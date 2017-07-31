"Изгнание посольского приказа": почему сейчас?

Правообладатель иллюстрации РОССИЯ 1 Image caption Владимир Путин объяснил, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений".

Сокращение штата дипломатических представительств США в России более чем в два раза - очередная глава в затянувшемся дипломатическом противостоянии Москвы и Вашингтона.

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу Эй-би-си заявил, что Россия отвечает на принятие конгрессом США законопроекта, позволяющего американским властям вводить санкции против российских нефтяных и газовых компаний.

Однако само сокращение штата американской дипмиссии технически можно считать ответом на санкции, наложенные на Россию в конце декабря 2016 года. Тогда 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон грата, а кроме того, были конфискованы две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

То есть конфликтный потенциал с обеих сторон далеко не исчерпан. Вопрос в том, нужно ли сейчас дальнейшее обострение ситуации в отношениях России и США - и кто от него выигрывает. Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев спросил об этом американиста, доцента Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна и главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Александра Петрова.

Геворг Мирзаян: Высылка американских дипломатов - это, безусловно, симметричный шаг, но это ответ на высылку российских дипломатов и инцидент с российской госсобственностью в конце прошлого года. Путин решил сыграть немного нестандартно: он не стал отвечать Обаме симметричными действиями, прекрасно понимая, что именно этого Обама от него и ждет. Целью Обамы в то время было испортить Трампу возможность наладить российско-американские отношения. Путин рассчитывал, что с приходом Трампа в Белый дом ситуацию удастся нормализовать, однако этого не произошло. По тому, как законопроект о санкциях проходил через конгресс, было понятно, что Трамп, даже если захочет, не сможет пойти на возврат российской дипломатической собственности.

В этой ситуации Москва отвечает симметрично - как и должна была отвечать. Это не позыв к какой-то дальнейшей эскалации ситуации, это просто шаг для завершения истории с российской дипломатической собственностью, как это принято в дипломатической практике.

Заодно Путин, как я понимаю, подогнал к этому и ответ на нынешний законопроект, который принимается в конгрессе. И теперь у России есть некая свобода маневра: Москва может сказать, что высылка американских дипломатов - это ответ сразу на все, или что это лишь ответ на декабрьскую историю, а дальше мы будем думать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В связи с сокращением персонала россиянам придется дожидаться американских виз неделями, а то и месяцами, предупреждают дипломаты

Би-би-си: Свобода маневра предполагает возможность двигаться в обе стороны. А судя по тому, что происходит в российско-американских отношениях в последнее время, можно предположить, что это движение одностороннее, и его единственное направление - это ухудшение. В Кремле не могут этого не понимать, что от дальнейшей конфронтации с США хуже в первую очередь будет России, на Европу здесь надежды мало. И тем не менее продолжают нагнетать ситуацию. Почему?

Г.М.: В дипломатии, как и в жизни, можно двигаться не только вперед и назад. Двигаться можно в разные стороны. Россия, безусловно, от американских санкций страдает, но американская позиция детерминирована, она очень предсказуемая. Есть конгресс, который намерен и дальше ужесточать санкции. Как он будет действовать - это тоже очень предсказуемо, причем даже самими конгрессменами: все подчиняется логике крестового похода против Трампа, даже если эта логика сильно вредит американской внешней и внутренней политике, как это сейчас происходит.

У России в этом плане большая свобода маневра, поскольку никто не понимает, как Россия будет отвечать на это - у нас есть много вариантов ответов.

Теперь о санкциях. Да, они вредят. Мы, безусловно, понимаем, что Европа сейчас не готова на полноценный бунт против Вашингтона, хотя у нее есть своя позиция, и это всего лишь вопрос того, как эта позиция будет высказываться дальше. Но мы исходим из того, что эту ситуацию мы остановить не можем. Это логика внутриполитических игр Соединенных Штатов, на которую поведение России влиять не будет никак - ну, разве что, Путин полностью капитулирует.

Пытаться договориться с Соединенными Штатами сейчас бесполезно, потому что это заблокирует конгресс. Ужесточать санкции против США тоже не нужно - в этом нет смысла. На мой взгляд, оптимальным сейчас будет пользоваться ситуацией и продвигать наши интересы в Сирии, на Украине и так далее.

