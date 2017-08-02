Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?

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На Первом канале решили добавить в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" больше политических тем. Это и стало причиной конфликта, в результате которого телеканал грозится покинуть самый его известный ведущий, уверяют источники Би-би-си.

О возможном уходе Малахова с Первого в начале недели сообщил РБК. Информацию подтвердили три собеседника Русской службы Би-би-си на канале.

В последнее время у ведущего были конфликты с руководством канала, пояснили в разговоре с Би-би-си сотрудники телекомпании (все попросили об анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой).

Проблемы начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов Первого и уже руководившая, помимо прочего, производством шоу "Пусть говорят". В последние годы Никонова работала продюсером "Прямого эфира" на "России 1" - программы-конкурента "Пусть говорят".

Слишком много политики

Главное, что вызвало недовольство команды Малахова - это темы, которые появились на программе с приходом Никоновой. Шоу "Пусть говорят" всегда специализировалось на обсуждении социальной повестки и шоу-бизнеса: от массового отравления "Боярышником" до зависимости ведущей Даны Борисовой.

Теперь, по утверждению двух источников Би-би-си, на программе начали появляться политические темы. По словам собеседника Би-би-си в телевизионной отрасли, именно это могло стать причиной конфликта Малахова с продюсером.

"Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - говорит источник Би-би-си.

Несколько выпусков "Пусть говорят", вышедших в эфир с мая, действительно были посвящены политике. Например, 10 июля вышла программа об Оливере Стоуне и его фильме про президента Владимира Путина. В выпуске 27 июня говорили об убийстве бывшего депутата Дениса Вороненкова в Киеве. Еще один выпуск на ту же тему вышел 12 июля - "Максакова и Вороненков: новые подробности операции "устранение".

Темы про политику и политиков чаще обсуждаются у прямого конкурента передачи Малахова, в "Прямом эфире", откуда и пришла продюсер Никонова. Пока в студии у Малахова участники программы смотрят смешные видео из YouTube (выпуск "Детство жжет" 1 июня), в "Прямом эфире" говорят о разнице в возрасте между новым президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой (выпуск "Неравный брак" вышел в тот же день, 1 июня).

Но, как показывают данные "Медиаскопа", политические темы вызывают куда меньший интерес у зрителей (см. график). Даже рейтинг "Прямой линии" с президентом на Первом канале оказался ниже, чем рейтинг выпуска "Пусть говорят" в тот же день. В студии у Малахова тогда обсуждали скандалы с актером Алексеем Паниным.

На все изменения, которые сейчас происходят на российском телевидении, нужно смотреть через призму предстоящих президентских выборов, говорит политолог Константин Калачев.

"Нужна какая-то разрядка, тревоги, фобии и страхи надо снимать, - считает он. - Нужна экспансия социального оптимизма, у нас социальное самочувствие у граждан падает". По его словам, в рамках поисках нового подхода на ТВ появление политических тем в программе у Малахова - тоже один из вариантов вести диалог с избирателем.

Жесткую пропаганду на телевидении надо менять, и сделать это надо было уже давно, говорит политолог Григорий Добромелов. По его мнению, делать это непосредственно перед выборами опасно для власти - любые изменения вносят нестабильность. Добромелов отмечает, что Малахов не пропагандист и мало связан с политикой.

"Он, скорее, как наркотик, на котором сидит значительная часть наших сограждан - если он уйдет на другой канал, они его будут смотреть и там", - отметил политолог.

Конфликт в команде

Андрей Малахов - популярнейший телеведущий. Программа, которую он ведет уже 16 лет (сначала она называлась "Большая стирка", затем "Пять вечеров", и, наконец, "Пусть говорят") - одна из самых известных на российском телевидении. По данным компании Mediascope (бывшая TNS), почти каждую неделю хотя бы один из выпусков "Пусть говорят" попадает на верхние строчки рейтинга наиболее популярных программ.

Самого Малахова россияне уже несколько лет подряд включают в список представителей российской элиты. Так, в декабре 2016 года 4% отнесли его представителям элиты страны (опрос "Левада-центра").

А в 2011-2012 годах телеведущий оказывался в первой десятке представителей элиты, наряду с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым и главой РПЦ Патриархом Кириллом (опрос ВЦИОМ). Причем патриарх проигрывал Малахову по популярности.

Недовольство телеведущего вызвали многие изменения, появившиеся в программе после смены продюсера. Никонова привела с собой часть команды, а программу "Пусть говорят" начали снимать в новой студии.

"Когда она пришла, все не особо понимали что происходит. Конфликта, как такового, не было, но все напряглись. Она же делала "Прямой эфир" на "России 1". А это говно. Редакция не хочет говно делать", - объясняет причины конфликта редакции программы с Никоновой источник Би-би-си.

Конфликт, который вылился в угрозу Малахова уволиться, развился не только из-за этого, но и из-за отношения Никоновой к программе и работающим над ней людям в целом. "Она не учла, что команда сложившаяся уже", - резюмирует собеседник Би-би-си.

На позицию Малахова уже пробуют новых людей, написал РБК. Собеседники Би-би-си на Первом канале говорят, что слышали о кастинге на место ведущего. Один из претендентов - нынешний ведущий "Вечерних новостей" Дмитрий Борисов. Другой кандидат - Дмитрий Шепелев, который недавно начал вести на Первом программу "На самом деле". Шепелев и Борисов эту информацию не подтвердили, но и не опровергали.

Сам Малахов может перейти на "Россию 1" в "Прямой эфир", переведя туда сотрудников ток-шоу "Пусть говорят", утверждал РБК. Однако собеседник Би-би-си, близкий к редакции "Пусть говорят", утверждает, что пока заявлений на увольнение никто не писал.

Телекритик Ирина Петровская уверена, что информация об уходе Малахова на ВГТРК "на 80% фейк". "Это как предположить, что Путин перейдет с поста президента работать в московскую мэрию", - добавила она. Малахов - здравомыслящий человек, отмечает Петровская, а здравого смысла уходить с Первого нет.

На Первом не ответили на запрос Би-би-си. ВГТРК не подтвердил и не опроверг переход Малахова. "У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", - заявил телеканалу RT представитель ВГТРК.

Пресс-секретарь холдинга Виктория Арутюнова не ответила на звонки корреспондента Би-би-си. Никонова отказалась комментировать ситуацию. Малахов также не отвечал на звонки. Его представитель отказался от комментариев, сообщив, что Малахов в отпуске до 10 августа.

В интервью журналу в июне 2017 года Малахов так отвечал на вопрос, что может заставить его покинуть Первый: "Только если для повышения рейтингов меня бы заставили трахнуть в прямом эфире свинью".

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