Как устроена работа штабов Навального: люди, офисы и деньги

Правообладатель иллюстрации KOMANDA NAVALNOGO/KRASNODAR Image caption Штаб Навального в Краснодаре превратился в политическую площадку

За восемь месяцев до президентских выборов потенциальныекандидаты, включая Владимира Путина, молчат о своем выдвижении. А широкую сеть избирательных штабов развернул политик, которому, скорее всего, будет запрещено участвовать в выборах - Алексей Навальный.

Корреспондент Русской службы Би-би-си отправился в Краснодар, чтобы узнать, как работает самый знаменитый из региональных представительств политика.

Еще несколько лет назад Каролина не интересовалась политикой. В 2011 году, когда тысячи людей протестовали против фальсификаций на думских выборах, у нее были личные проблемы, учеба и "вообще не до того".

Спустя пару лет всех студентов в ее техникуме, "пригрозив проблемами", заставили вступить в прокремлевскую "Молодую гвардию" "Единой России".

Тогда ее это не смущало: "Я хорошо училась, хотела красный диплом, и еще было страшно пойти против всех, поэтому я тоже вступила".

В этом году несколько близких друзей Каролины решили уехать из России. "Это стало последней каплей для меня. Я была возмущена. Почему я должна уезжать отсюда из-за того, что нам создают невыносимые условия жизни? Я должна остаться здесь и сделать все, что в моих силах", - говорит 24-летняя студентка.

Теперь она в свободное от учебы в магистратуре время помогает штабу Навального в Краснодаре, а еще подрабатывает кондитером.

"Сторонником я стала через какое-то время после фильма о "Димоне" [премьер-министре Дмитрии Медведеве]. Сначала изучила всё. Потом подумала, что могу чем-то помочь и пришла в штаб", - рассказывает Русской службе Би-би-си Каролина.

По ее словам, Навальный - "лидер, вокруг которого можно объединиться и сделать что-то реальное, изменить что-то".

"Координатора искали по конкурсу"

В полдень субботы в Краснодаре стрелка уличного термометра давно перевалила за 30 градусов. Кондиционер на стене бывшего помещения салона красоты еле справляется со своей задачей.

Image caption Во время набега из штаба пропала агитационная продукция и крем для рук

Руководитель штаба Навального Мирослав Валькович без воодушевления зачитывает повестку заседания перед пятнадцатью волонтерами.

Самый дискуссионный вопрос - к скольким Telegram-чатам должен быть подключен рядовой волонтер-агитатор и нужна ли ему общая лента новостей.

Раздается звонок в дверь. У входа с ноги на ногу переминаются двое молодых людей лет двадцати. Немного поколебавшись, решаются зайти: хотят записаться в сторонники Навального.

Заседание прерывается, прибывшим выдают анкеты и просят зарегистрироваться на сайте.

Первое задание: установить мессенджер Telegram и посмотреть на YouTube-страничке штаба видеоролик с его официального открытия.

Навальный начал открывать свои штабы в регионах в феврале 2017 года, спустя пару месяцев после объявления о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Согласно данным на сайте, посвященном его кампании, сейчас штабы действуют в 69 городах.

"Волонтеры в Краснодаре начали приходить к нам сами, как и в других регионах, регистрируясь на сайте. А координатора мы искали по конкурсу", - говорит глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.

В Краснодаре был большой конкурс, выбрали Вальковича. Аквариумнист, зоолюбитель, вегетарианец, зеленый активист и бывший член незарегистрированной Национально-демократической партии, он давно поддерживает Навального и сейчас решил полностью погрузиться в штабную работу, говорится на предвыборном сайте политика.

Краснодарская команда начала формироваться перед акцией 26 марта. Тогда во многих городах прошли митинги протеста по итогам фильма-расследования "Он вам не Димон", рассказывает Валькович.

Многих активистов задержали и отправили под арест на десять суток, в камерах они все перезнакомились. Так сформировалось ядро волонтеров.

Волонтеры штаба Навального - это, в основном, студенты. Сколько всего сторонников у политика в Краснодаре, Валькович сказать затрудняется: "Скажу так, проходимость штаба 15-20 человек в день, две трети - те, кто активно участвуют в работе, одна треть - новички".

"В Москве дизайнеры говорят, куда расставлять мебель"

Юридически "штаб Навального" - это подразделение некоммерческой организации "Фонд "Пятое время года", зарегистрированной на Волкова.

