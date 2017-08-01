СМИ России: население вернулось к тактике выживания 90-х

В обзоре российских СМИ:

Россия и США обречены на противостояние

Европейские партнеры "Газпрома" могут выйти из "Северного потока-2"

"Иностранные агенты" получили президентские гранты

Россияне не верят в обещанный экономический рост

"Коммерсант" и "НГ": "Тем, кто интересует Кремль, американская виза не нужна"

Газета "Коммерсант" разместила в свежем номере материал, в котором пишет о том, как сокращение персонала дипмиссии США отразится на гражданах России. Главным негативным последствием новых антиамериканских санкций газета называет то, что теперь россиянам стоит ждать трудностей с получением американских виз: их придется ждать неделями, если не месяцами. Газета пишет, что на сайте американского посольства в Москве уже рекомендуют обращаться за визой "не менее чем за три месяца до предполагаемой даты поездки".

Еще одним негативным последствием новых антиамериканских санкций может стать потеря рабочих мест несколькими сотнями граждан РФ. "Коммерсант" рассказывает, что из 1200 сотрудников диппредставительств США в России большинство составляет нанятый на месте персонал. Газета пишет, что в открытом доступе цифр на текущий год нет, но со ссылкой на отчет Госдепа за 2013 год отмечает, что лишь около 25% сотрудников посольства и консульств были американцами. Это, например, секретари, переводчики, повара, охранники. "По моему прогнозу, сокращения коснутся прежде всего россиян", - считает бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Известный журналист-американист Михаил Таратута полагает, что Москва и Вашингтон "обречены на долгое противостояние". "Думаю, что принятый конгрессом США закон [предусматривающий введение новых санкций в отношении России и ограничивающий возможности президента США по их пересмотру] похоронил надежды Кремля наладить отношения с Белым домом", - говорит эксперт.

"Независимая газета" в редакционном комментарии на эту же тему отмечает, что вводя санкции, американские власти также зачастую исходят из того, что граждане страны, в отношении которой принимаются ограничительные меры, почувствуют последствия на себе и станут добиваться изменения политики собственного государства.

Но на практике, пишет "НГ", все выходит иначе. Та часть электората, от которой зависит мандат Путина и всей российской правящей элиты, игнорирует последствия санкционной войны, не чувствует их или же чувствует, но вовсе не готова по этому поводу протестовать и требовать смены политического курса. Трудности, напротив, заставляют граждан сплотиться вокруг власти, в которой они, по логике американцев, должны как раз видеть источник своих бед.

Какой-то группе российских граждан действительно станет сложнее получать американские визы, соглашается "НГ", но эта группа не представляет для правящей элиты РФ электорального интереса. "Тем, кто ее интересует, американская виза не нужна, а подчас не особенно нужен и заграничный паспорт. Те же, кто хочет ездить в США, могут адресовать претензии не российской, а американской власти - она создает им трудности, а Россия только отвечает на "цинизм" и "хамство", - пишет газета.

"НГ": сотрудничество с оглядкой на санкции

Иностранные участники российских энергетических проектов предупредили, что не смогут противостоять новым американским санкциям и, вероятно, прекратят сотрудничество с Россией, пишет "Независимая газета".

Один из европейских партнеров "Газпрома" по строительству второго "Северного потока", французская энергетическая корпорация Engie уже сообщила, что может прекратить финансировать реализацию проекта в случае, если американские санкции против России будут утверждены.

Нидерландско-британский концерн Shell, который также участвует в финансировании "Северного потока - 2", по словам его главного исполнительного директора Бена ван Бердена, также вынужден учитывать расширение санкций со стороны США.

"В случае вынужденного ухода технологически значимых иностранных партнеров расходы в ряде проектов для России повысятся за счет необходимости создания собственных разработок, но здесь есть и позитивный момент - очередной виток развития импортозамещения. Это вопрос времени и денег, - прокомментировал ситуацию газете первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. - Создание нового пакета санкций означает, что и без того сложная и трудная экономическая ситуация станет еще сложнее и труднее, вместе с тем ясно обозначится борьба ряда компаний за партнерство с Россией, могут появиться пути обхода санкций, а за ними и судебные разбирательства".

Но Россия - важнейший партнер для многих европейских стран, и европейцы будут до конца бороться за такие значимые для них проекты, как "Северный поток - 2", считает эксперт. "Недавний пример, когда Минфин США оштрафовал ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций на 2 млн долл., показывает, что, хотя некоторые компании не смогут по разным причинам бороться и увиливать и будут вынуждены уйти из российских проектов, другие - встанут на путь борьбы, поскольку не захотят терять миллионы или даже миллиарды долларов дохода", - говорит Андриевский.

"Ведомости": "Патриотизм не главное"

Три НКО - "иностранных агента" - "Левада-центр", "Самарская губерния" и Центр развития НКО - получили президентские гранты.

Согласно "Ведомостям", "Левада-центр" просил 2 млн руб. на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, "Самарская губерния" - 7 млн руб. на ресурсные центры по работе со старшим поколением, Центр развития НКО - 3 млн руб. на дистанционные курсы для НКО. Всего же заявки на гранты подавали 18 НКО в статусе иностранных агентов.

"Ведомости" пишут, что самый большой грант, в 50 млн руб., выиграла АНО "Фестиваль "Золотая маска". При этом газета отмечает, что гранты не достались "Ночным волкам", которые получали их ежегодно с 2012 года.

Социолог "Левада-центра" Ольга Караева рассказала "Ведомостям", что подавать заявки стало гораздо проще. "Почти не требовалось документов в бумажном виде, никуда не надо было их отвозить и стоять в очередях. Раньше надо было ждать различных справок, требовалось множество документов. Сейчас они только просили документ о регистрации".

По ее словам, они не ожидали, что "Левада-центр" получит грант, в 2016 году после признания агентом центр подавал заявку, но ему отказали. "Сейчас мы хотели понять, как устроена новая процедура. Грант небольшой, но это важные деньги, на которые можно сделать проект", - поясняет Караева.

"Газета.ру": привычка к кризису

Россияне не верят в обещанный властями экономический рост и используют тактику выживания 1990-х годов — запасая съестные припасы с дачных огородов. Одновременно в попытке поддержать приемлемый уровень жизни население самых бедных регионов стало брать больше потребительских кредитов.

Эксперты отмечают, что россияне привыкают к вялотекущему кризису, игнорируя резкое ухудшение своего материального положения. "В поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - пишет онлайн-издание "Газета.ру".

Личные подсобные хозяйства служат не только инструментом выживания, но и определенной страховкой на случай неблагоприятных изменений, считает Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). "Неуверенность в завтрашнем дне - одно из важных последствий кризисов, и от него в любом случае придется долго избавляться, даже если темпы роста будут на уровне прогнозируемых", — считает эксперт.

Роста реальных доходов не будет до окончания санкционной войны или до начала качественных изменений в российской экономике, что, скорее всего, произойдет даже позже снятия санкций, считает руководитель маркетингового агентства "Алехин и партнеры" Роман Алехин.

Замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер также отмечает, что предпосылок к существенному улучшению уровня жизни населения пока нет.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си