с криком "Аллах акбар!".

Впрочем, в середине ноября 2014 года Владимир Маркин заявил, что следствие отвергло версию о том, что преступления совершались на национальной или религиозной почве.

"При совершении убийств участники банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв", - говорил он.

"Вели себя неприметно"

Через месяц после задержания подозреваемых глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что жертвами "банды ГТА" в 2012-2014 годах стали 17 человек. То есть речь шла уже не только об убийствах на трассе "Дон" в 2014-м.

В качестве обвиняемых по делу были привлечены девять участников группы. Им инкриминировались преступления по статьям "бандитизм", "убийство", "разбой", "незаконный оборот оружия" и "незаконное изготовление оружия". Еще четверо бежали за границу, докладывало следствие.

Хронологию следствия по делу "банды ГТА" восстановило издание "Медиазона". Из нее следует, что с момента доклада Бастрыкина и до окончания следствия в октябре 2015 года официальные ведомства не делали практически никаких заявлений о ходе расследования.

22 октября 2015 года Маркин объявил, что следственные действия по уголовному делу закончены.

Окончательная версия звучала так. Еще в 2012 году Субханов создал на территории Подмосковья вооруженную банду и привлек в нее уроженцев республик Средней Азии.

Очевидным мотивом нападений Маркин вновь называл корысть. "Можно сказать, что [преступники] вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик", - объяснял он, почему поймать злоумышленников было трудно.

"Многие имели семьи. Именно в силу такого образа жизни в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время", - объяснял представитель СКР.

Незаметный суд

Среди российских СМИ наиболее активно за слушаниями в Московском областном суде, куда передали дело, следило издание "Медиазона".

"Так получилось, что даже мы устали ходить на этот суд, потому что монотонные заседания, много обвиняемых, у всех одно и то же, - рассказал он в эфире "Эха Москвы". - Для нас очень важно было наличие адвокатов, чтобы кто-то комментировал дело. Мы даже не видели материалов дела. У нас не было комментариев адвоката защиты".

За прошедший год российские СМИ почти не писали о деле "банды ГТА". Например, государственное агентство РИА Новости не упоминало о группировке с октября 2015 года, когда было объявлено о завершении следствия, до 19 июля нынешнего, когда журналистам удалось получить комментарий одного из адкокатов.

Процесс в Мособлсуде ведет судья Наталья Валикова, которая изестна тем, что вынесла оправдательный приговор полковнику Владимиру Квачкову по делу о покушении на Анатолия Чубайса.

Прокурор Светлана Артемьева, представляющая гособвинение, работала на процессе по делу Боевой организации русских националистов (БОРН), которое также слушалось в Мособлсуде.

Правообладатель иллюстрации ALEKSANDR SCHERBAK\TASS Image caption Журналистам было неудобно ездить на короткие и формальные заседания Мособлсуда, и вскоре они перестали это делать

На скамье подсудимых оказались девять человек. У каждого из них есть адвокат, однако все они были предоставлены государством.

Как следует из обвинительного заключения, которое приводит "Медиазона", Субханов был единоличным лидером группы, он приказывал совершать убийства.

Его ближайшими помощниками были родной брат Холик и Файзлетдин Хасанов, снабжавшие бандитов боеприпасами. Холик Субханов также был казначеем группировки. Остальные были рядовыми участниками преступной группы, сказано в заключении.

Первый эпизод, который вменяется подсудимым, датируется мартом 2012 года. Тогда участники убили своего знакомого по фамилии Сентикбетов, украв у него автомобиль Mitsubishi Carisma стоимостью 175 тысяч рублей.

Спустя пять месяцев Субхановы убили таксиста, который отвез их в Раменский район.

Из обвинительного заключения следует, что применение шипов, которое считается "визитной карточкой" банды, встречается лишь в трех эпизодах. Многие убийства были никак не связаны с автомобилистами.

Например, 25 февраля 2014 года обвиняемые жестоко убили председателя наблюдательного совета банка "Флора-Москва" Владимира Кириллюка, который совершал ежедневную велосипедную прогулку.

Адвокат Калимат Гусейнова, представляющая интересы Додохонова, рассказывала, что почти все члены "банды ГТА" признали свою вину.

"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, кто-то признает вину, кто-то признает частично. Не все признают участие в банде. Мотив моего доверителя - хищение", - сказала она РИА Новости.

Стрельба в суде

Накануне, 2 августа, перед началом очередного слушания по делу пятеро фигурантов дела, как сообщили прокуратура и Росгвардия, напали на конвоиров и вступили в перестрелку.

В итоге трое из них были застрелены бойцами Росгвардии насмерть, еще двое получили тяжелые огестрельные ранения. Силовики пострадали гораздо меньше, ранены были один гвардеец и один конвоир. Еще одна женщина-пристав с побоями также оказалась в больнице.

Обвиняемых по делу "банды ГТА" должны были сопровождать не менее десяти полицейских, следует из ведомственной инструкции МВД для служебного пользования, которую изучил РБК.

Вместо этого подсудимых доставили в здание суда всего двое конвоиров, одна из которых - женщина.

Пятеро подозреваемых находились в лифте с конвоирами, когда один из них напал на конвойного и начал его душить. Другие подсудимые успели завладеть табельным оружием. Тем не менее конвоиры успели вызвать сотрудников Росгвардии.

Правообладатель иллюстрации ALEKSANDR SCHERBAK\TASS Image caption Перестрелка в Мособлсуде стала полной неожиданностью на фоне минимального интереса к делу

Когда лифт прибыл на третий этаж, где злоумышленников ждали бойцы Росгвардии, началась престрелка.

Подсудимых вообще нельзя было перевозить в лифте, а по зданию суда их должны были конвоировать раздельно, рассказали РБК юристы.

После публикации с резкой критикой приставов выступил и глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Грубейшие нарушения всех инструкций, которые должны действовать при конвоировании осужденных. Здесь они были нарушены от "а" до "я", - заявил он журналистам.

В качестве примера он привел то, что наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило им освободить руки.

Замглавы Росгвардии Сергей Меликов в свою очередь призвал не считать убийство фигурантов дела "банды ГТА" внесудебной расправой.

"Очень много бытует слухов, но если задуматься, для внесудебной расправы можно было найти более простой, а не столь изощренный способ", - сказал он.

Таким образом, и до поимки "банды ГТА", и после, и даже когда судебный процесс привел к стрельбе устрашающих слухов было больше, чем ясной информации.