Фонд - юрлицо, через которое ведется операционная деятельность кампании - там оформлены все сотрудники, на него заключены все договоры аренды, сказал Би-би-си Волков.

Image caption Новые сторонники в штабе появились после выхода фильма "Он вам не Димон"

Официально в краснодарском штабе трудоустроены только два человека, уверяет Валькович.

Начальник штаба и секретарь в приемной получают зарплату. Есть еще ставка юриста, но она пока не занята. Остальные, по его словам Вальковича, работают бесплатно.

На зарплаты, аренду помещений и "мелкие" расходы штаб тратит 165 тысяч рублей в месяц, при том что изначально рассчитывали на сумму 250 тысяч рублей, говорит он. Деньги в основном приходят из Москвы.

Если эти цифры не включают изготовление агитационных материалов и кубов (конструкций высотой примерно в человеческий рост, которые используются для уличной агитации среди прохожих) и деньги поступают из центрального штаба, то это вполне правдоподобные цифры, оценивает их политтехнолог Валентин Бианки.

В противном случае вести кампанию за такие деньги невозможно, говорит он. Навальному проще искать тех, кто будет работать бесплатно, а вот найти сотни людей для эффективной кампании довольно сложно. "Но Навальному важно говорить, что у него в стольких десятках городов работают избирательные штабы", - говорит Бианки.

Аренда офиса в 55 кв. м в центре города обходится в 75 тыс. рублей, говорит начальник штаба. Раньше сторонники Навального занимали другой штаб: он стоил в полтора раза дешевле, но находился дальше от центра города.

С первого адреса штаб съехал спустя несколько месяцев: владельцы аннулировали договор, так как устали ходить по допросам, но на прощание обещали подписаться за выдвижение Навального, уверяет Валькович. Проблем с поиском нового помещения для штаба не возникло.

"Думал, слыша фамилию "Навальный", будут говорит: "свят-свят-свят". Но нет, нормально реагируют. Только один раз так сказали", - рассказывает он.

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Помещение штаба должно отвечать формальным требованиям, утвержденным в Москве. Оно должно иметь отдельный вход, располагаться на проходной улице, что должно обеспечить легкую доступность и увеличить посещаемость.

Само помещение небольшое: в нем два рабочих стола, пара пуфов, видеопроектор для просмотра фильмов, меловая доска и полтора десятка стульев. Холодильник и кулер в штаб принесли волонтеры, рассказывает Валькович.

Штабы разворачиваются по принципу франшизы, объясняет он: "Мебель оформляется в едином стиле - есть определенный бренд-бук и дизайн код. В Москве дизайнеры говорят, что делать, и куда расставлять мебель. Стены должны быть белые. Но мы не стали пока их перекрашивать, потому что побоялись, что вложимся, а нас опять выгонят из помещения".

Правообладатель иллюстрации KOMANDA NAVALNOGO Image caption "Стримы" хотят сделать альтернативой телевидению

"До марта масса сценариев"

Основных задач у штаба три: подготовка к сбору подписей (начнется в январе), организация агитации и обучение наблюдателей. В Краснодарском крае за выдвижение Навального штабу нужно будет собрать и направить в Москву 7,5 тыс. подписей. Кроме того, краснодарские активисты должны собирать подписи и за соседнюю Адыгею: там своего штаба нет.

По словам Вальковича, в Краснодаре уже порядка 10 тысяч человек оставили свои данные в качестве сторонников и таким образом выразили готовность подписаться за выдвижение Навального, когда это необходимо будет сделать.

Стратегия в том, чтобы работать напрямую с людьми и обращаться не к структурам и организациям, а к людям, к волонтерам, заявил на открытии штаба Леонид Волков. "Нам без разницы, человек себя идентифицирует как сторонник партии "Яблоко", "Парнас" или "Открытой России". Мы смотрим на то, что человек хочет внести в кампанию", - отмечал он.

Когда будут объявлены выборы, у волонтеров останется совсем немного времени: с учетом проверки данных, логистики и перепроверки в Москве на сбор семи с половиной тысяч подписей у штаба останется десять дней, рассказывает Валькович.

"Это будет адская работа", - уверен он. Для этого штаб уже приглашает всех желающих оставить онлайн часть данных о себе. Вторым этапом будет верификация - приглашать отметившихся с паспортами в штаб, чтобы проверить актуальность паспортных данных и составить реестр.

"У нас есть разрешение на обработку данных, есть специальное оборудование и софт, что позволит проверить все до запятых", - говорит Валькович. Когда настанет момент сбора подписей, штабу понадобится от людей лишь оставить их автограф.

Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляет, что у Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости. Вальковича тот факт, что его кандидат не сможет пойти на выборы, не пугает.

"Еще неизвестно, чем все закончится. Множество факторов может случиться - условно новых санкций и резкого снижения курса и цены на нефть... До марта масса сценариев", - рассуждает Валькович.

А сейчас идет агитация и раздача листовок в публичных местах. Одно из таких мест - стадион, где идет футбольный матч между краснодарским клубом и новичками премьер-лиги из Тосно. После долгих дискуссий волонтеры решаются провести агитационную работу среди болельщиков.

Однако вместо новых сторонников волонтеры получают протокол о задержании: полиция заинтересовалась футболкой с Навальным и охапкой листовок в рюкзаке.

"Потом всех отпустили, но я разговорился с одним из полицейских. Если кратко, он посоветовал мне не заниматься ерундой, а подумать о своем будущем. Потому что то, что мы делаем, ничего не изменит. Сказал, если хотите что-то реальное сделать - идите работать дознавателем или хотя бы в ППС (патрульно-постовой службе)", - вспоминает один из волонтеров.

Альтернативное ВГТРК

Краснодар попал в список регионов, вошедших в эксперимент по ведению "стримов" - прямых эфиров на канале в YouTube (в списке также Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург). Такие же уже несколько месяцев ведет штаб Алексея Навального.

Задача "стрима"- создать для жителей города альтернативное СМИ с интересным контентом, чтобы как можно больше людей о нем узнало и чтобы на важные истории была реакция властей. Канал краснодарского штаба - один из самых популярных среди всех региональных каналов - почти 3 тыс. подписчиков и почти 900 тыс. совокупная цифра просмотра всех роликов.

"Москва [штаб Навального] хочет разбавлять свою повестку интересной региональной. Если мы делаем интересные, громкие, скандальные материалы, то они попадают в федеральную повестку. В итоге будет так, что мы друг друга раскручиваем. Они - привлекают внимание к нам, когда показывают наши ролики, а мы здесь раскручиваем Алексея", - объясняет принцип руководитель штаба. Он шутит, что "стримы" - это "альтернативный ВГТРК".

Каждый ролик смотрит по несколько тысяч человек, но объективно оценить их эффект для Краснодара непросто: социологии нет. Собеседник Би-би-си, близкий к руководству края, утверждает, что в последнее время в целом выросли симпатии к несистемной оппозиции, но очень незначительно. Можно ли это увязать конкретно с работой сторонников Навального, оценить сложно.

Краснодарский штаб Навального достаточно неплохо справляется с задачей по работе на узнаваемость. Но при этом вся узнаваемость строится исключительно на темах конфликтов с "Отряды Путина", говорит Би-би-си краснодарский политтехнолог Александр Топалов.

Своего рода популярность штабу Навального в Краснодаре обеспечили не агитационные субботники и не стрим-канал, а неформальная организация "Отряды Путина", пожилые участницы которой уже не раз врывались в штаб оппозиционеров.

"Все мероприятия штаба, которые проходят без скандалов, привлекают внимание прессы и сторонников Навального достаточно слабо, - утверждает Топалов. - Фактически, единственное, что играет им на руку - это столкновения с бабушками".

Предводитель отрядов

Встречу с лидером "Отрядов Путина" корреспонденту Би-би-си назначают прямо напротив здания администрации края, но потом переносят к большому фонтану у здания городской мэрии.

Image caption Бабушками из "Отрядов Путина" руководит основатель фонда "Социальная справделивость" Марат Динаев

В качестве "связного" выступает молодая девушка Фатима - она дочь и правая рука предводителя "боевых пенсионерок" Марата Динаева.

Фатима называет своего отца исключительно "шеф". Сам Динаев отключает телефон и сначала наблюдает за встречей дочери с журналистом издалека, скрываясь за припаркованными под кронами деревьев автомобилями. Потом Фатима ведет корреспондента Би-би-си к "шефу".

"Отряды Путина" выросли из общественного движения "Социальная справедливость", рассказывает Динаев.

Они противопостовляли себя оппозиционному движению еще в 2011-2012 годах, но спустя год неожиданно узнали, что их организация больше не существует юридически.

Тогда бизнесмен сплотил вокруг себя сторонников Владимира Путина и назвал новое движение "Отряды Путина".

Этой зимой Динаев с соратниками отвозил в Москву 150 тысяч собранных им подписей в поддержку выдвижения Путина на предстоящих президентских выборах.