У нас есть четкое понимание, что конгресс принимает санкции против России, но при этом исполнительная власть Соединенных Штатов не готова, не хочет, а кое-где и не может идти на конфликт с Россией.

Если посмотреть на все полгода правления администрации Трампа, то у нас не было ни одной конфликтной ситуации с Соединенными Штатами. Даже удар по авиабазе Шайрат был согласован с российской стороной и был нужен для того, чтобы Трамп не вводил американские войска в Сирию. Мы здесь прагматично поняли и приняли американскую позицию. Если США будут проводит такую же политику и дальше, не обращая внимания на какие-то моменты, связанные с конгрессом, нас это полностью устраивает. Да, мы не договоримся, не найдем общий язык, не найдем компромисс, но если между нами не будет столкновений - это уже хорошо.

Александр Петров: Ситуация в российско-американских отношениях сейчас сложная. Конечно, это не холодная война. Холодная война - это, в первую очередь, идеологическое противостояние систем. Сейчас и США, и Россия не настаивают на существовании разных систем.

В учебниках дипломатии всегда говорилось, что отвечать надо симметрично, но сейчас мир изменился. Была сделана попытка этот вопрос решить, не прибегая к высылке дипломатов, но неудачно. Надо отвечать на тот пакет мер, которые принимают Соединенные Штаты, и это была первая реакция. Это сильно усложняет работу посольства: речь идет и о выдаче виз, и о целом ряде направлений военного, научно-технического характера - дипломатам придется работать с двойной, а может, и с тройной нагрузкой.

Сделано это было сейчас, потому что стало понятно: президент Трамп подпишет этот законопроект, даже если у него и есть иная точка зрения. Сейчас, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы, блокировать новый пакет санкций против России Трамп не сможет. Ситуация усложняется, но я думаю, выход будет найден. Недаром и [госсекретарь Рекс] Тиллерсон, и [вице-президент Майк] Пенс сейчас выступают и говорят, что надо развивать отношения.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Первым ответным шагом России на санкции стал запрет американским дипломатам на использование дачи в Серебряном Бору

Би-би-си: Развивать отношения - это хорошо. Но высылка дипломатов - неочевидный способ эти отношения улучшить.

А.П.: Трамп действительно находится в сложной ситуации. Ведь президентство Трампа - это не только вопросы российско-американских отношений, хотя они и занимают существенную нишу, это и вопросы внутренней и внешней политики, и Obamacare, это и ряд других вопросов, которые он анонсировал в своей предвыборной кампании. Рейтинг президента низок. Трампу необходимо заручиться поддержкой большинства республиканцев в конгрессе. Так что Трамп стал заложником ситуации.

На мой взгляд, наиболее важной является энергетическая составляющая. Это ключевой аспект происходящего. Цены на нефть волатильны, сланцевые компании резко наращивают добычу - а Трамп обещал это поддерживать, - и здесь разворачивается глобальное противостояние между традиционными нефтедобывающими компаниями и передовыми технологиями, пытающимися занять свое место на рынке. К этому подтягивается и газовая отрасль, американцы разработали технологии транспортировки сжиженного газа, которые резко снижают стоимость его доставки в Европу. Здесь между Россией и США существует конкуренция, в том числе по "Северному потоку - 1" и "Северному потоку - 2".

Для американцев это только бизнес. Желание отстоять американские интересы и желание подтвердить внешнеполитическую линию, заложенную Обамой, как раз и совпали в новом пакете антироссийских санкций.

На мой взгляд, этим дело не закончится. В случае подписания Трампом этого пакета со стороны России последуют встречные меры, США, в свою очередь, ответят на высылку дипломатов.

Ситуация видится мне достаточно запутанной, и необходима политическая мудрость - и со стороны России, и со стороны США, но уже не только от лидеров государств, но и от представителей законодательной власти, ведущих сенаторов, ведущих конгрессменов. Ну, и смена риторики в России - в Государственной думе и в Совете Федерации.