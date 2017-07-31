Дипмиссию США в России сократят. Не возникнет ли проблем с визами?

Image caption Только за прошлый год диппредставительства США выдали россиянам более 186 тысяч виз

Ежегодно около 200 тысяч россиян отправляются путешествовать по Соединенным Штатам Америки. Теперь же, после решения Кремля о сокращении персонала американских дипмиссий, процесс выдачи виз россиянам может значительно усложниться.

О том, что ответом на новые санкции против России, станет сокращение числа сотрудников дипломатических представительств в России в воскресенье вечером заявил российский президент Владимир Путин.

Всего будет сокращено 755 человек, таким образом, в посольстве и консульствах останется 445 сотрудников - столько же, сколько работает в российских дипмиссиях в США.

Бывший посол Британии в Москве Тони Брентон в интервью Всемирной службе Би-би-си назвал этот шаг "самой большой высылкой дипломатов в истории". А экс-посол США в России Майкл Макфол предупредил о последствиях этого решения: по его словам, "время ожидания визы для поездки в США резко возрастет".

"Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - заявила Би-би-си пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон.

Ездить чаще

США - популярное направление для путешествий у россиян. В 2014 году диппредставительства США выдали россиянам 242 752 визы (как неиммиграционные, так и иммиграционные), следует из статистики, опубликованной на сайте госдепартамента.

В период обострения российско-американских отношений и интерес к путешествиям резко спал. Согласно тем же данным, в 2015 году США выдали 159 662 тысяч виз. Однако затем начался рост: в 2016 году - 186 497 виз. То есть на одного сотрудника дипмиссии пришлось оформление 155 виз в год.

Если считать, что в 2017 году виз будет выдано столько же, то после сокращения персонала на одного сотрудника дипмиссии придется оформление уже 419 виз в год.

По данным пограничной службы ФСБ, которые приводит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в 2016 году общее число пересечений границы (въезд россиян в США) составило 253 тысячи. Из них 109,7 тысяч - это туристические поездки, 113,4 тысячи - поездки в частных целях, 8,3 тысячи - деловые.

Актуальных данных по точному числу выездов россиян за границу на данный момент нет. Последнюю информацию публикует Росстат: в период с января по март 2017 года россияне 46 тысяч раз пересекли границу с США.

Интерес российских туристов к поездкам в США растет, утверждает сервис по продаже билетов Aviasales. Так, в 2016 году пользователи сервиса стали на 3,2% чаще, чем годом ранее, покупать билеты в США. "Но самый бум случился в 2017 году: за первое полугодие количество бронирований выросло на 50%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года", - отмечают в Aviasales. И это несмотря на среднюю стоимость этих билетов: если в 2015 году средний чек составлял 44119 рублей, в 2016 он вырос до 54560. В 2017 году наблюдается снижение средней стоимости - до 48,227 рублей.

Другие данные представляет сервис Skyscanner: по их данным, в 2015 году доля США в общем числе бронирований составила 2,91%, а годом позднее - в 2016 году - популярность США как направления для российских пользователей этого сервиса упала на 5%. А летом 2017 года по сравнению с летом 2016-го спрос у пользователей Skyscanner упал на 23,5%.

Не только американцы

Кого именно коснутся сокращения, пока неясно: вопрос о том, кто из более чем тысячи сотрудников дипмиссии США в России лишится работы, будет решаться в Вашингтоне. Увольнения должны состояться до 1 сентября.

Сокращения коснутся не только граждан США и дипломатов: в диппредставительствах работают и россияне. "В России нет 755 американских дипломатов", - заявил Макфол. Точное соотношение работающих в дипимиссиях россиян и американцев на сегодняшний день неизвестно: представитель посольства США отказалась комментировать Би-би-си "конкретные цифры".

Однако в открытом доступе существует подготовленная госдепартаментом США статистика за 2013 год: тогда в посольстве и консульствах США в России работали 1279 сотрудников, причем из них лишь 301 человек был гражданином США.

Согласно все тому же отчету госдепа, в крупнейшем отделе американской дипмиссии - ICASS (International Cooperative Administrative Support Services) - в 2013 году работали 652 человека, из них 603 - "иностранцы", что, вероятнее всего, означает россияне.

Сайт ICASS дает довольно внятный ответ на вопрос, чем занимаются эти люди: обслуживают транспортные средства, оказывают помощь в поездках, занимаются отправкой почты, покупками, секретарской работой, охраной, учетом расходов.