Как монгольские женщины-мастера сумо рвутся на вершины спорта
Монгольские борцы уже много лет с успехом выступают в японском сумо, и Бум-Эрдене Тавшинджаргал намерена пойти по их стопам. Для девушки это означает бросить вызов многолетним традициям, но она готова на это пойти.
О своей необычной карьере молодая спортсменка рассказала журналистке Эрин Крейг, с которой она встретилась в своем доме в Улан-Баторе.
С одной стороны ринга стоит грозный борец-тяжеловес, на талии у него - традиционный пояс маваси. С другой - Бум-Эрдене Тавшинджаргал, ее набедренная повязка натянута поверх черного спандекса.
Сначала противники ждут, всматриваясь друг в друга, затем бросаются в бой. Они борются в центре ринга, кружась в медленном танце на грубой бумаге.
Но вот Тавшинджаргал делает резкий выпад и выталкивает своего противника с ринга.
Уходя с площадки для боя, она демонстрирует редкую, довольную улыбку.
"Вы не должны бояться. Если вы боитесь, вы не победите", - говорит 17-летняя чемпионка мира по сумо.
В детстве Тавшинджаргал смотрела поединки сумоистов по телевидению со своими бабушкой и дедушкой и даже не мечтала о том, чтобы самой выйти на ринг.
Затем она занялась дзюдо, а в 2015 году ее тренер посоветовал ей попробовать силы в соревнованиях по сумо.
Это был юношеский чемпионат мира, Тавшинджаргал вернулась домой с бронзовой медалью. В прошлом году она снова отправилась туда - за золотом.
Ее тренер Ганкьяг Наранбат говорит, что это только начало. Сам он - бывший рикиси (профессиональный сумоист) и чемпион Всемирных игр. Так что он знает, чего ожидать от соперников.
"Я думаю, что она более трех раз станет чемпионкой мира в тяжелой категории", - предрекает он.
Такой результат побьет рекорд, установленный в прошлом году Хишигдорж Сунджидмаа - спортсменкой, выступающей в одной команде с Тавшинджаргал.
Спорт древних традиций
Но сколько бы мировых рекордов Тавшинджаргал ни установила, ее карьера имеет свой потолок. В сумо только мужчины могут стать профессионалами.
Профессиональное сумо практикуется только в Японии, где рикиси участвуют в шести ежегодных Больших турнирах.
Сумо изначально было религиозной церемонией, и в этом спорте до сих пор следуют древним традициям. В частности, традиции сумо запрещают женщинам заходить на ринг.
Тем не менее, женщины участвуют в любительских соревнованиях с середины 1990-х годов, когда девушки начали приходить в этот спорт, вдохновившись олимпийскими амбициями Японии.
Сумо пока так и не стало олимпийским видом спорта, однако после 12 чемпионатов мира женщины заняли в нем прочную позицию.
В отличие от многих женщин-борцов Тавшинджаргал родилась в стране, где борьба сумо очень популярна. В течение многих лет монгольские рикиси доминировали в профессиональном сумо, а совсем недавно знаменитый монгольский сумоист Хакухо поставил мировой рекорд по общему числу побед в карьере.
Борьба всегда занимала важное место в монгольской культуре как один из легендарных трех видов спорта для мужчин, и многие мальчики занимаются сумо наряду с традиционной борьбой.
Как рассказывает Ганкьяг Наранбат, монголы кардинально изменили сумо, привнеся туда элементы своей традиционной борьбы. Если поединки сумо могут закончиться в течение нескольких секунд, то монгольская борьба не ограничена пределами ринга и требует больше времени и стратегии.
"Перед приходом монгольских борцов сумо заключалось лишь в толкании друг друга. Вот почему монгольские сумоисты показывают высокий уровень", - говорит он.
По примеру Джеки Чана
Однако любительское сумо не освещается в монгольской прессе, поэтому женщины-борцы остаются в тени. Люди часто удивляются, когда узнают, что они вообще существуют.
Еще больше они удивляются, когда видят, на что эти женщины способны.
"Они думают, что когда я на ринге, я похожа на зверя. Но когда я выхожу из этого здания, я становлюсь обычной девушкой", - говорит Тавшинджаргал.
Как и большинство ее ровесников, она думает о будущем. В июне она закончила школу и теперь подает документы в ВУЗы и думает о будущей профессии. Но больше всего она хочет продолжать путь женщины-борца.
"Я отдала свое сердце сумо. Я хочу достичь здесь высочайшего уровня", - признается она.
Пока неясно, сможет ли она сделать карьеру в этом виде спорта, поскольку спортсмены-любители обычно не получают финансирования. Власти Монголии выдают денежное вознаграждение обладателям медалей, однако, с учетом всего одного крупного международного соревнования в год, даже премии от золотой медали не хватит на достойную жизнь.
Тавшинджаргал мечтает совмещать с сумо другую свою страсть - актерство, как ее любимый артист Джеки Чан.
Такие примеры уже есть - монгольский чемпион по сумо Уламбайяр Бьямбаджав участвовал в нескольких телепрограммах. Девушка также может освоить новую территорию и стать первой в стране женщиной-тренером по сумо.
Спокойная уверенность
Как и многие члены ее команды, Тавшинджаргал может рассчитывать на поддержку своей семьи. Ее бабушка и дедушка предпочитают узнавать о сумо от нее, а не из телевизора, а стены в их доме покрыты фотографиями внучки в традиционном поясе маваси.
Чемпионат мира 2018 года станет последним соревнованием для юной спортсменки в качестве юниорки, После этого ей нужно будет превзойти более старших борцов, чтобы закрепиться во взрослых соревнованиях.
В 2016 году она уже принимала участие в чемпионате мира в составе монгольской национальной женской сборной, которая в общем зачете заняла второе место.
Теперь ее взгляд устремлен на Всемирные игры 2021 года, а возможно, и на Олимпиаду, если там все же появится сумо.
Наранбат уверен в способностях своей ученицы. В конце концов, она уже достаточно сильна, чтобы побеждать мужчин. Если она выработает собственную стратегию, ее никто не остановит.
А если правила изменятся, если женщинам разрешат становиться профессионалами, сможет ли Тавшинджаргал добиться успеха?
"Да, она будет чемпионкой", - говорит Наранбат.