Тогда же он познакомился с чиновниками администрации президента. Однако, по его словам, кремлевские чиновники встретили инициативу снизу без особого энтузиазма.

"Наша цель не понравиться кому-то. Если бы мы всех спрашивали [нужна ли такая деятельность], уверяю, первый же дворник Краснодаре сказал бы: "Не надо этого делать!". Я уже не говорю о тех, кто выше. Мы с самого начала не собирались ни с кем дискутировать о том как нам защищать инетерсы нашего государства и как нам бороться за то, чтоб президентом нашего государства стал Путин", - объясняет Динаев.

Когда в городе появился штаб Навального, Динаев сразу понял, что с ним и надо бороться. Молодежи до определенного возраста свойственно критиковать власть, все такими были, снисходительно говорит он.

«Когда они пересекут 25-летний возраст, основная масса не будет участвовать в этом процессе. Мы хотим помочь им пережить этот момент без революций, вот и все», - объясняет Динаев.

На многочисленных видео акций "отрядов" заметно, что все они состоят в основном из пенсионеров. Но Динаев уверяет, что среди его сторонников также есть и молодежь, и люди в возрасте 30-40 лет.

"Отряды Путина" даже пытались найти подход к молодежной аудитории и в марте записали пародию на хит "Тает лед" украинской группы "Грибы". Ролик набрал больше двухсот тысяч просмотров.

Динаев уверяет, что он не связан с чиновниками и движением никто не управляет извне.

Для доказательства этой идеи он предлагает корреспонденту Би-би-си самому назначить дату и время следующего набега на сторонников Навального. "Вот увидите, все произойдет именно тогда, когда вы скажете. К тому же сами сможете своими глазами посмотреть изнутри, как это происходит", - распаляется Динаев. Корреспондент Би-би-си от предложения отказался.

"Просветить даже упоротых"

Отношения штаба Навального с "Отрядами Путина" начинались "более чем адекватно", вспоминает Валькович.

Фатима приходила в штаб, стороны договорились общаться и проводить дебаты. Но буквально через неделю случился первый набег.

Во время налетов из штаба унесли уже готовые агитмиатриалы: листовки, стикеры. Пропали даже батарейки из настенных часов, крем для рук и корректор.

"Это какая-то клептомания. Но мы теперь научились прятать все, что плохо лежит", - говорит Валькович.

Стратегия оппонентов меняется, говорит он: "Весной просто кричали, мешали работать. Сейчас начали жестить - силу применять, толкать, срывать со стен агитацию, топтать, разрисовывать стены, баннеры, обклеивали стикерами с Путиным двери и окна. Переворачивали стулья, столы".

Динаев не видит ничего страшного в таких налетах. "Раз штаб Навального зазывает к себе людей, то является политической площадкой. А значит туда могут придти не только сторонники, но и оппоненты политика. Если в процессе спора поставим друг другу по синяку, это по-нашему, по-мужски. Главное, чтобы по синяку досталось обеим сторонам", - говорит он.

"Широко известно, что в любой день в штабе Навального можно встретиться с "Отрядами Путина". Не всем это нравится. Все готовы посидеть чайку попить, поговорить о политике, но к встрече с политическими оппонентами готовы далеко не все", - считает лидер "Отрядов".

Динаев также утверждает, что внедрил в штаб оппозиционера минимум десять своих сторонников.

Руководители кампании Навального обращались с заявлением в МВД с просьбой расследовать нападения на штаб, но к ответственности никто привлечен не был.

Теперь "Отряды" предложили Навальному поучаствовать в дебатах. В штабе приглашение вызывает бурную дискуссию.

"Дебаты с бабками - это деструктив. Они там в своем уютненьком канальце что-то кукарекуют. Я за то, что полностью их игнорировать", - говорит один из волонтеров

"Ребят, а шоу-бизнес как работает? Как Тимати раскручивался? Это терки с Киркоровым, е-мое. И что? И Тимати Black Star - один из топовых лейблов под которым хренова тонна исполнительней работает. Так что нормальная ситуация, бабки - это раскрученный бренд", - возражает другой.

Если дебаты пройдут на площадке "отрядов", то штаб не пострадает, добавляет он.

"Главное, подать это правильно, что мы пытаемся просветить даже упоротых", - резюмирует итоги дискуссии волонтер.

Спустя неделю активисты "Отрядов Путина" с криками "Навальному позор!" и "Фашизм не пройдет!" заколотили день штаба досками.

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