Как монгольские женщины-мастера сумо рвутся на вершины спорта

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Монгольские борцы уже много лет с успехом выступают в японском сумо, и Бум-Эрдене Тавшинджаргал намерена пойти по их стопам. Для девушки это означает бросить вызов многолетним традициям, но она готова на это пойти.

О своей необычной карьере молодая спортсменка рассказала журналистке Эрин Крейг, с которой она встретилась в своем доме в Улан-Баторе.

С одной стороны ринга стоит грозный борец-тяжеловес, на талии у него - традиционный пояс маваси. С другой - Бум-Эрдене Тавшинджаргал, ее набедренная повязка натянута поверх черного спандекса.

Сначала противники ждут, всматриваясь друг в друга, затем бросаются в бой. Они борются в центре ринга, кружась в медленном танце на грубой бумаге.

Но вот Тавшинджаргал делает резкий выпад и выталкивает своего противника с ринга.

Уходя с площадки для боя, она демонстрирует редкую, довольную улыбку.

"Вы не должны бояться. Если вы боитесь, вы не победите", - говорит 17-летняя чемпионка мира по сумо.

Правообладатель иллюстрации SAMUEL BERGSTROM Image caption Бум-Эрдене Тавшинджаргал уже не раз побеждала на соревнованиях по сумо

В детстве Тавшинджаргал смотрела поединки сумоистов по телевидению со своими бабушкой и дедушкой и даже не мечтала о том, чтобы самой выйти на ринг.

Затем она занялась дзюдо, а в 2015 году ее тренер посоветовал ей попробовать силы в соревнованиях по сумо.

Это был юношеский чемпионат мира, Тавшинджаргал вернулась домой с бронзовой медалью. В прошлом году она снова отправилась туда - за золотом.

Ее тренер Ганкьяг Наранбат говорит, что это только начало. Сам он - бывший рикиси (профессиональный сумоист) и чемпион Всемирных игр. Так что он знает, чего ожидать от соперников.

"Я думаю, что она более трех раз станет чемпионкой мира в тяжелой категории", - предрекает он.

Такой результат побьет рекорд, установленный в прошлом году Хишигдорж Сунджидмаа - спортсменкой, выступающей в одной команде с Тавшинджаргал.

Спорт древних традиций

Но сколько бы мировых рекордов Тавшинджаргал ни установила, ее карьера имеет свой потолок. В сумо только мужчины могут стать профессионалами.

Профессиональное сумо практикуется только в Японии, где рикиси участвуют в шести ежегодных Больших турнирах.

Сумо изначально было религиозной церемонией, и в этом спорте до сих пор следуют древним традициям. В частности, традиции сумо запрещают женщинам заходить на ринг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Профессиональное сумо существует только в Японии и только для мужчин

Тем не менее, женщины участвуют в любительских соревнованиях с середины 1990-х годов, когда девушки начали приходить в этот спорт, вдохновившись олимпийскими амбициями Японии.

Сумо пока так и не стало олимпийским видом спорта, однако после 12 чемпионатов мира женщины заняли в нем прочную позицию.

В отличие от многих женщин-борцов Тавшинджаргал родилась в стране, где борьба сумо очень популярна. В течение многих лет монгольские рикиси доминировали в профессиональном сумо, а совсем недавно знаменитый монгольский сумоист Хакухо поставил мировой рекорд по общему числу побед в карьере.

Борьба всегда занимала важное место в монгольской культуре как один из легендарных трех видов спорта для мужчин, и многие мальчики занимаются сумо наряду с традиционной борьбой.

Как рассказывает Ганкьяг Наранбат, монголы кардинально изменили сумо, привнеся туда элементы своей традиционной борьбы. Если поединки сумо могут закончиться в течение нескольких секунд, то монгольская борьба не ограничена пределами ринга и требует больше времени и стратегии.

"Перед приходом монгольских борцов сумо заключалось лишь в толкании друг друга. Вот почему монгольские сумоисты показывают высокий уровень", - говорит он.

По примеру Джеки Чана

Однако любительское сумо не освещается в монгольской прессе, поэтому женщины-борцы остаются в тени. Люди часто удивляются, когда узнают, что они вообще существуют.

Еще больше они удивляются, когда видят, на что эти женщины способны.

"Они думают, что когда я на ринге, я похожа на зверя. Но когда я выхожу из этого здания, я становлюсь обычной девушкой", - говорит Тавшинджаргал.

Правообладатель иллюстрации SAMUEL BERGSTROM Image caption "Я отдала свое сердце сумо", - говорит Бум-Эрдене Тавшинджаргал

Как и большинство ее ровесников, она думает о будущем. В июне она закончила школу и теперь подает документы в ВУЗы и думает о будущей профессии. Но больше всего она хочет продолжать путь женщины-борца.

"Я отдала свое сердце сумо. Я хочу достичь здесь высочайшего уровня", - признается она.

Пока неясно, сможет ли она сделать карьеру в этом виде спорта, поскольку спортсмены-любители обычно не получают финансирования. Власти Монголии выдают денежное вознаграждение обладателям медалей, однако, с учетом всего одного крупного международного соревнования в год, даже премии от золотой медали не хватит на достойную жизнь.

Тавшинджаргал мечтает совмещать с сумо другую свою страсть - актерство, как ее любимый артист Джеки Чан.

Такие примеры уже есть - монгольский чемпион по сумо Уламбайяр Бьямбаджав участвовал в нескольких телепрограммах. Девушка также может освоить новую территорию и стать первой в стране женщиной-тренером по сумо.

Спокойная уверенность

Как и многие члены ее команды, Тавшинджаргал может рассчитывать на поддержку своей семьи. Ее бабушка и дедушка предпочитают узнавать о сумо от нее, а не из телевизора, а стены в их доме покрыты фотографиями внучки в традиционном поясе маваси.

Чемпионат мира 2018 года станет последним соревнованием для юной спортсменки в качестве юниорки, После этого ей нужно будет превзойти более старших борцов, чтобы закрепиться во взрослых соревнованиях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пройдет еще немало времени, прежде чем женщины смогут участвовать в профессиональных соревнованиях по сумо

В 2016 году она уже принимала участие в чемпионате мира в составе монгольской национальной женской сборной, которая в общем зачете заняла второе место.

Теперь ее взгляд устремлен на Всемирные игры 2021 года, а возможно, и на Олимпиаду, если там все же появится сумо.

Наранбат уверен в способностях своей ученицы. В конце концов, она уже достаточно сильна, чтобы побеждать мужчин. Если она выработает собственную стратегию, ее никто не остановит.

А если правила изменятся, если женщинам разрешат становиться профессионалами, сможет ли Тавшинджаргал добиться успеха?

"Да, она будет чемпионкой", - говорит Наранбат.