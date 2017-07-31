Дипмиссию США в России сократят. Не возникнет ли проблем с визами?

  • 31 июля 2017
Паспорт
Image caption Только за прошлый год диппредставительства США выдали россиянам более 186 тысяч виз

Ежегодно около 200 тысяч россиян отправляются путешествовать по Соединенным Штатам Америки. Теперь же, после решения Кремля о сокращении персонала американских дипмиссий, процесс выдачи виз россиянам может значительно усложниться.

О том, что ответом на новые санкции против России, станет сокращение числа сотрудников дипломатических представительств в России в воскресенье вечером заявил российский президент Владимир Путин.

Всего будет сокращено 755 человек, таким образом, в посольстве и консульствах останется 445 сотрудников - столько же, сколько работает в российских дипмиссиях в США.

Бывший посол Британии в Москве Тони Брентон в интервью Всемирной службе Би-би-си назвал этот шаг "самой большой высылкой дипломатов в истории". А экс-посол США в России Майкл Макфол предупредил о последствиях этого решения: по его словам, "время ожидания визы для поездки в США резко возрастет".

"Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - заявила Би-би-си пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон.

Ездить чаще

США - популярное направление для путешествий у россиян. В 2014 году диппредставительства США выдали россиянам 242 752 визы (как неиммиграционные, так и иммиграционные), следует из статистики, опубликованной на сайте госдепартамента.

В период обострения российско-американских отношений и интерес к путешествиям резко спал. Согласно тем же данным, в 2015 году США выдали 159 662 тысяч виз. Однако затем начался рост: в 2016 году - 186 497 виз. То есть на одного сотрудника дипмиссии пришлось оформление 155 виз в год.

Если считать, что в 2017 году виз будет выдано столько же, то после сокращения персонала на одного сотрудника дипмиссии придется оформление уже 419 виз в год.

По данным пограничной службы ФСБ, которые приводит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в 2016 году общее число пересечений границы (въезд россиян в США) составило 253 тысячи. Из них 109,7 тысяч - это туристические поездки, 113,4 тысячи - поездки в частных целях, 8,3 тысячи - деловые.

Актуальных данных по точному числу выездов россиян за границу на данный момент нет. Последнюю информацию публикует Росстат: в период с января по март 2017 года россияне 46 тысяч раз пересекли границу с США.

Интерес российских туристов к поездкам в США растет, утверждает сервис по продаже билетов Aviasales. Так, в 2016 году пользователи сервиса стали на 3,2% чаще, чем годом ранее, покупать билеты в США. "Но самый бум случился в 2017 году: за первое полугодие количество бронирований выросло на 50%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года", - отмечают в Aviasales. И это несмотря на среднюю стоимость этих билетов: если в 2015 году средний чек составлял 44119 рублей, в 2016 он вырос до 54560. В 2017 году наблюдается снижение средней стоимости - до 48,227 рублей.

Другие данные представляет сервис Skyscanner: по их данным, в 2015 году доля США в общем числе бронирований составила 2,91%, а годом позднее - в 2016 году - популярность США как направления для российских пользователей этого сервиса упала на 5%. А летом 2017 года по сравнению с летом 2016-го спрос у пользователей Skyscanner упал на 23,5%.

Не только американцы

Кого именно коснутся сокращения, пока неясно: вопрос о том, кто из более чем тысячи сотрудников дипмиссии США в России лишится работы, будет решаться в Вашингтоне. Увольнения должны состояться до 1 сентября.

Сокращения коснутся не только граждан США и дипломатов: в диппредставительствах работают и россияне. "В России нет 755 американских дипломатов", - заявил Макфол. Точное соотношение работающих в дипимиссиях россиян и американцев на сегодняшний день неизвестно: представитель посольства США отказалась комментировать Би-би-си "конкретные цифры".

Однако в открытом доступе существует подготовленная госдепартаментом США статистика за 2013 год: тогда в посольстве и консульствах США в России работали 1279 сотрудников, причем из них лишь 301 человек был гражданином США.

Согласно все тому же отчету госдепа, в крупнейшем отделе американской дипмиссии - ICASS (International Cooperative Administrative Support Services) - в 2013 году работали 652 человека, из них 603 - "иностранцы", что, вероятнее всего, означает россияне.

Сайт ICASS дает довольно внятный ответ на вопрос, чем занимаются эти люди: обслуживают транспортные средства, оказывают помощь в поездках, занимаются отправкой почты, покупками, секретарской работой, охраной, учетом расходов.

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